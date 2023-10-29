專家投書《華爾街日報》：喜瑞爾穀麥片價格高漲，可能導致拜登2024連任失利

文：Taylor Mei

一篇由政治專家蓋爾斯敦（William A. Galston）所撰寫、刊登在《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的評論指出，如果經濟開始衰退、失業率上升，現任總統拜登（Joe Biden）恐怕難以連任。

蓋爾斯敦認為，「通貨膨脹」是現在選舉最主要的問題。近期《經濟學人》民意調查隨機向美國民眾詢問：「您認為以下哪一項是衡量國民經濟運行狀況的最佳指標？」其中，有4％的民眾選擇了股票市場；11％選擇個人理財的方法； 15％選擇失業和就業報告，但其中有56％的人則認為，最好的衡量標準，應是購買商品和服務時所需支付的價格。

通膨趨緩但未有預期失業潮

據《美聯社》（AP）報導，通膨政治近期發生了急劇轉變。一份報告指出，現在消費者物價指數（CPI）成長速度，與美國總統拜登（Joe Biden）當時上任幾個月時相比，是有史以來最慢。

共和黨人在食品雜貨、汽油、公用事業等方面對拜登進行強烈抨擊，稱他1.9兆美元疫情救助計劃和推行電動車，都是導致通膨升至4年來新高的原因。共和黨的論點引起了選民的共鳴，但6月的消費者物價報告顯示，通膨情形已大幅減緩，但並未出現部分經濟學家和共和黨成員預期會發生失業的情形。

拜登能否成功抑制通膨，攸關明年大選結果

《美聯社》指出，去（2022）年6月物價的上漲幅度為9.1％，且較一年前僅上漲3％，是自2021年3月以來最低的數字。不過，與前一年不同之處在於，目前通膨主要受政府的居住政策影響，而住房則占了消費者物價指數中的最大部分。一項《美聯社》針對全國選民的全面調查資料顯示，去年多數的選民（約83％共和黨支持者，以及73％民主黨支持者）都擁有自己的房屋，基本上不受租金上漲的影響。

根據《國會山莊報》（The Hill）報導，美國聯準會（Fed）能否在不引發經濟衰退的情況下成功抑制通膨，恐對2024年的總統大選產生嚴重影響。雖然先前拜登在競選活動中宣傳在疫情期間創造的經濟成績，也帶來了破紀錄的就業成長率，以及和歷史上強勁的勞動力市場，許多美國人仍因通貨膨脹對他感到不滿。