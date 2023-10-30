北京大學能夠培育出一個李克強，就會有千千萬萬個李克強

千千萬萬李克強

李克強意外地於2023年10月27日逝世。

中國的網域裡，人們在小紅書、知乎、朋友圈緬懷他，轉發各式各樣的訃文、紀念文、懷念文，讚許李克強是中國僅存的風骨；有人批評他，說「他很窩囊我覺得，他怎麼可以在官場去忍氣吞聲，去忍受這樣一些侮辱，特別是能接受像習近平這樣沒什麼水準、剛愎自用的人的領導。我是覺得很窩囊。」

批評、讚美李克強是一塊蛋糕，很容易；打開維基百科、百度百科，複製《新華社》的訃聞，「沉痛宣告」、「中國共產黨的優秀黨員」、「傑出的無產階級革命家」、「黨和國家的卓越領導人」、「熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民」，交給人工智慧，洋洋灑灑的一篇正氣文就問世了。

但是，這是沒有意義的重蹈覆轍，李克強執政中國的時間，遠比李克強未執政中國的時間少。逝者已矣、生者如斯。中國人應以另一角度對待這則重磅消息：李克強過世，對於中國，乃至於世界有什麼影響？

對中國與世界的影響

沒有影響。

我們必須信實回答歷史的問題：李克強逝世，對於中國、世界並沒有任何影響。

人類有一個習慣，在「時勢造英雄」與「英雄造時勢」二者之間，往往因為當下的情緒——當今中國，就是反對習近平無限連任的這層情緒，而期待、選擇「英雄造時勢」。