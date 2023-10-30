【專訪】霹靂總經理黃亮勛：找回棄追布袋戲迷，盼將內容轉換為IP多元變現

（中央社）「霹靂」是台灣布袋戲代名詞，隨著消費習慣變遷和娛樂多元化，觀眾逐漸流失。霹靂第五代接班人黃亮勛走在傳承轉型的分岔路口，他接受《中央社》專訪時表示，期待霹靂變成IP（智慧財產權）公司，把內容轉換為IP，聚焦市場，找出多元變現方法。

7年級生的黃亮勛在雲林虎尾長大，大學曾經組樂團、玩音樂，從沒想過扛起百年家業。直到一場大火燒掉老片廠和上百尊戲偶，他才發現自己與布袋戲的連結比想像更深，興起回家接班的念頭。

活化IP找新方向遇挑戰 《奇人密碼》慘賠遭批敗家子

然而霹靂30多年來推出近80部、超過3000小時的劇集故事，誕生4000多個英雄人物，要設法活化這麼多IP並找出新方向，談何容易。

「傳承很簡單，就是讓大家喜歡。」霹靂副董事長兼總經理黃亮勛坐在台北辦公室接受採訪，語帶自信緩緩吐出這句話，彷彿外界把布袋戲轉型看得太難。他說，「傳承不是保留東西，死命去推給你，要自然而然的喜歡，願意去消費，變成粉絲。」

在霹靂的轉型路上跌跌撞撞，黃亮勛2015年操刀推出的電影《奇人密碼》慘賠新台幣3億元，被網路鄉民批評是「敗家子」，但他並沒有因此一蹶不振，反倒更專注找出失敗原因，包括製作費用超支太多、執行上的問題，還有電影說故事方式與電視劇截然不同。這次經驗也讓他更坦然接受，所有投資都是有賺有賠。

不放棄布袋戲電影 黃亮勛盼效法柯南、哆啦A夢

面對布袋戲觀眾不斷流失，黃亮勛認為，問題出在「內容分眾」。霹靂布袋戲屬於長青劇，30年前的觀眾，到現在已經40至50歲，年紀大了漸漸不再想看，需要吸引新的年齡層加入觀眾族群。

黃亮勛指出，台日合作的奇幻布袋戲武俠劇《東離劍遊紀》就是最好例子，由日本動畫劇作大師虛淵玄擔任總監製，2016年7月同時在台灣、日本、中國和美國的電視頻道及網路平台播出，讓沒看過布袋戲的日本人買單，更吸引眾多動漫迷捧場，成為霹靂打響國際名號的代表作。

儘管遭遇過《奇人密碼》滑鐵盧，但黃亮勛說，霹靂沒有放棄拍電影，理想狀態是像《柯南》和《哆啦A夢》一樣，每年推出一部系列電影，讓霹靂IP得以累積更多觀眾基礎，有助於打開新市場。

黃亮勛分析，做內容必須一直面對新客群，每次打造新的作品和故事，都要重新面對市場一次。霹靂布袋戲是影視產業少數以B2C（企業對消費者）模式為主的公司，自己經營粉絲，直接面對消費者，本來就擅長掌握市場脈動。

為了抓住觀眾眼球，霹靂有許多「套路」及做法，有些可以在短時間衝高流量和關注度，有些透過讓利換取知名度。黃亮勛說，布袋戲從結構來看，是長線連續劇，變現通路也以此為延伸。

他不諱言，原本霹靂角色的形象太強烈、太武俠，在商業使用場景比較受限。為了讓霹靂IP更多元融入觀眾生活中，近期推出原創IP「霹靂吉利PILIGILI」，把原本霹靂角色重新賦予更可愛的世界觀，塑造更生活化的形象。

轉型不求快 聚焦市場找出IP多元變現方法

不過霹靂布袋戲這艘大船突然要轉向，難道長輩們不會有意見，黃亮勛自有一套應對方法，他說，必須把握發展新事業不要一開始就「把頭洗下去」原則，先由人數少的輕量團隊持續投入，一邊等待好機會。

Photo Credit: 中央社 儘管2015年轉型拍攝布袋戲電影《奇人密碼》慘賠， 霹靂國際多媒體總經理黃亮勛說，霹靂沒有放棄拍電影，理想狀態是像《柯南》和《哆啦A夢》一樣，每年推出一部系列電影，讓霹靂IP得以累積更多觀眾基礎，打開新市場。中央社記者鄭傑文攝 112年10月29日

例如霹靂近期跨足音樂選秀實境節目《音樂主理人》，並不算偏離本行。黃亮勛分析，霹靂原本就製作很多音樂，這次剛好旗下電視台重整活化，需要導入大型節目，認為選秀節目最有關注度；雖然結果和預期有點落差，卻有助刺激內部進一步思考如何把內容變成IP，透過長期經營來變現。

談到未來3到5年藍圖，黃亮勛最期待霹靂變成IP公司，把內容轉換為IP，但目前製作團隊還是占很大比例。他認為，「霹靂不該偏重生產效率最優化的思維，而是更聚焦市場，找出IP多元變現的方法」，因此霹靂員工結構也在不斷「新陳代謝」，朝IP公司演變。

黃亮勛表示，霹靂「含金量」較高的授權收入，目前在整體營收占比僅10%，未來目標提高到30%至40%，加上版權收入與商品收入，可以讓營收分布變得更均衡。

上架Netflix未必加分 內容業者談判地位恐更失衡

霹靂布袋戲2019年發行的《刀說異數》成功躍上串流影音平台Netflix，全球超過190國都能觀賞，看似光鮮亮麗。

黃亮勛分析，Netflix出價比台灣本土OTT平台高出約20倍，對內容製作商很有吸引力；可是一旦願意買台劇的國際平台只剩Netflix，代表台灣內容製作商的最大買家只剩一家，內容廠商彼此競爭會更激烈，更沒能力與Netflix議價。

「上架Netflix好像是加分，事實上讓談判地位更失衡」，黃亮勛可以理解業者急著把內容放上Netflix的原因，畢竟台灣缺乏能夠銷售作品的本土OTT平台，賣不賣得出去講求運氣，同時，政府提供補助的其中一項條件，是在國際平台上發行作品，造成業者不惜賤賣賠錢也要爭取上架。

自從加入霹靂以來，黃亮勛發現，台灣流行娛樂和影劇產業，與內容有關的領域都越來越辛苦，問題在於「面子工程」太多。

他不諱言，剛開始自己也有面子工程迷思，想做一些新奇、酷炫、有話題的東西，但有些事情一開始引起話題或關注後，卻沒辦法複製，倒不如趕緊喊卡。

以往霹靂布袋戲一年可以拍104集的週播劇，現在一年拍52集，黃亮勛笑說，空出來的一半產能可以做很多事情，例如拍電影或製作其他IP內容，積極搶攻分眾市場。