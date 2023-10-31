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TNL+ 2023/10/31,
軍事

「中美空軍混合團」成軍80週年：聯美制蘇的「空權外交」，從二戰延續到今日台海的歷史友誼

「中美空軍混合團」成軍80週年：聯美制蘇的「空權外交」，從二戰延續到今日台海的歷史友誼
F-16戰鬥機是中美空軍混合團歷史延續的象徵｜Photo Credit: 許劍虹

我們想讓你知道的是

以中美空軍混合團的歷史為基礎，冷戰時代美國和中華民國還有許多的合作計劃。我們不要忘記美製的F-16戰鬥機，仍是今日保衛中華民國領空的主力，未來還將有新型的66架F-16V抵達台灣，將中美空軍混合團的歷史延續下去。

今年是中美空軍混合團（Chinese American Composite Wing）成軍80週年，相信有長期追蹤筆者文章的讀者，對這支部隊的歷史應該不會陌生。成立於1943年10月1日的中美空軍混合團，是美國陸軍第14航空軍司令陳納德（Claire L. Chennault）將軍手下一支由美國與中國飛行員混合編制組成，以打擊侵華日軍為目標的聯隊級飛行單位。

中美空軍混合團下轄中華民國空軍的第一轟炸機大隊、第三戰鬥機大隊和第五戰鬥機大隊，機身與機翼上漆有青天白日徽，但是團長，即聯隊長開始到大隊長、中隊長都同時由一位美國飛官和一位中國飛官擔任。這是天才陳納德的創造性安排，目標不只是要從日軍手中搶回中國戰場的制空權，還要為中華民國建立一支亞洲最強大的戰術空軍。

事實上中國戰場的制空權，早在中美混合團成立前的1943年夏天就已經為第14航空軍的嫡系第23戰鬥機大隊搶了回來。之所以要成立中美空軍混合團的關鍵原因，還是在於美國陸軍航空部隊司令阿諾德（Henry H. Arnold）將軍從華府「重歐輕亞」政策的角度出發，不願意派更多的美國飛行員來參加中國戰場的對日作戰。

而中華民國空軍不只有一批累積多年對日空戰經驗的資深飛行員，1941年11月派往美國受訓的首批中國飛行員也在1943年春季回國，陳納德認為他們是一股不可忽視的戰力。陳納德不只把他們納入第14航空軍的指揮體系，還希望以他們為骨幹將美國陸軍航空部隊的訓練、作戰以及指揮體系引進中華民國空軍。

陳納德要的，也不只是重建美國參戰前幾乎被零式戰鬥機消滅殆盡的中華民國空軍，而是希望透過這些與美軍並肩作戰的國軍飛行精英將戰後中國打造成一個親美的國家。換言之，中美空軍混合團成軍不只是為了軍事目的，同時還有政治目的。從政治的角度出發，尤其是與同時代的日本相比，我們不得不在此讚嘆中美空軍混合團為陳納德還有美國贏得了一場漂亮的勝利。

中美混合團__2
Photo Credit: 許劍虹
陳納德將軍銅像被陳列於空軍第五聯隊的隊史館。

陳納德的同盟鐵翼

毫無疑問，中美空軍混合團在中國戰場上取得了不小的軍事成就，聲稱摧毀了高達190架的敵機。擊落日機超過五架以上的美籍王牌飛行員有第三大隊第七中隊中隊長瑞德（William N. Reed）中校、第32中隊中隊長透納（William L. Turner）少校以及第五大隊第26中隊的飛行柯爾曼（Philip E. Colman）中尉。

擊落超過五架敵機以上的國軍飛行員，則有第三大隊第七中隊的王光復中尉、第八中隊的臧錫蘭中尉還有在第七和第32中隊都待過的譚鯤中尉。除了上述這些獲得美中雙方公認的王牌飛行員外，中美空軍混合團還出了徐華江、鄭松亭、喬無遏、冷培澍、陳鴻銓以及王松金等著名的英雄。他們大多數都在1949年後隨政府來到台灣，甚至還有人在台海空戰中創下擊落共機的紀錄。

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