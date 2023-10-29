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2023/10/29,
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2023同志大遊行完美收場，17.6萬人「與多元同行」，逾200個團體參與盛會

2023同志大遊行完美收場，17.6萬人「與多元同行」，逾200個團體參與盛會
台灣同志遊行28日在台北市政府前登場，1對同婚伴侶在市府廣場拍攝婚紗照紀念。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今年同志遊行主題為「與多元同行 」，期待在解構性別框架後，可以建立任何身分都能自在生活、不受刻板印象限制的多元社會。昨天上午先由多家企業與NGO團體共同參與的彩虹市集活動揭開序幕，共有超過120家攤販、24個NGO團體設立攤位，規模為歷來最大。兒根據主辦單位統計，今年共有超過200個團體報名，總計17.6萬人參與。

台灣同志遊行彩虹旗飄揚，17.6萬人「與多元同行」

（中央社）彩虹旗幟飄揚，台灣同志遊行昨（29）天在北市府前廣場舉行，主辦單位表示，今（2023）年有超過200個團體報名，總計17.6萬人一起上街頭看見多元、與多元同行。

台灣同志遊行今年邁入第21屆，雖然早上稍有飄雨、氣候微涼，但仍有不少民眾在中午時就湧入北市府前廣場、等著參加下午的遊行活動。

活動昨天上午先由多家企業與非政府組織（NGO）團體共同參與的彩虹市集活動揭開序幕，共有超過120家攤販、24個NGO團體設立攤位，規模為歷來最大，各攤販也絞盡腦汁透過打卡送紀念品等方式，吸引民眾流連駐足。

遊行約在下午2時15分出發，並分北、南兩路線，在下午4時30分前陸續回到北市府前廣場，許多民眾盛裝打扮出席，穿著婚紗或是Cosplay熱門動漫角色吸引目光、展現自我，也有民眾自組團體打扮成中、小學生，帶著學生帽列隊加入遊行隊伍中。

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Photo Credit: 中央社
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Photo Credit: 中央社
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Photo Credit: 中央社
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Photo Credit: 中央社

另外，活動現場有許多周邊活動，像是台灣同志家庭權益促進會今年就舉辦第五屆的彩虹寶寶迷你遊行，不少同志家長帶著寶寶來遊行助陣，讓孩子在市集中與多元同行，走出自己的彩虹天地。

今年同志遊行主題為「與多元同行 （Stand with Diversity）」，主辦單位表示，期待在解構性別框架後，可以建立任何身分都能自在生活、不受刻板印象限制的多元社會；根據主辦單位統計，今年共有超過200個團體報名，總計17.6萬人參與。

遊行隊伍中也可看到許多外國人士參與，像是台灣海外援助發展聯盟秘書長李尚林昨天就特別帶10名東南亞人來參加。

李尚林告訴《中央社》記者，這10人都是東南亞的資深NGO工作者，包含菲律賓、印尼、泰國、緬甸、孟加拉、尼泊爾、巴基斯坦、越南等，計劃在台停留1個月，利用這1個月時間到台灣的NGO團體見習。

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Photo Credit: 中央社
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Photo Credit: 中央社
台灣海外援助發展聯盟秘書長李尚林（抱紅衣男孩者）特別帶著10名東南亞資深NGO工作者來台參加同遊。
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Photo Credit: 中央社
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Phot Credit: 中央社
同志運動先驅祁家威也到場共襄盛舉，身著彩虹裝、揮舞彩虹旗跟著隊伍出發。

賴清德出席同遊：堅定挺你做自己，讓台灣更美麗

（中央社）民進黨主席暨總統參選人賴清德昨天參與同志遊行時表示，民進黨在婚姻平權的路上，一直都跟大家站在一起；婚姻平權只是台灣平權文化的起點，未來他會跟大家在多元同行的路上一起邁進，「堅定的挺你做自己，讓台灣更美麗」。

一年一度的台灣同志遊行昨天下午在台北市政府府前廣場登場，今年遊行主題為「與多元同行」（Stand with Diversity），期盼在建立任何身分都能自在生活、不受刻板印象限制的多元社會後，能進一步將「多元」概念與實踐帶往下一階段。

前行政院長蘇貞昌，民進黨秘書長許立明與副秘書長黃建嘉、楊懿珊等黨公職組隊參加遊行，過去在立法院推動婚姻平權的民進黨前立委尤美女、鄭麗君，則與賴清德在遊行隊伍行經敦化南路、近忠孝東路口時，加入遊行隊伍。

賴清德抵達敦化南路口後先發表談話指出，昨天率領民進黨黨公職所組成的隊伍，參加第21屆台灣同志大遊行，首先要感謝多年來為性別平權、婚姻平權努力的好朋友，因為有他們的犧牲奉獻，台灣才能擁有多元活潑的社會，並成為亞洲第一個婚姻平權的國家。

賴清德說，在性別平權與婚姻平權的路上，民進黨一直跟大家站在一起，包括前立委蕭美琴於2006年、2013年鄭麗君與尤美女，都有提出婚姻平權的法案，可惜未能通過；直至2019年釋憲，民進黨立院黨團與前行政院長蘇貞昌所率領的行政團隊，共同合作通過婚姻平權法案。

賴清德表示，此過程充滿許多悲傷、感動與喜極而泣的眼淚，他要跟所有好朋友說明，婚姻平權不是終點、只是台灣平權文化的起點，未來他會跟大家站在一起，在多元同行的路上一起邁進，「我會堅定的挺你做自己，讓台灣更美麗」。

此外，遊行隊伍在市府廣場整隊出發前，蘇貞昌現身致意表示，很高興和大家站在一起，這是經過多少年、許多人的努力，一直勇敢堅持價值與一起對抗謠言，終於能讓台灣成為亞洲第一個婚姻平權國家，讓每個人都能享受幸福並得到幸福。

蘇貞昌說，這個世界還有許多歧見和歧視必須化解，但相信台灣人會不斷為自由奮戰，他出席同志遊行，就是表達支持這個價值，祝福大家珍惜幸福，並一起努力讓台灣更幸福。

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Photo Credit: 中央社

鄭麗君：長期與平權運動同行，參加同遊不為選舉

（中央社）曾致力推動婚姻平權的前立委尤美女、鄭麗君，昨天參加同志遊行，鄭麗君說，同志的平等結婚權利只是改革的開始，社會平權是更漫長道路，參與遊行不是為了選舉，民進黨長期就與平權運動同行。

一年一度的台灣同志遊行昨天下午在台北市政府府前廣場登場，今年遊行主題為「與多元同行」（Stand with Diversity），期盼在建立任何身分都能自在生活、不受刻板印象限制的多元社會後，能進一步將「多元」概念與實踐帶往下一階段。

前立委尤美女、鄭麗君過去在國會長期推動婚姻平權，因而被以名字取名為「美麗連線」。尤美女昨天在遊行前透露，當年還有一位幕後重要推手，就是前立委段宜康，在歷經8年的努力下，讓台灣成為亞洲第一個通過同婚的國家。

尤美女表示，很高興4年來台灣仍是亞洲第一，她和鄭麗君經過8年奮鬥讓同婚通過，之前參加同志婚禮都只有同志的朋友參與，但近期發現，雙方的父母都會參加，顯示台灣真的是一個包容的社會。

鄭麗君指出，前立委蕭美琴2006年首次提出修法，她和尤美女2013年提出修法，都失敗了，沒想到台灣在民間、政府與國會努力下，成為通過婚姻平權國家；今年還通過同性伴侶跨國結婚和子女收養，成為亞洲指標性國家，感謝大家努力，這是一段非常讓人感動的旅程。


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