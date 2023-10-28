郭台銘連續6日未公開露面，外界猜測與富士康查稅及不法連署風波有關，民進黨籲開除涉事黨員

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一部影視作品出現在螢幕上之前，經歷了漫長的籌備、拍攝、後製⋯⋯等過程，但是你知道要啟動這些環節，那個讓宇宙誕生的瞬間的大爆炸是什麼嗎？答案是「影視開發」。影視開發是指影視作品拍攝前期的準備工作，主要包括選擇題目，這可能是編劇、導演的創意，或是根據市面上的小說或漫畫進行IP改編而來。選定題目後，再與編劇合作將題材文本化，進而形成完整劇本以進行拍攝。

無論原創或改編，開發是一切影視作品的起點。原創內容行之有年，而 IP（Intellectual Property）改編在當今影視製作領域中，變得越來越常見而且重要。在某種程度上，IP改編具有商業保障、角色與情節基礎、品牌延伸等優勢。但是，雖然IP改編有許多好處，與此同時也存在著創作上的限制和挑戰。僅僅是如何在忠實於原作，與符合新媒介的使用者體驗之間的拿捏，那微妙的平衡常常讓創作者傷透腦筋。

今年的TCCF Pitching提案大會，為優秀影視企劃而誕生。活動分為「Project to Screen」及「Story to Screen」兩大單元——Project to Screen對全球開放提案，無論是長片、影集、動畫、紀錄片⋯⋯，只要是具有國際市場潛力與發展性的優秀企劃都可以報名。而今年首次舉辦的Story to Screen「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品參與提案，共有10部作品入選，包括4件漫畫、6件出版作品，創意能量驚人。

擔任這次「故事專場」評審的有戲娛樂股份有限公司總經理莊啟祥以及牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，對於台灣的影視製作在開發階段有什麼樣的觀察，在擔任評審的過程中又有哪些想法？一起來看看吧。

用我們自己的聲音，為世界說好一個故事

在進一步了解TCCF Pitching提案大會努力的目標之前，王師先說明了台灣目前的影視開發是怎麼一回事：「以台灣電影為例，更常見的是圍繞創作者而生，可能有一個要討論的議題，或者想要講述他們的故事，或對某些現象的觀察，然後創作文本，通過籌集資金和人才來製作作品。由於電影是一項巨大的投資，從策劃到籌資，到製作，再到發行，整個過程可能長達三到十年，或者更長。」這樣漫長的時程，如果沒有一個很好的管理機制，對創作者來說非常傷神傷財。而且不管是創作者或投資方，都面對著一個更現實殘酷的問題：當作品走過漫長的製作旅程之後，他們的市場／觀眾在哪裡？

擁有非常豐富影視開發經驗的莊啟祥Shawn，根據他二十多年來對國片的觀察提出想法：「對於國片的選擇題材，觀眾可能會使用最高標準，比如對於動作片或科幻片，觀眾可能會預先有評判，覺得動作技術、特效動畫都無法與好萊塢相比。所以國片在選題時會遇到很大的阻礙，這也是為什麼有人戲稱國片只能拍『8+9』、鬼片或愛情片的原因。」話說回來，台灣觀眾對題材、內容的開放程度和包容性，也是我們的市場特色。台灣觀眾向來很願意透過各種影展或院線，欣賞到世界各地的各種作品，從好萊塢的動作、英雄大片，到獨立製作，以藝術表現為主體作品等等。但問題就在於，觀眾的時間和金錢有限，他在付出兩小時和一張電影票時，需要作出選擇。創作者在這樣一個開放的市場中，就需要與全球的最佳作品競爭。

王師說：「假設當硬體設備可以支持我們拍出任何內容，那我們思考的，應該是如何將這些內容與我們的文化脈絡相結合，而非單純模仿。」並舉例道：「如果台灣要拍科幻片，我們有科幻小說基礎嗎？我們的科幻想像是什麼？我們可能不會拍像《ID4》那樣的外星人入侵片，因為外星人不太可能選擇攻擊台北。我認為在轉換這些類型時，我們必須找到本土的基因和脈絡，這樣才能在有意義的敘事上發展，而非單純模仿。」

在台灣影視工業升級的過程中，「定義自己的文化」是一個重要的基礎工作，PITCHING提案大會的設計，也為了這個面向而存在。讓創作者利用這個機會整理思緒，強調團隊和文本故事內容的特色，什麼地方才是吸引人們的注意的特點，增加開發可能性。在這個時代，創作者除了創作，還需要學習和經驗，因為當全世界的作品都在我們眼前，創作者如何能夠更有效率的與市場對話，變得非常重要。

故事力x 執行力，缺一不可

今年在PITCHING提案大會的亮點之一「故事專場」，邀請國內已發行的故事作品，參與公開提案，如出版、漫畫、遊戲、表藝等等具市場和影視化潛力的故事內容，希望這些作品有機會被更多買家看見，也期待促成更多改編開發機會，讓作品發揮更大的產值。王師和Shawn在「故事專場」中擔任評審，選出了10部優秀的作品。對兩位評審來說，從軟硬體設備是否可以支持創作內容被執行，到內容題材是否具有市場性，都是影響整個製作是否可以健全發展的要素。換句話說，「讓優秀的題材能夠在合理的時間內被良好的執行」成為兩位評審的評選準則。

回應之前所談到的「自己的文化」，兩位評審都特別提出一些例子，來說明為什麼這樣的題材／內容可能機會更大。Shawn提到：「這次有一個短篇網路故事是關於職場的，講述了一個年輕人在職場的經歷和感受，很能讓人對自己的處境感同身受，帶入感很強，我覺得這是一個非常有趣和值得推薦的故事。」的確，放大生活中的細節，呈現出屬於自己、屬於當地的獨特文化，永遠都是最迷人的。因為那樣的故事，幫助了觀眾去重新經驗、反省自己的狀態，往往能造成很大的迴響跟討論。而王師則看到了一部漫畫的可能性：「這部漫畫主要在講述白色恐怖的受害者故事，我看到的是，以漫畫作為媒介，將那些通常被視為沉重的歷史和命運問題，輕輕舉起，重重放下。那個力道是很驚人的。」近年來，有許多創作者透過不同的方式，以漫畫、動畫、舞台劇，甚至兒童劇等媒介，努力和大眾溝通，重新建構我們這一代人對台灣和歷史的理解。這種努力可能會在未來5到10年，甚至20年內持續發展，成為一個重要的方向。「關鍵還是在於如何以吸引人的方式講述故事，讓這樣的價值獲得普世的共鳴。」王師說。

我有好故事，你能換個方式說嗎？

談到IP改編，兩位評審不約而同的表示，這個過程可以說是痛並快樂著。使用現有的IP改編有幾個優點。首先，有了基礎故事，創作的速度加快，前期溝通更為方便、更容易聚焦，甚至可以說是已經完成了某部分的前期市場測試，從現在市場和讀者反饋中，改編者可以更好地了解故事的優點和不足之處。不過，所謂成也蕭何敗也蕭何，已經有粉絲群的作品，就要扛起原著粉絲對改編作品有很高期望的壓力，有些粉絲更可能覺得這部作品不應該被改編。尤其漫畫這種已經視覺化的作品，改編者可能要面對的，是更為嚴格的檢視和要求。另外，原作者對改編的態度也不太一樣，有些作者態度開放，可能只要有足夠的報酬就願意授權，而有些作者可能想保護自己作品的原貌，不願意看到它被改編得面目全非。在每個人心中對原著都有一個想像的狀態下，改編者需要既要尊重原著，又要發揮自己的想像力、充分利用新媒介的優勢，挑戰的難度只有不斷疊加，好像無止無盡。

王師說：「從現有IP進行改編有其優點，比如已有的名氣和商業價值。此外，一個長期存在的IP，意味著它的世界觀和人物刻畫都已經相當成熟，要根據新媒介的體裁，重新建構出一個龐大世界觀和多元人物，過程可能會加倍的痛苦，但對於需要量產作品的影視產業來說，這是必要的。」

王師更以現象級遊戲《返校》為例，解釋了原作和改編之間如何相輔相成。在改編過程中，原創者赤燭給予改編團隊很大的自由空間，更提供了許多原始遊戲開發時的資料，包括美術、場景設定等等，這些對導演和編劇都非常實用。雖然遊戲和電影的敘事方式有所不同，必須捨去一些遊戲元素，但電影有自己可以發揮的優點。要發揮這些優點，就必須建立在原作和改編之間的信任度，於是，溝通和尊重非常重要，不僅要了解彼此的工作、看待作品的方式、創作的過程，越是能夠好好的建立這些默契，就越是就能做出接近理想的改編。

亞洲最佳原創內容，在台灣

「PITCHING提案大會不只為產業發展帶來正面機會，而且本身也經歷了一場升級，不管是提案作品的形式或是內容，今年容納進來的範圍都變得更大了，顯示了文策院的企圖心和規劃力。」Shawn說。文策院的鼓勵，讓更多創作者可以從不同角度，思考提案的類型和來源，再加上文策院所提供的提案發表空間、獎金，以及配套的培訓過程、提案技巧工作坊等等，對創作者在事前準備和心理建設方面，都非常有幫助。「我當然期待每一年，都有更多的作品和提案呈現，即便某些方面可能不完善，也可以進行微調。培養一個文化跟創作一樣，不斷的、一點一點的往前，我們永遠沒有最好，只有更好。」王師總結道。

文策院致力於創造一個多元和包容的平台，讓不同類型的作品和創意都能夠得到展示和發展的機會。從長片、紀錄片到動畫片，甚至包括IP改編，以市場需求和國際潮流作為標準，海納各種可能性，反映出文策院對於推動文創產業多元發展的堅定承諾和企圖心。

展望未來，文策院期許PITCHING提案大會能持續成為一個促進產業發展和交流的重要平台。這不僅僅是一個年度活動，而是一個長期、持續的計劃，不斷進化和完善，更好地提升創作者和產業動能，讓國際合作夥伴看見台灣豐沛的創作能量，成為尋找亞洲原創內容的最佳選擇。

2023 TCCF 創意內容大會