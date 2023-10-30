以巴衝突：衛星圖片顯示加薩地帶空襲前後對比

以色列軍方過去三周持續空襲加薩地帶，一批新發布的衛星圖片顯示出該區受損程度。

由馬薩爾科技（Maxar Technologies）公司發布的衛星圖片，對比了本周稍早從太空拍攝到的影像，與這輪衝突前的差異。

最新圖片顯示，在加薩北部的三個地區，空襲已經令數十座高樓被完全摧毀或嚴重損壞，大片建築密集的區域變成了灰色的廢墟堆。

拜特哈農（Beit Hanoun）是加薩東北部的一個居民區，距離以色列邊境僅2公里（1.2英里），是衛星圖片顯示受影響最嚴重的地區。以色列軍隊稱，該地區是哈瑪斯的一個聚集地點，也是以色列最早警告居民撤離的地區之一。

Photo Credit: BBC News

下圖顯示的拜特哈農地區，位於通往埃雷茲（Erez）過境點的主要道路上。

僅僅兩個多星期前，這裏還有一些多層建築，現在已幾乎完全倒塌。

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哈瑪斯管理的住房部門估計，該地區約45%的住宅已被完全摧毀、不能居住或受到破壞。估計區內約有140萬人流離失所。

數以萬計巴勒斯坦人在以軍發出撤離令後，已逃離了他們在加薩北部的家園——但是一些人又已返回北部，因為南部也遭到空襲。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 10月21日，以色列空襲在拜特哈農上空造成的煙雲

下圖顯示的是卡拉馬社區（Al Karama），位於加薩北部地中海沿岸。

在沿海主要道路後面，有好幾家酒店的一些區域，已遭受以色列空襲。

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阿塔特拉（Atatra）位於以色列邊境以南約3公里（1.8英里），那裏有超過20座高層大樓和幾座建築物嚴重受損。

從下圖可見，在高層建築南邊的一個體育設施，已被襲擊所造成的灰燼所覆蓋。

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本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九