李克強故居悼念民眾絡繹不絕，中國禁止公開活動一週，深恐六四重演

中國民眾悼念李克強絡繹不絕，故居獻花堆滿外牆

（中央社）中國前國務院總理李克強前（27）天在上海去世後，位於安徽合肥的故居出現絡繹不絕的悼念人潮。昨（28）天上午獻花民眾一度綿延200公尺，鮮花堆滿外牆，甚至傳出當地鮮花供不應求，緊急從外地調送。

李克強27日去世後，中共當局展開強力維穩，禁止聚集追悼活動，迄今僅開放李克強位於合肥的故居外獻花悼念。

根據社群平台微博、X流傳的照片與影片，從27日開始，李克強過去曾居住的合肥市紅星路80號周邊，出現了大批自發悼念、獻花的民眾。截至昨天上午，哀悼的鮮花堆滿建物外牆，成了一堵花牆。

許多花束附上卡片，寫下緬懷李克強的字句，其中最多的是李克強最後公開發言提到的「人在幹，天在看」。

影片顯示，昨天上午，排隊人潮綿延超過200公尺，而且還在不斷增加，不少人哭紅雙眼。

當地民眾說，合肥已經買不太到鮮花了，正從外地調送；另有花店業者在微博分享收到的訂單，顧客並未指定收件人，僅要求將鮮花送到紅星路80號。

除了鮮花，上午也有民眾送了一個李克強的立牌到現場，上面寫著「人民的總理人民愛，人民的總理愛人民」。

網路截圖顯示，有人在李克強故居外開直播，直播間裡有許多網友說「朱元璋太狠了」；還有人說「小學生太毒了」，直播間被立即關閉。

民眾絡繹不絕前往李克強故居獻花悼念，中國大陸媒體迄今均未報導，對於李克強的緬懷也是依循官方發布的內容。在入口網站百度，搜尋「李克強」只能看到官媒新聞與文章，非官方內容全部被消失。

另據X平台的訊息顯示，中國多所大學被下令禁止學生聚集悼念李克強。

昔日同窗談李克強：感慨對剛愎習近平忍氣吞聲很窩囊

（中央社）中國國務院前總理李克強卸任不滿一年去世，昔日北大校友、旅美中國學者王軍濤說，感慨同窗在總理任內「窩囊」，居然對剛愎又沒程度的中共領導人習近平忍氣吞聲。

《德國之聲》（DW）27日報導，王軍濤與李克強兩人就讀北大期間是談得來的好友，他接受《DW》訪問說，難過得知李克強死訊，在校期間即表明不贊成李克強走向仕途，兩人最終朝不同方向發展。

他說：「他（李克強）很窩囊我覺得，他怎麼可以在官場去忍氣吞聲，去忍受這樣一些侮辱，特別是能接受像習近平這樣沒什麼水平、剛愎自用的人的領導，我是覺得很窩囊。」

王軍濤表示，李克強就讀法律系而他是物理系，兩人常對學術界的新想法、方法論比較關心而走得近，那時候的李克強思想敏捷又健談，非常鋒芒畢露。

他說，後來目睹李克強講話字斟句酌，「大腦要斟酌好一陣子」，這個官場怎麼把一個才子給搞成這個樣子⋯他今天落到這個地步很不值。

王軍濤表示，因習近平獨裁，完全不像鄧小平樹立的集體領導體制，以致李克強總理任內比較窩囊，但是力所能及的範圍，他還是說了些實話，戳穿習近平的謊言。

像是李克強說「6億人月均收入僅1000元」，而由官方調查數據可知，2019年中國的確6億1000萬人月均收入不到人民幣1000元，還有李克強提街頭經濟點燃煙火氣，但是這些想法都被習近平否定。

王軍濤指出，覺得李克強沒留下政治遺產，不過他在文化知識、專業，還有務實理性這方面，正好跟習近平形成反差又鮮明的對比。

因1976年中國國務院總理周恩來，1989年中共前總書記胡耀邦過世，分別引發四五運動和六四民運，王軍濤說，主張改革或對習近平不滿者可能會悼念李克強，但很難如同過去形成大規模街頭運動。

他表示，胡耀邦逝世引發民運，跟當時的政治寬鬆管理有關，1987年趙紫陽執掌共產黨，在13大提出政治局改革的設想，包括社會協商對話機制，並非如習近平實行一言堂。

王軍濤說，所以無論就當前共產黨實行的控制，對待異議的方式，還是民間對共產黨抱持的期望，現在都很難產生大規模抗爭。

他表示，即使當前的官場精英可能會透過體制管道對習近平表達不滿，也無法促成任何實質改變，因為對於獨裁者而言，藉由悼念另個領導人表示異議，獨裁者只會更變本加厲執行鎮壓。

中國禁止公開活動一週，李克強遺體運抵北京

（中央社）中國前國務院總理李克強前天凌晨在上海去世後，遺體已於當晚運抵北京，預計一週內在八寶山公墓舉行告別式。社群訊息顯示，即日起至11月3日，中國禁止舉行公開活動，大學社團活動全部取消。

網路社群影片和圖片顯示，載著李克強遺體的靈車27日從上海醫院運到機場，再由專機空運至北京西郊機場，然後移到解放軍總醫院（301醫院）。移靈車隊陣容盛大，沿路交通管制。

中共官方27日晚間發布訃告稱李克強爲「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，這一稱號和2019年7月22日去世的前總理李鵬相同。

港媒星島網報導，李克強的喪禮規格也將比照李鵬。當年李鵬去世一週後的7月29日，在北京八寶山革命公墓火化遺體，並按正國級規格舉行送別儀式，包括中國官方在內的全體政治局常委均出席。全國多個重要場所、邊境口岸和中國駐外使領館、港澳特區政府下半旗致哀。

李克強去世後，中共當局展開強力維穩，嚴防出現抗議言行。在網路搜尋李克強，只能見到官方認證的內容；許多大學收到命令禁止聚集悼念。

根據社群訊息，10月28日至11月3日，中國禁止舉行公開活動，當局顯然要預防聚眾悼念李克強，深恐再度發生六四事件。