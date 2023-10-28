拜登見王毅談美中溝通，雙方強調共同努力應對全球挑戰
我們想讓你知道的是
近日在華府訪問的王毅，與美國國務卿布林肯一連2天舉行會談，隨後前往白宮與拜登會晤，下午則與白宮國安顧問蘇利文會談。王毅此行除了被視為美中關係破冰外，也被認為是為中國國家主席習近平出席11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會鋪路。白宮表示，拜登在與王毅見面時強調，美中都必須負責任地管理雙邊競爭，並維持溝通管道開放，美中也必須共同努力應對全球挑戰。
拜登見王毅強調美中須溝通，關切中國南海行為
（中央社）美國總統拜登27日會見中國中共中央政治局委員兼外交部長王毅。拜登強調，美中必須負責任管理競爭，並維持開放的溝通管道。白宮表示，美國也表達對中國在南海行為的關切。
近日在華府訪問的王毅，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一連2天舉行會談，隨後前往白宮與拜登（Joe Biden）會晤，下午則與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談。
王毅此行除了被視為美中關係破冰外，也被認為是為中國國家主席習近平出席11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會鋪路。
白宮表示，拜登在與王毅見面時強調，美中都必須負責任地管理雙邊競爭，並維持溝通管道開放，美中也必須共同努力應對全球挑戰。
拜登也表達對李克強過世哀悼之意。中國官媒昨天報導，李克強因心臟病發在上海去世，享壽68歲。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）向記者表示，這場會談進行約1個小時，布林肯與蘇利文也出席這場會議。
柯比表示，拜登認為這場會談是「正面進展與對話持續的良好機會」。
至於兩人是否談到習近平訪美，柯比沒有正面回應，但他重申，拜登多次表示期望在不久將來與習近平會晤。
在被問及拜登是否有提及近來中國與菲律賓在南海的碰撞事件時，柯比表示「我們絕對有提及對發生在南海的不安全攔截的關切」。
美中同意致力推動，拜登習近平11月會談有譜
（中央社）美國官員在總統拜登於白宮接見中國外交部長王毅後表示，美國和中國今天同意共同努力，推動拜登和中國國家主席習近平下個月會談。
《法新社》報導，在美中關係緊繃之際，拜登已邀請習近平11月前往舊金山參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會。習近平尚未證實會出席。
王毅在華府與拜登和其他美國高階官員舉行會談後，白宮表示，兩國已同意維持「高層級外交」，致力讓關係平穩。
白宮在聲明中表示，雙方「重申」正在共同努力，推動拜登和習近平11月在舊金山會談。
一名資深政府官員表示，白宮將留待北京證實習近平會否出席，但「我們正為這類的會談做準備」。
白宮表示，拜登稍早告訴王毅，華府和北京都須「負責任地管理雙邊競爭，並維持溝通管道開放」。
隨著以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）衝突在中東愈演愈烈，聲明還說，拜登也「強調美國和中國必須共同努力應對全球挑戰」。
這位資深政府官員還說，美國官員「表達了我方對（中東）局勢的深切關注，並力促中國採取更具建設性的做法」，包括與當地的盟友對話。
白宮公布拜登和王毅握手的照片。美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也出席會議，媒體不得進入會場。
王毅昨天會晤布林肯後表示，在多年氣氛緊繃後，他希望「穩定美中關係」、「減少誤解」。
王毅承認分歧仍會出現，並表示中方「對此淡然處之，因為我們認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大」。
王毅此行除了被視為美中關係破冰外，也被認為是為習近平出席11月APEC領袖峰會鋪路。
安排拜習會，王毅與布林肯談了兩輪只說共同努力
（中央社）據中國外交部官網今天發布的消息，美國當地時間10月26日至27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在華府與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談。雙方同意，共同努力實現兩國元首舊金山會晤。
年度亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會預計11月在美國舊金山揭幕，王毅這次訪美，被認為替中國國家主出席習近平出席鋪路。
據發布，王毅與布林肯（Anthony Blinken）兩天談了兩輪；至於美國總統拜登（Joe Biden）與習近平能否在舊金山會面，中國外交部說：「雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。」
據發布，王毅向布林肯提出穩定中美關係的「五個必須」：必須遵守兩國元首共識；必須穩定中美雙邊關係；必須保持溝通通路暢通；必須管控分歧矛盾摩擦；必須推進互利合作。
布林肯則說，近來美中保持交往與互動，進行坦率、建設性溝通，取得積極成效，美方希望兩國關係穩定、永續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域展開合作，籌備好美中下階段高層交往。
針對當前戰火仍熾的以巴衝突，王毅表示，當務之急是防止更大範圍的人道災難，根本出路是落實「兩國方案」，中方願就此與各方共同努力，使「兩國方案」形成更廣泛國際共識。
布林肯則說，中東地區維續和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。
據發布，兩人另就烏克蘭局勢、朝鮮半島核問題等交換意見；雙方並將於近日磋商中美海洋事務、中美軍控和防擴散、中美外交政策等，並同意增加客運直航航班。
新聞來源
- 拜登見王毅強調美中須溝通 關切中國南海行為（中央社）
- 美中同意致力推動 拜登習近平11月會談有譜（中央社）
- 安排拜習會 王毅與布林肯談了兩輪只說共同努力（中央社）
延伸閱讀
- 布林肯訪中與習近平會面，雙方針對台灣議題談了什麼？美中關係有望融冰嗎？
- 王毅訪美會晤布林肯，為習近平出席APEC領袖峰會鋪路，白宮盼美中重啟軍事溝通
- 《紐約時報》專欄作家：為什麼拜登政府應該更擔憂中國，而非中東戰爭？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：楊士範
Tags：
ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
想擁有最佳效能的華碩筆電，現在就加入華碩教育商店會員，學生/教職員登錄享專屬優惠價，首次登錄再送500元購物金！立即登錄：華碩教育商店