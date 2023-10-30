習大大「親自指揮，親自布署」藍白合大戲，柯與侯的政治生命也差不多結束了

上聯：畫山畫水畫虎藍 下聯：講東講西講白賊 橫批：藍白合

這兩句原是高雄一位朋友30年前寫的一副對聯，諷刺台灣政治人物老在胡說八道，開空頭支票。沒想到30年後格外應景，於是拿出來加上橫批「藍白合」，在群組內傳給大家笑笑。

藍白合演到現在，已成了一場爛戲。前兩天某電視台午間報趙天麟案，流量有好幾千，一報藍白合，馬上跌到僅剩幾百，觀眾連最基本的關注度都沒有，一見標題立馬轉台。藍與白雙方的支持者，早就沒有耐心接受對方，相互之間的厭惡度，在「黃金會」（編按：黃珊珊與金溥聰）前後一路飆升。

白方覺得啥「開放式民主初選」根本是個屁，就是放出來搞柯P的，誰會去國民黨地方黨部投票啊？藍方則抓著柯P「拒婚」一直作文章，不斷把破局責任這個燙手山芋丟給白營。

雙方支持者愈來愈討厭對方候選人，連原本對藍白合還有一丁點期待的人，現在也大多放棄希望，轉而傾向一路三角督選到底，最後操作棄保。只有藍白高層仍舊豬油包了心，蛤蜊蒙了眼，繼續磨藍白合。繼續互相指責對方不顧大局，繼續歹戲拖棚，似乎想把這場爛戲演到11月底登記截止前最後一天。

我既不相信藍白高層真有那麼多的誠意善意，想要與對方真心合作；也不相信雙方高層沒聽到自家基層怨憤的聲音，那為什麼還要繼續硬演這場爛戲？我的《易經》老師引喻得好，這就叫「匪寇婚媾」，意思是山大王想強取流氓婆當押寨夫人。

現實上兩寨併一寨符合雙方最大利益，但雙方互看對方不順眼，從媒妁之言開始就針鋒相對，完全可預期洞房花燭夜會演出全武行。就算沒有夜夜磨刀，也會日日磨牙，同床異夢，夜不安枕。以後吃個飯都得先銀針試毒，怕對方在菜裡頭下了砒霜。

這樣的婚姻關係有什麼意思？再問一遍，雙方互相厭惡到此種程度，常人都可預期雙方硬湊成一對後的慘烈惡夢。為什麼雙方高層這些聰明人，還硬要演下去？