開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/28,
中國

中國憂六四民運重現，全面禁止談論李克強逝世與集會悼念

中國憂六四民運重現，全面禁止談論李克強逝世與集會悼念
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《美國之音》今天報導，喬治城大學亞洲研究助理教授韋德寧表示：「中國政府很明顯正在小心地對待李克強的死。」微博許多官方帳號今天發布李克強的消息，索性關閉評論功能。日本、美國等駐中使館官微發布悼念文，一度湧入許多網友發表評論，但其後所有內容均遭屏蔽。在最大的通訊軟體微信以及最大的入口網站百度，搜尋「李克強」也只能看到官方媒體的新聞與文章，非官方內容全部被消失。

北京防六四民運重現，嚴禁討論李克強之死

（中央社）中國前國務院總理李克強去世，當局防六四民運重現，嚴控封鎖有關李克強之死的發文，並關閉討論區、封殺關鍵字，甚至歌手梁靜茹的代表作〈可惜不是你〉也被禁。

《美國之音》（VOA）今天報導，喬治城大學（Georgetown University）亞洲研究助理教授韋德寧（Dennis Wilder）表示：「中國政府很明顯正在小心地對待李克強的死。」

他說：「他們知道，隨著一位他這樣的領導人去世，現在是非常敏感的時刻，因為這可能引起對某些政治態度的噴湧式的支持，例如更進一步的改革。」

美國智庫外交關係協會（CFR）中國研究資深研究員、前《紐約時報》（The New York Times）駐華記者張彥（Ian Johnson）指出，李克強之死雖然不太可能顛覆中國的最高領導層，但還是會讓中共擔心。

他說，因民眾已藉此批評中共領導人習近平，其次因李克強去世是過去兩年困擾習近平統治的最新一起事件，可能成為批評者繼續表達反對意見的另個機會。

張彥指出，何況中國當代史不乏藉政要之死凸顯對現政府不滿的先例。

報導說，往昔因不滿文革和毛澤東政策的民怨四起，中國民眾寄希望於當時的總理周恩來，而他1976年去世引發天安門的追悼集會稱之為「四五」運動，並導致文革終結，更替鄧小平推動改革開放奠基。

時序進入上世紀80年代末，因民眾不滿鄧小平主政時期物價飛漲、官員腐敗及改革開放停滯，1989年4月，民眾藉著追悼前總理胡耀邦去世發動遊行抗爭，最後當局以武力鎮壓，釀成震驚中外的「六四」天安門慘案。

即因如此，夏威夷東西中心（East-West Center）資深研究員饒義（Denny Roy）說：「李克強是一位被習近平冷落的經濟技術官員，如今，針對習近平過於重視意識形態和錯誤管理經濟又有著廣泛的憎恨。」

他說，所以習近平的政府現在很緊張，正加班加點審查那些由於李克強的死，而出現的直接或間接批評。

因此當李克強的死訊傳開，幾乎所有關於他去世新聞的評論區都被過濾或清空，僅存留「一路走好」、「永垂不朽」等致意文字。

「李克強同志逝世」更是不到一小時就登上熱搜榜首，微博曾一度藉口依據法規內容不予顯示，而官媒《新華社》當天稍晚發布李克強的訃告，關閉點讚功能，其它若干類似文章，點讚鍵則被置換花圈。

歌手梁靜茹的代表作〈可惜不是你〉本來是首情歌，近年漸漸成為網友嘲諷習近平的方式之一，每當著名的中外領導人去世，網友們即廣泛分享，以表達希望去世的是習近平而不是別人。

不過微博很快約莫於30分鐘就封殺〈可惜不是你〉的搜尋，之後再封鎖「梁靜茹」的搜尋，微信更是關閉〈可惜不是你〉原版和翻唱版留言區。

儘管嚴格封鎖導致在中國討論李克強之死格外困難，仍有若干貼文引發許多共鳴，像是哀嘆李克強：「他離開後，彷彿千禧世紀第一個10年的最後一段不可複製的璀璨歲月的殘像，也跟著消散了。」

更有不少中國網友肯定，李克強在習近平身邊雖甚少受到關注，但他嘔心瀝血、兢兢業業的形象，還有堅持改革開放路線，堪稱習近平時代政府裡少有。

李克強2022年8月赴深圳視察，向鄧小平雕像致敬並表示，中國改革開放不會停止或倒退，更聲稱「長江黃河不會倒流」，這句話在他死後被網友大量轉發。

儘管習近平和中國政府強調「依法治國」，但統治手腕卻越來越威權化，李克強過世後，這位曾是北京大學法律系學生的譯作「法律的正當程序」，書皮封面圖也是被轉發廣傳。

發自微信的文章「我們該如何告別」，懷念李克強以實幹來實踐承諾的縮影，「我想，這是最好的告別方式」，並說李克強的去世也提醒了他們自己，正處於令人感到疲乏無力的時代。

「今天有多少人，看見了十年間苦苦支撐卻節節敗退的自己」，當然這則掀起迴響的貼文隨即被微博刪除。

李克強去世，中共強力維穩禁止聚集悼念

（中央社）中國前國務院總理李克強27日凌晨在上海去世後，中共當局展開強力維穩，嚴防出現抗議言行。在網路搜尋李克強，只能見到官方認證的內容；許多大學收到命令禁止聚集悼念，還限定緬懷內容。截至27日晚間9時，僅有部分民眾到李克強位於安徽合肥的故居獻花致哀，中國其他地方未傳出聚集悼念活動。

中國官媒27日早上8時發布李克強去世的消息，迅速在網路社群躍為熱搜第一。在微博，「李克強同志逝世」的話題迄今累計閱讀量22.4億次，但討論量僅60.9萬，顯示網友自知敏感。

中共網管當局啟動強力維穩，在微博相關新聞討論串，只能見到網友的正面哀悼留言，其他一律被刪除。搜尋「李克強」，只能看到官方認證的新聞與文章，自媒體、網友發文全部被屏蔽。

微博許多官方帳號今天發布李克強的消息，索性關閉評論功能。日本、美國等駐中使館官微發布悼念文，一度湧入許多網友發表評論，但其後所有內容均遭屏蔽。

在最大的通訊軟體微信以及最大的入口網站百度，搜尋「李克強」也只能看到官方媒體的新聞與文章，非官方內容全部被消失。

X平台訊息顯示，中國多所大學被下令禁止學生聚集悼念李克強。

上海交通大學黨委辦公室在微信工作群組發布通知稱，李克強因突發心臟病於今日逝世。根據工作指示要求，請各單位各部門做好近期的校園安全穩定工作，確保輿情各方面安全有序。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。