拜登見王毅談美中溝通，雙方強調共同努力應對全球挑戰

拜登見王毅強調美中須溝通，關切中國南海行為

（中央社）美國總統拜登27日會見中國中共中央政治局委員兼外交部長王毅。拜登強調，美中必須負責任管理競爭，並維持開放的溝通管道。白宮表示，美國也表達對中國在南海行為的關切。

近日在華府訪問的王毅，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一連2天舉行會談，隨後前往白宮與拜登（Joe Biden）會晤，下午則與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談。

王毅此行除了被視為美中關係破冰外，也被認為是為中國國家主席習近平出席11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會鋪路。

白宮表示，拜登在與王毅見面時強調，美中都必須負責任地管理雙邊競爭，並維持溝通管道開放，美中也必須共同努力應對全球挑戰。

拜登也表達對李克強過世哀悼之意。中國官媒昨天報導，李克強因心臟病發在上海去世，享壽68歲。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）向記者表示，這場會談進行約1個小時，布林肯與蘇利文也出席這場會議。

柯比表示，拜登認為這場會談是「正面進展與對話持續的良好機會」。

至於兩人是否談到習近平訪美，柯比沒有正面回應，但他重申，拜登多次表示期望在不久將來與習近平會晤。

在被問及拜登是否有提及近來中國與菲律賓在南海的碰撞事件時，柯比表示「我們絕對有提及對發生在南海的不安全攔截的關切」。

美中同意致力推動，拜登習近平11月會談有譜

（中央社）美國官員在總統拜登於白宮接見中國外交部長王毅後表示，美國和中國今天同意共同努力，推動拜登和中國國家主席習近平下個月會談。

《法新社》報導，在美中關係緊繃之際，拜登已邀請習近平11月前往舊金山參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會。習近平尚未證實會出席。

王毅在華府與拜登和其他美國高階官員舉行會談後，白宮表示，兩國已同意維持「高層級外交」，致力讓關係平穩。

白宮在聲明中表示，雙方「重申」正在共同努力，推動拜登和習近平11月在舊金山會談。

一名資深政府官員表示，白宮將留待北京證實習近平會否出席，但「我們正為這類的會談做準備」。

白宮表示，拜登稍早告訴王毅，華府和北京都須「負責任地管理雙邊競爭，並維持溝通管道開放」。

隨著以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）衝突在中東愈演愈烈，聲明還說，拜登也「強調美國和中國必須共同努力應對全球挑戰」。

這位資深政府官員還說，美國官員「表達了我方對（中東）局勢的深切關注，並力促中國採取更具建設性的做法」，包括與當地的盟友對話。

白宮公布拜登和王毅握手的照片。美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也出席會議，媒體不得進入會場。

王毅昨天會晤布林肯後表示，在多年氣氛緊繃後，他希望「穩定美中關係」、「減少誤解」。

王毅承認分歧仍會出現，並表示中方「對此淡然處之，因為我們認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大」。

王毅此行除了被視為美中關係破冰外，也被認為是為習近平出席11月APEC領袖峰會鋪路。

安排拜習會，王毅與布林肯談了兩輪只說共同努力

（中央社）據中國外交部官網今天發布的消息，美國當地時間10月26日至27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在華府與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談。雙方同意，共同努力實現兩國元首舊金山會晤。

年度亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會預計11月在美國舊金山揭幕，王毅這次訪美，被認為替中國國家主出席習近平出席鋪路。

據發布，王毅與布林肯（Anthony Blinken）兩天談了兩輪；至於美國總統拜登（Joe Biden）與習近平能否在舊金山會面，中國外交部說：「雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。」

據發布，王毅向布林肯提出穩定中美關係的「五個必須」：必須遵守兩國元首共識；必須穩定中美雙邊關係；必須保持溝通通路暢通；必須管控分歧矛盾摩擦；必須推進互利合作。

布林肯則說，近來美中保持交往與互動，進行坦率、建設性溝通，取得積極成效，美方希望兩國關係穩定、永續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域展開合作，籌備好美中下階段高層交往。

針對當前戰火仍熾的以巴衝突，王毅表示，當務之急是防止更大範圍的人道災難，根本出路是落實「兩國方案」，中方願就此與各方共同努力，使「兩國方案」形成更廣泛國際共識。

布林肯則說，中東地區維續和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。

據發布，兩人另就烏克蘭局勢、朝鮮半島核問題等交換意見；雙方並將於近日磋商中美海洋事務、中美軍控和防擴散、中美外交政策等，並同意增加客運直航航班。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：楊士範