埃及媒體人在拉法邊界嗆《CNN》、激辯英國名嘴，批西方媒體斷章取義、把以色列寵成壞孩子

(中央社)繼埃及名嘴尤塞夫(Bassem Youssef)與英國名嘴摩根(Piers Morgan)為以巴衝突槓上後,一名埃及女孩也因在拉法邊界關卡與《CNN》記者對峙在埃及聲名大噪,並在一週後成為摩根節目的座上賓,闡述聲援巴勒斯坦的觀點。

據埃及《金字塔報》(Al Ahram) 於本(10)月26日的報導,一名30歲的埃及女孩翟恩(Rahma Zein)於20日在埃及通往加薩走廊的拉法邊界,大膽地走向《CNN》知名女記者沃德(Clarissa Ward),站在沃德面前大聲強烈指責美國媒體,稱其毫不掩飾地支持以色列對巴勒斯坦人的殘害。

翟恩也大聲疾呼,要求以色列停止對巴勒斯坦人民進行種族滅絕式的攻擊行為。

這段與《CNN》記者對峙5分鐘的影片,收錄在《CNN》阿拉伯語的Youtube頻道上播放,已收獲超過340萬點閱數。

《CNN》阿拉伯語頻道如此介紹影片:當《CNN》記者沃德正在拉法邊界關卡為採訪聯合國秘書長,討論人道援助問題而進行準備時,一名聚集在拉法邊界,聲援加薩巴勒斯坦人的埃及示威者向記者發話。《CNN》記者聆聽批評和指責,並主動採訪示威者,向世界傳達她的聲音和訊息。

在《CNN》英語網站上,這段談話則是節錄在一篇名為「看看怒火在拉法邊界蔓延的樣子」(See what it looks like at Egypt-Gaza crossing where anger is growing) 的3分鐘影片中。

英國名嘴摩根隨後以「巴勒斯坦的苦難」為題,邀請翟恩在25日成為「未經審查的皮爾斯摩根」(Piers Morgan Uncensored)」節目的座上賓,從開羅接受連線訪問。

摩根一如往常地對受訪來賓提出「應譴責哈瑪斯7日突擊以色列的暴行」以及「以色列有自衛權利」的兩個論述。

翟恩回說,如果她只是譴責哈瑪斯此次的攻擊,那就會為以色列政府開一個危險的先例,成為以色列殺害更多巴勒斯坦人的擋箭牌。並強烈反問摩根說:「要針對什麼捍衛?針對婦女和兒童嗎?巴勒斯坦人已死了多少人?」

「如果你繼續無情地轟炸巴勒斯坦人,你就等於是在孕育哈瑪斯的下一代!」

翟恩告訴摩根說,在以色列剝奪巴勒斯坦人民的土地和建國前,信奉伊斯蘭教的穆斯林和基督徒,與在阿拉伯國家生活的猶太人鄰居是和平共處的。

翟恩強調,美國和以色列之間的病態關係正使整個世界陷於危險中。西方世界已將以色列寵成壞孩子了,讓他一次又一次地違反國際法。

「你和西方媒體無法對一個已經變成沒有同情心的『反社會者』(sociopath)國家說不!」翟恩對著鏡頭說。

翟恩還說,她在紐約的朋友告訴她說,自己因為支持巴勒斯坦人而被解僱。

翟恩補充說:「我們看到的是,沒有人可以對以色列說不,無論是聯合國還是西方媒體。」她指出,加薩走廊的危機在於一切都被西方媒體斷章取義,並說以巴衝突不是一場戰爭,因為戰爭是假定雙方處於平等地位,而這場屠殺中多數喪命者是巴勒斯坦兒童。

翟恩也自清,自己是自發性地為巴勒斯坦人民挺身而出,沒有金錢贊助或受人指使。

翟恩認為以巴衝突的解決方案是授權聯合國執行國際法,追究以色列在聯合國的責任,並要求以色列停止占領巴勒斯坦的土地。

摩根最後回說:「我聽到了妳的意見,我很欣賞妳的意見。」

翟恩已成為繼埃及名嘴尤塞夫後,第二位因與英國名嘴激辯以巴衝突,受埃及年輕人追捧的埃及公眾人物。這段受訪影片在Youtube頻道上已累積近280萬的點閱數。

翟恩畢業於埃及排名頂尖的「開羅美國大學」(AUC, American University in Cairo),主修政治學,目前是埃及英語網站Scoop Empire的總編輯,全家族從外祖父、祖母到母親都是埃及媒體界名人。

責任編輯:袁齊

核稿編輯:邱宜君