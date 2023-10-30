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2023/10/30,
歷史

國史館10/31發表《蔣中正日記》，揭露飛離中國最後一天心境轉折

國史館10/31發表《蔣中正日記》，揭露飛離中國最後一天心境轉折
胡佛研究院於2006年陸續分階段公開蔣介石日記，是館藏中最多人調閱的史料。蔣經國日記也將訂於2020年2月對社會大眾公開。中央社記者周世惠舊金山攝 108年12月18日

我們想讓你知道的是

國史館長陳儀深受訪時說，蔣介石（蔣中正）1949年12月10日抵台後，再也沒有出國或離開台灣，這是一個很重要的轉折，從成都到草廬，從晦塞陰沉到空氣清淡、環境清靜，也反映出蔣介石的心境，這也是研究歷史趣味之處。

（中央社）歷經10年纏訟，59箱「兩蔣日記」等文物原件重返台灣，國史館定10月31日舉行《蔣中正日記（1948-1954）》新書發表會。新書中披露，前總統蔣中正當年在中國最後一天，從成都飛抵台灣，對環境的感受由晦塞陰沉變為空氣清淡的心情轉折。

蔣中正1949年12月10日從四川成都飛抵台灣後，自此未離開台灣，但他的日記卻「出國」在美國歷經10年跨海爭訟。國史館表示，鑒於各界對開放兩蔣日記的期盼，為求時效，先授權民國歷史文化學社，出版蔣中正就任第一任總統任期（1948-1954）的日記，明（2024）年起再根據任期及年度依序出版。

關於蔣中正當年決定轉至台灣的始末，根據《蔣中正日記（1948-1954）》新書記載，蔣中正在1949年12月9日下午，得知西南軍政長官公署軍政長官張羣等人的飛機在昆明被扣，確定雲南省政府主席盧漢已經叛變；隔日，蔣中正又收閱盧漢致西康省政府主席劉文輝電報，「請其四川各將領活捉蔣匪」。

新書指出，蔣中正當下命令西南軍政長官公署副長官兼參謀長胡宗南部隊「從速解決劉（文輝）部」，此時文武人員皆要求蔣中正趕快「離蓉（成都）回台」；但因胡宗南部隊尚未如期集中，蔣中正希望「多留成都1日，即於胡部之掩護多得1日之效益」。

新書記載，蔣中正因盧漢叛變，劉文輝、前四川省政府主席鄧錫侯避不見面，且西昌兵力單薄、不如劉文輝留在西昌的，所以決定回台「處理政府遷移重要業務」。

新書指出，蔣中正在1949年12月10日記述，與胡宗南單獨面商3次，午餐後起行到鳳凰山上機，下午2時起飛，途中假眠3小時未能成寐，晚間8時30分飛抵台北，與台灣省政府主席陳誠同車入草廬（陽明山行館）回寓，空氣清淡、環境清靜，與成都晦塞陰沉相較，則判若天淵矣，24時前就寢。

國史館長陳儀深受訪時說，蔣介石（蔣中正）1949年12月10日抵台後，再也沒有出國或離開台灣，這是一個很重要的轉折，從成都到草廬，從晦塞陰沉到空氣清淡、環境清靜，也反映出蔣介石的心境，這也是研究歷史趣味之處。

國史館指出，兩位蔣總統的日記重新回到台灣，這是台灣歷史上值得記錄的一件大事。蔣中正從1926年就任國民革命軍總司令起，就開啟他成為國家最高領導人的篇章，1948年就任行憲後第一任總統，1949年中央政府遷台後，於1950年3月宣布復職，至1975年過世為止，是統治台灣時間最久的一位領導人，不僅對台灣，也對近代東亞歷史的走向影響深遠。

國史館說明，直至今日，對於蔣中正的功過得失，還存在著相當對立與矛盾的詮釋，離所謂的「蓋棺論定」顯然還有一段距離。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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