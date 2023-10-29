柯文哲貼照片批「光電亂蓋」損農傷生態，經濟部及漁業署駁「不科學」、直指柯拍照背景搞錯

柯文哲批光電亂蓋，經濟部：科學數據顯示漁電共生可行

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨（28）天表示，光電板影響農地和生態環境。經濟部對此表示，水產試驗所已於2018年至2021年，針對全國前8大養殖物種進行試驗，均可維持70%以上產能，把小魚小蝦難長大歸咎於光電板，違背科學精神。

經濟部另指出，柯文哲昨天拍照的背景，也非漁電共生案場，用似是而非個案做評論傳播，亦不符科學精神。

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨天在臉書發文表示，他參訪台南漁電共生案場，有養殖業者憂心光電板影響農地跟生態環境，也有農民指出，青年返鄉的工作機會因此減少。

對此，經濟部能源署昨天發布新聞稿表示，2016年時任台北市長的柯文哲曾說，推動福德坑的光電成為觀光景點、發電景點，現在卻轉為批評光電，「雖可理解是其選舉需求，但對台灣再生能源發展並不公平」。

經濟部說明，水產試驗所已於2018年至2021年，針對全國前8大養殖物種，包含文蛤、虱目魚、吳郭魚、泰國蝦、白蝦、金目鱸、七星鱸、石斑等進行試驗，結果顯示均能維持70%以上產能，部分物種包括虱目魚、鱸魚、石斑等，更可超過原產量。

經濟部表示，台南七股地區是養殖重鎮，為了當地民眾權益及維護生態，才會採取漁電共生作為整體規劃主軸，並導入環社檢核機制，規範業者義務，保障養殖戶及地主的權益；同時規定業者在取得電業籌設許可之前，必須要取得養殖戶同意書，在漁民權益、生態及光電推動之間取得平衡點。

至於青年返鄉工作部分，經濟部表示，光電發展對於在地漁民及青年就業有加值效果，七股漁電共生案場已有原養殖戶成功養殖案例，亦有業者將廢棄魚塭，以漁電共生形式作重新活化運用，聘請國外專家與在地青年組成自有養殖團隊，現在已經成功養殖及收成。

經濟部指出，發展綠電已成為台灣產業的急需，RE100供應鏈需要用綠電的範圍越來越廣，國際大廠包括蘋果（Apple）、Google、台積電等，都已參與RE100。

經濟部強調，核電並不屬於RE100定義的綠電，因此包括風電、光電在內的需求，已成為國內產業出口的必需條件，呼籲候選人不宜抹黑整個再生能源產業，讓國家發展受損。

漁業署：漁電共生政策不會犧牲農地、環境

（中央社）針對民眾黨總統參選人柯文哲批評漁電共生政策。農業部漁業署昨天表示，將秉持行政院綠能發展的能源政策，以「養殖為本，綠能加值」為主軸，不會犧牲農地與環境。

漁業署表示，漁電共生案場的設置，是由經濟部透過環境社會檢核機制，將沒有影響環境、社會議題的區位，會同農業部公告為先行區、優先區及關注減緩區，在這些區位才能設置漁電共生案場。

為確保漁電共生案場營運後所需的養殖技術，也已由農業部水產試驗所組成技術輔導團隊，就發生養殖物不明原因死亡，協助釐清原因，並適時提供養殖技術輔導。

漁業署指出，為確保養殖產業的人才永續，政府已有訂定公版契約，由農業部及經濟部共同要求地主、原承租養殖戶及光電業者落實履行三方契約，以確保原有養殖者權益。

漁業署表示，結合太陽能電板適當的鋪設，可以因應強降雨、低溫等極端氣候及防止外界帶來的疫病問題，穩定養殖生產環境，確保收益。

漁業署指出，為避免真種電假養魚，已提供「漁電共生案場養殖事實查核參考依據」給各地方政府查核養殖事實。

至於柯文哲臉書所貼照片，漁業署表示，經查是台南北門地區農地變更的光電案場，不屬於漁電共生案場，後續將持續秉「養殖為本、綠能加值」，穩健推動漁電共生。

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨天在臉書發文表示，他參訪台南漁電共生案場，有養殖業者憂心光電板影響農地跟生態環境，也有農民指出，青年返鄉的工作機會因此減少。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：邱宜君