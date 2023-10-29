李克強故居悼念民眾絡繹不絕，中國禁止公開活動一週，深恐六四重演
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根據社群訊息，10月28日至11月3日，中國禁止舉行公開活動，顯然要預防聚眾悼念李克強，深恐再度發生六四事件。中共當局展開強力維穩，迄今僅開放李克強位於合肥的故居外獻花，在入口網站百度搜尋「李克強」只能看到官媒新聞與文章，非官方內容全部被消失。民眾絡繹不絕地前往悼念、寫下緬懷字句，其中最多的是他最後公開發言提到的「人在幹，天在看」。
中國民眾悼念李克強絡繹不絕，故居獻花堆滿外牆
（中央社）中國前國務院總理李克強前（27）天在上海去世後，位於安徽合肥的故居出現絡繹不絕的悼念人潮。昨（28）天上午獻花民眾一度綿延200公尺，鮮花堆滿外牆，甚至傳出當地鮮花供不應求，緊急從外地調送。
李克強27日去世後，中共當局展開強力維穩，禁止聚集追悼活動，迄今僅開放李克強位於合肥的故居外獻花悼念。
根據社群平台微博、X流傳的照片與影片，從27日開始，李克強過去曾居住的合肥市紅星路80號周邊，出現了大批自發悼念、獻花的民眾。截至昨天上午，哀悼的鮮花堆滿建物外牆，成了一堵花牆。
許多花束附上卡片，寫下緬懷李克強的字句，其中最多的是李克強最後公開發言提到的「人在幹，天在看」。
影片顯示，昨天上午，排隊人潮綿延超過200公尺，而且還在不斷增加，不少人哭紅雙眼。
當地民眾說，合肥已經買不太到鮮花了，正從外地調送；另有花店業者在微博分享收到的訂單，顧客並未指定收件人，僅要求將鮮花送到紅星路80號。
除了鮮花，上午也有民眾送了一個李克強的立牌到現場，上面寫著「人民的總理人民愛，人民的總理愛人民」。
網路截圖顯示，有人在李克強故居外開直播，直播間裡有許多網友說「朱元璋太狠了」；還有人說「小學生太毒了」，直播間被立即關閉。
民眾絡繹不絕前往李克強故居獻花悼念，中國大陸媒體迄今均未報導，對於李克強的緬懷也是依循官方發布的內容。在入口網站百度，搜尋「李克強」只能看到官媒新聞與文章，非官方內容全部被消失。
另據X平台的訊息顯示，中國多所大學被下令禁止學生聚集悼念李克強。
昔日同窗談李克強：感慨對剛愎習近平忍氣吞聲很窩囊
（中央社）中國國務院前總理李克強卸任不滿一年去世，昔日北大校友、旅美中國學者王軍濤說，感慨同窗在總理任內「窩囊」，居然對剛愎又沒程度的中共領導人習近平忍氣吞聲。
《德國之聲》（DW）27日報導，王軍濤與李克強兩人就讀北大期間是談得來的好友，他接受《DW》訪問說，難過得知李克強死訊，在校期間即表明不贊成李克強走向仕途，兩人最終朝不同方向發展。
他說：「他（李克強）很窩囊我覺得，他怎麼可以在官場去忍氣吞聲，去忍受這樣一些侮辱，特別是能接受像習近平這樣沒什麼水平、剛愎自用的人的領導，我是覺得很窩囊。」
王軍濤表示，李克強就讀法律系而他是物理系，兩人常對學術界的新想法、方法論比較關心而走得近，那時候的李克強思想敏捷又健談，非常鋒芒畢露。
他說，後來目睹李克強講話字斟句酌，「大腦要斟酌好一陣子」，這個官場怎麼把一個才子給搞成這個樣子⋯他今天落到這個地步很不值。
王軍濤表示，因習近平獨裁，完全不像鄧小平樹立的集體領導體制，以致李克強總理任內比較窩囊，但是力所能及的範圍，他還是說了些實話，戳穿習近平的謊言。
像是李克強說「6億人月均收入僅1000元」，而由官方調查數據可知，2019年中國的確6億1000萬人月均收入不到人民幣1000元，還有李克強提街頭經濟點燃煙火氣，但是這些想法都被習近平否定。
王軍濤指出，覺得李克強沒留下政治遺產，不過他在文化知識、專業，還有務實理性這方面，正好跟習近平形成反差又鮮明的對比。
因1976年中國國務院總理周恩來，1989年中共前總書記胡耀邦過世，分別引發四五運動和六四民運，王軍濤說，主張改革或對習近平不滿者可能會悼念李克強，但很難如同過去形成大規模街頭運動。
他表示，胡耀邦逝世引發民運，跟當時的政治寬鬆管理有關，1987年趙紫陽執掌共產黨，在13大提出政治局改革的設想，包括社會協商對話機制，並非如習近平實行一言堂。
王軍濤說，所以無論就當前共產黨實行的控制，對待異議的方式，還是民間對共產黨抱持的期望，現在都很難產生大規模抗爭。
他表示，即使當前的官場精英可能會透過體制管道對習近平表達不滿，也無法促成任何實質改變，因為對於獨裁者而言，藉由悼念另個領導人表示異議，獨裁者只會更變本加厲執行鎮壓。
中國禁止公開活動一週，李克強遺體運抵北京
（中央社）中國前國務院總理李克強前天凌晨在上海去世後，遺體已於當晚運抵北京，預計一週內在八寶山公墓舉行告別式。社群訊息顯示，即日起至11月3日，中國禁止舉行公開活動，大學社團活動全部取消。
網路社群影片和圖片顯示，載著李克強遺體的靈車27日從上海醫院運到機場，再由專機空運至北京西郊機場，然後移到解放軍總醫院（301醫院）。移靈車隊陣容盛大，沿路交通管制。
中共官方27日晚間發布訃告稱李克強爲「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，這一稱號和2019年7月22日去世的前總理李鵬相同。
港媒星島網報導，李克強的喪禮規格也將比照李鵬。當年李鵬去世一週後的7月29日，在北京八寶山革命公墓火化遺體，並按正國級規格舉行送別儀式，包括中國官方在內的全體政治局常委均出席。全國多個重要場所、邊境口岸和中國駐外使領館、港澳特區政府下半旗致哀。
李克強去世後，中共當局展開強力維穩，嚴防出現抗議言行。在網路搜尋李克強，只能見到官方認證的內容；許多大學收到命令禁止聚集悼念。
根據社群訊息，10月28日至11月3日，中國禁止舉行公開活動，當局顯然要預防聚眾悼念李克強，深恐再度發生六四事件。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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