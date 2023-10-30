習大大「親自指揮，親自布署」藍白合大戲，柯與侯的政治生命也差不多結束了
我們想讓你知道的是
現在這情況，藍白都已經開了小房間上桌談判，還在彼此明槍暗箭，那就是背後還有個不能說的佛地魔，在逼雙方整合。不說大家也猜得到，那個佛地魔就是對岸習大大，能讓藍白兩方怕到不得不硬演藍白合的，應該也只有對岸習大大。
上聯：畫山畫水畫虎藍
下聯：講東講西講白賊
橫批：藍白合
這兩句原是高雄一位朋友30年前寫的一副對聯，諷刺台灣政治人物老在胡說八道，開空頭支票。沒想到30年後格外應景，於是拿出來加上橫批「藍白合」，在群組內傳給大家笑笑。
藍白合演到現在，已成了一場爛戲。前兩天某電視台午間報趙天麟案，流量有好幾千，一報藍白合，馬上跌到僅剩幾百，觀眾連最基本的關注度都沒有，一見標題立馬轉台。藍與白雙方的支持者，早就沒有耐心接受對方，相互之間的厭惡度，在「黃金會」（編按：黃珊珊與金溥聰）前後一路飆升。
白方覺得啥「開放式民主初選」根本是個屁，就是放出來搞柯P的，誰會去國民黨地方黨部投票啊？藍方則抓著柯P「拒婚」一直作文章，不斷把破局責任這個燙手山芋丟給白營。
雙方支持者愈來愈討厭對方候選人，連原本對藍白合還有一丁點期待的人，現在也大多放棄希望，轉而傾向一路三角督選到底，最後操作棄保。只有藍白高層仍舊豬油包了心，蛤蜊蒙了眼，繼續磨藍白合。繼續互相指責對方不顧大局，繼續歹戲拖棚，似乎想把這場爛戲演到11月底登記截止前最後一天。
我既不相信藍白高層真有那麼多的誠意善意，想要與對方真心合作；也不相信雙方高層沒聽到自家基層怨憤的聲音，那為什麼還要繼續硬演這場爛戲？我的《易經》老師引喻得好，這就叫「匪寇婚媾」，意思是山大王想強取流氓婆當押寨夫人。
現實上兩寨併一寨符合雙方最大利益，但雙方互看對方不順眼，從媒妁之言開始就針鋒相對，完全可預期洞房花燭夜會演出全武行。就算沒有夜夜磨刀，也會日日磨牙，同床異夢，夜不安枕。以後吃個飯都得先銀針試毒，怕對方在菜裡頭下了砒霜。
這樣的婚姻關係有什麼意思？再問一遍，雙方互相厭惡到此種程度，常人都可預期雙方硬湊成一對後的慘烈惡夢。為什麼雙方高層這些聰明人，還硬要演下去？
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
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作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。