「中美空軍混合團」成軍80週年：聯美制蘇的「空權外交」，從二戰延續到今日台海的歷史友誼
我們想讓你知道的是
以中美空軍混合團的歷史為基礎，冷戰時代美國和中華民國還有許多的合作計劃。我們不要忘記美製的F-16戰鬥機，仍是今日保衛中華民國領空的主力，未來還將有新型的66架F-16V抵達台灣，將中美空軍混合團的歷史延續下去。
今年是中美空軍混合團（Chinese American Composite Wing）成軍80週年，相信有長期追蹤筆者文章的讀者，對這支部隊的歷史應該不會陌生。成立於1943年10月1日的中美空軍混合團，是美國陸軍第14航空軍司令陳納德（Claire L. Chennault）將軍手下一支由美國與中國飛行員混合編制組成，以打擊侵華日軍為目標的聯隊級飛行單位。
中美空軍混合團下轄中華民國空軍的第一轟炸機大隊、第三戰鬥機大隊和第五戰鬥機大隊，機身與機翼上漆有青天白日徽，但是團長，即聯隊長開始到大隊長、中隊長都同時由一位美國飛官和一位中國飛官擔任。這是天才陳納德的創造性安排，目標不只是要從日軍手中搶回中國戰場的制空權，還要為中華民國建立一支亞洲最強大的戰術空軍。
事實上中國戰場的制空權，早在中美混合團成立前的1943年夏天就已經為第14航空軍的嫡系第23戰鬥機大隊搶了回來。之所以要成立中美空軍混合團的關鍵原因，還是在於美國陸軍航空部隊司令阿諾德（Henry H. Arnold）將軍從華府「重歐輕亞」政策的角度出發，不願意派更多的美國飛行員來參加中國戰場的對日作戰。
而中華民國空軍不只有一批累積多年對日空戰經驗的資深飛行員，1941年11月派往美國受訓的首批中國飛行員也在1943年春季回國，陳納德認為他們是一股不可忽視的戰力。陳納德不只把他們納入第14航空軍的指揮體系，還希望以他們為骨幹將美國陸軍航空部隊的訓練、作戰以及指揮體系引進中華民國空軍。
陳納德要的，也不只是重建美國參戰前幾乎被零式戰鬥機消滅殆盡的中華民國空軍，而是希望透過這些與美軍並肩作戰的國軍飛行精英將戰後中國打造成一個親美的國家。換言之，中美空軍混合團成軍不只是為了軍事目的，同時還有政治目的。從政治的角度出發，尤其是與同時代的日本相比，我們不得不在此讚嘆中美空軍混合團為陳納德還有美國贏得了一場漂亮的勝利。
陳納德的同盟鐵翼
毫無疑問，中美空軍混合團在中國戰場上取得了不小的軍事成就，聲稱摧毀了高達190架的敵機。擊落日機超過五架以上的美籍王牌飛行員有第三大隊第七中隊中隊長瑞德（William N. Reed）中校、第32中隊中隊長透納（William L. Turner）少校以及第五大隊第26中隊的飛行柯爾曼（Philip E. Colman）中尉。
擊落超過五架敵機以上的國軍飛行員，則有第三大隊第七中隊的王光復中尉、第八中隊的臧錫蘭中尉還有在第七和第32中隊都待過的譚鯤中尉。除了上述這些獲得美中雙方公認的王牌飛行員外，中美空軍混合團還出了徐華江、鄭松亭、喬無遏、冷培澍、陳鴻銓以及王松金等著名的英雄。他們大多數都在1949年後隨政府來到台灣，甚至還有人在台海空戰中創下擊落共機的紀錄。
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
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調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
40歲起，就改用日本LUCIDO倫士度去味洗沐系列，讓你俐落洗去熟男味，輕鬆洗出好評價！
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。