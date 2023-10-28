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2023/10/28,
政治

郭台銘連續6日未公開露面，外界猜測與富士康查稅及不法連署風波有關，民進黨籲開除涉事黨員

郭台銘連續6日未公開露面，外界猜測與富士康查稅及不法連署風波有關，民進黨籲開除涉事黨員
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我們想讓你知道的是

鴻海集團旗下的富士康遭到中國相關部門調查，加上多個連署站遭調查，郭台銘連續多日未現身公開場合，引發外界關注。同時，民進黨高市黨部曾姓執行委員涉入為鴻海創辦人郭台銘連署不法，民進黨高雄市黨部今天召開臨時執評委會，出席執評委一致決議，建議中央開除曾女黨籍。

連署進入倒數階段，郭台銘連6天未露面

（中央社）爭取獨立參選總統資格的鴻海創辦人郭台銘連署進入倒數階段，卻連續6天沒有公開露面，郭辦行程多由副手賴佩霞「代打」出席，她今天出席「天母搞什麼鬼」遊行發放糖果，和民眾互動，爭取支持。

鴻海集團旗下的富士康遭到中國相關部門調查，加上多個連署站遭調查，郭台銘連續多日未現身公開場合，引發外界關注。

郭台銘23日至今已6天沒有公開行程，僅透過臉書貼文呼籲民眾踴躍連署。郭辦發言人黃士修告訴《中央社》記者，郭台銘連續幾天沒有公開行程，先前也發生過，這和富士康事件沒有關聯，而是郭台銘全神貫注地忙於連署書件作業；外界認為政治人物應多露面，但郭台銘非傳統政治人物。

至於部分連署站遭爆涉不法，黃士修重申，連署不可有對價關係，事件涉及的連署站並非官方站點，經團隊法務了解，並不認識相關涉案人士。

郭辦近日行程多由副手賴佩霞代打，她今天以喜劇泰斗查理卓別林裝扮快閃連署站，也至天母運動公園參與「2023天母搞什麼鬼」遊行發放糖果，和民眾互動，爭取支持。

根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在11月2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在11月14日前公告連署結果。郭台銘日前已宣布連署逾30萬份、突破門檻。

執委涉郭台銘連署不法，民進黨高市黨部開鍘

民進黨高市黨部曾姓執行委員涉入為鴻海創辦人郭台銘連署不法，民進黨高雄市黨部今天召開臨時執評委會，出席執評委一致決議，建議中央開除曾女黨籍。

民進黨高雄市黨部主委許智善表示，中央黨部早已三申五令要求黨員不應涉入他黨連署等選舉事務。黨員個人行為如有違失觸法，應接受法律制裁，若黨員違反黨章黨綱及黨的相關規定，將貫徹黨紀、開除黨籍。

許智善指出，曾姓執行委員在選舉期間涉為他黨連署司法案件，雖屬個人行為，但已違反民進黨相關規定，嚴重損害黨形象，更引發地方基層強烈不滿。

民進黨高雄市黨部透過新聞稿表示，許智善火速召開臨時執評委會議，今天出席的所有執評委，一致決議建議黨中央開除黨籍，黨部會隨即將此決議送黨中央處置。

另外，曾女也是高雄市政府市政顧問，高市府發言人周璟瑜表示，經查曾女為無給職市政顧問，因涉及選罷法相關案件被告，市府已將其除名，目前全案已由檢調偵辦。

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：楊士範


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