爭取保障幼托人員尊嚴，家長工時彈性，今親師萬人上凱道
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今年5月發生新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案，引起親師生間的關係緊張，台北護理健康大學教授楊金寶等人發起募集100個陪孩子共同成長的故事，希望社會大眾肯定多數幼教人員的真誠付出，今天更在台北市凱達格蘭大道舉辦活動，倡導「守護孩子，親師生攜手」。
（中央社）新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案，親師生間關係出現緊張和裂痕，多個教育團體今天一同走上凱達格蘭大道，爭取幼托人員尊嚴、家長工時彈性，現場宣稱有上萬人，不少都是親子一同到場。
今天凱道活動現場，中國國民黨籍立委曾銘宗代表總統參選人侯友宜團隊，承諾會讓有6歲以下孩童的家長，有更多的工作彈性。台灣民眾黨立委邱臣遠也代表總統參選人柯文哲團隊，承諾未來會立法保障「親職假」。
主辦單位隨後也派出10名幼托代表，將陳情書送進總統府，事後在現場宣布，總統府代表已釋出善意，宣稱會調整相關法條、增加預算，擴大專業輔導人力，幫助現場教師解決問題。
今年5月發生新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案，引起親師生間的關係緊張，台北護理健康大學教授楊金寶等人發起募集100個陪孩子共同成長的故事，希望社會大眾肯定多數幼教人員的真誠付出，今天更在台北市凱達格蘭大道舉辦活動，倡導「守護孩子，親師生攜手」。
主辦單位提出4項訴求，包括還給0到6歲家長陪伴孩子的親子時光；還給幼托人員專業健康尊嚴的工作環境；修改托育及幼教職場不合理的管理法令；調整壓垮托育幼教現場行政量能的措施。
楊金寶表示，孩子最希望的就是「爸媽早點來接我、爸媽早點來陪我」，今天為何有那麼多父母親願意走上街頭，就是希望政府政策幫忙，避免家庭、工作兩頭燒，長期累積引發隱性疲勞。他們訴求讓家長有「7+1」的彈性工時，也可考慮將育嬰假化整為零，在兼顧工作之餘，也能有更多陪伴孩子的時光。
中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，幼教人員擔心動不動就被告、被投訴，許多人因此害怕踏入職場，擔心自己成為不當管教或虐童的嫌疑犯。今天中南部有上百台遊覽車北上參與活動，一同呼籲政府調整相關行政措施，還給幼托人員有尊嚴的工作環境。
從幼兒園畢業10年的吳炳松今天上台分享，他每年都會寫卡片感謝幼兒園的老師，未曾間斷。幼兒園是培養正向、開朗心靈的重要階段，老師的支持和陪伴相當重要，希望社會都能一同支持幼教人員。
一名參與活動的家長表示，近年政府育嬰補貼越來越多，但生育率還是不見起色，其中一個原因是民眾看到幼教人力不足，影響了生育的意願。他並說雙薪家庭的願望相當卑微，就是希望能早一點下班，陪著孩子到公園玩一下，或有時間準備豐盛的晚餐。
國民黨立委曾銘宗、民眾黨立委邱臣遠今天分別代表兩黨的總統參選人，聯合簽署遊行的4大訴求。曾銘宗說，幼教師是默默為國家奉獻的一群，卻面臨低薪、工時長、壓力大的處境，政府應挹注更多資源；家長工作沒彈性也不符合世界潮流，未來國民黨若能執政，一定會要求各部會、公司，必須給6歲以下孩童家長更多的工作彈性。
邱臣遠則表示，政府近年加碼少子女化預算，但相關資源不見得能有效達到基層。民眾黨主張義務教育應向下延伸到5歲，並逐步再延伸到4歲、3歲；私幼人員薪資應比照公幼，不應有區別；並立法保障「親職假」，打造友善的育兒環境，避免家長工作、家庭兩頭燒。
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：楊士範
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
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