爭取保障幼托人員尊嚴，家長工時彈性，今親師萬人上凱道

（中央社）新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案，親師生間關係出現緊張和裂痕，多個教育團體今天一同走上凱達格蘭大道，爭取幼托人員尊嚴、家長工時彈性，現場宣稱有上萬人，不少都是親子一同到場。

今天凱道活動現場，中國國民黨籍立委曾銘宗代表總統參選人侯友宜團隊，承諾會讓有6歲以下孩童的家長，有更多的工作彈性。台灣民眾黨立委邱臣遠也代表總統參選人柯文哲團隊，承諾未來會立法保障「親職假」。

主辦單位隨後也派出10名幼托代表，將陳情書送進總統府，事後在現場宣布，總統府代表已釋出善意，宣稱會調整相關法條、增加預算，擴大專業輔導人力，幫助現場教師解決問題。

今年5月發生新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案，引起親師生間的關係緊張，台北護理健康大學教授楊金寶等人發起募集100個陪孩子共同成長的故事，希望社會大眾肯定多數幼教人員的真誠付出，今天更在台北市凱達格蘭大道舉辦活動，倡導「守護孩子，親師生攜手」。

主辦單位提出4項訴求，包括還給0到6歲家長陪伴孩子的親子時光；還給幼托人員專業健康尊嚴的工作環境；修改托育及幼教職場不合理的管理法令；調整壓垮托育幼教現場行政量能的措施。

楊金寶表示，孩子最希望的就是「爸媽早點來接我、爸媽早點來陪我」，今天為何有那麼多父母親願意走上街頭，就是希望政府政策幫忙，避免家庭、工作兩頭燒，長期累積引發隱性疲勞。他們訴求讓家長有「7+1」的彈性工時，也可考慮將育嬰假化整為零，在兼顧工作之餘，也能有更多陪伴孩子的時光。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，幼教人員擔心動不動就被告、被投訴，許多人因此害怕踏入職場，擔心自己成為不當管教或虐童的嫌疑犯。今天中南部有上百台遊覽車北上參與活動，一同呼籲政府調整相關行政措施，還給幼托人員有尊嚴的工作環境。

從幼兒園畢業10年的吳炳松今天上台分享，他每年都會寫卡片感謝幼兒園的老師，未曾間斷。幼兒園是培養正向、開朗心靈的重要階段，老師的支持和陪伴相當重要，希望社會都能一同支持幼教人員。

一名參與活動的家長表示，近年政府育嬰補貼越來越多，但生育率還是不見起色，其中一個原因是民眾看到幼教人力不足，影響了生育的意願。他並說雙薪家庭的願望相當卑微，就是希望能早一點下班，陪著孩子到公園玩一下，或有時間準備豐盛的晚餐。

國民黨立委曾銘宗、民眾黨立委邱臣遠今天分別代表兩黨的總統參選人，聯合簽署遊行的4大訴求。曾銘宗說，幼教師是默默為國家奉獻的一群，卻面臨低薪、工時長、壓力大的處境，政府應挹注更多資源；家長工作沒彈性也不符合世界潮流，未來國民黨若能執政，一定會要求各部會、公司，必須給6歲以下孩童家長更多的工作彈性。

邱臣遠則表示，政府近年加碼少子女化預算，但相關資源不見得能有效達到基層。民眾黨主張義務教育應向下延伸到5歲，並逐步再延伸到4歲、3歲；私幼人員薪資應比照公幼，不應有區別；並立法保障「親職假」，打造友善的育兒環境，避免家長工作、家庭兩頭燒。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：楊士範