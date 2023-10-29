第10屆香山論壇登場，中國稱台獨是中美關係「灰犀牛」、絕不放棄武力，籲美方重啟對話

香山論壇將登場，中共軍委兩副主席昨日分別會見外賓

（中央社）北京香山論壇將在今（29）天登場，在中國國防部長罕見出缺下，中共中央軍委副主席張又俠、何衛東昨（28）天分別會見來訪的外國防長並舉行歡迎儀式。

第10屆北京香山論壇29至31日將在北京國際會議中心登場。按照往例，中國國防部長通常會在這個共軍主辦的國際論壇發表主題演講，並會見來訪的代表團。但李尚福24日已遭免職，當局並未任命新防長。

據中國國防部昨晚發布，中央軍委副主席張又俠28日在北京八一大樓分別與前來參加香山論壇的寮國副總理兼國防部長占沙蒙、蒙古國國防部長賽汗巴亞爾舉行會談。會談前，張又俠為占沙蒙舉行歡迎儀式，並陪同檢閱解放軍儀仗隊。

中央軍委副主席何衛東28日也在北京八一大樓與來訪並出席香山論壇的越南國防部長潘文江舉行會談。會談前，何衛東為潘文江舉行歡迎儀式，並陪同檢閱解放軍儀仗隊。

中國國防部發言人吳謙26日表示，截至10月25日，已有俄羅斯、美國、英國等90餘個國家、地區和國際組織官方代表團確認出席香山論壇。其中，國防部長級和軍隊總長級代表30餘位。本屆論壇參會代表數量和層級創歷史新高。

今天起登場的香山論壇，焦點仍在美軍代表團出席，預料將與共軍會面重啟兩軍對話。

美聯社報導，美國26日證實，將指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）代表國防部出席北京香山論壇。

吳謙26日也在中國國防部例行記者會證實，卡拉斯將作為美國國防部代表參加此次香山論壇，並表示參加期間，「中方相應官員將與她開展交流」。

香山論壇30日開幕式，將由中央軍委副主張又俠做開幕主旨發言

（中央社）北京香山論壇將在明（30）天舉行開幕式。在當前中國國防部長懸缺的情況下，根據大會的議程，論壇的開幕式將由中央軍委副主席張又俠做主旨發言。

根據以往情況，北京香山論壇是由中國國防部長做開幕式講話。

本（10）月24日，前國務委員兼國防部長李尚福被免職相關職務，中國官方未任命新任國防部長。

中國國防部在本月的例行記者會上，針對媒體提問會是由誰出席北京論壇開幕式，僅回應由中央軍委領導將與有關國家防務官員展開交流。

聚焦中美關係與台灣議題，稱台灣問題是中美關係第一條紅線

（中央社）第十屆北京香山論壇29日舉行，中美關係與台灣議題成為焦點。前中國駐美大使崔天凱便在一場高端論壇上說，台灣問題是中美關係的第一條紅線；中國人民解放軍國防大學教授孟祥青則說，中美關係的「灰犀牛」就是台獨問題。

「北京香山論壇」簡稱「香山論壇」，由隸屬中共軍方的中國軍事科學學會出面主辦。今（2023）年外界的焦點放在中美關係重啟對話，以及台灣議題。

崔天凱在北京香山論壇的高端論壇上說，美國的對中政策要在幾個核心問題上尊重中國，並且接受中國的發展。首先是中國的主權領土完整與國家統一問題；中國的制度問題；中國以自身國情的方式，實行民主促進人權；中國正當的發展權力，走中國式現代化。

崔天凱強調，特別是台灣問題是核心中的核心，是第一條紅線。

不過，崔天凱並指，中美兩個大國發生衝突對抗是災難性的，相信兩國大多數理性的人都認識到這點。兩國都有責任實事求是，現在雙方恢復交往，要大力鼓勵與昇華。

孟祥青則表示， 中美關係有許多灰犀牛（發生機率大且影響巨大的事件），台灣問題就是其中之一，台獨的危險在近幾年不斷上升。

他說，台灣當局不承認「九二共識」，切香腸式進行「漸進式台獨」；而美方雖說一個中國政策不變，又說不支持台獨，但又看到美方打「台灣牌」，比如實質升級台灣關係、對台軍售層級不斷升級。

孟祥青說，在中美兩國關係當中，美國不能曲解一個中國政策，不能在「空心化」道路上越走越遠。美國雖表態說一個中國政策不變與不支持台獨，但要實際的落實在行動上，中方需要「聽其言、觀其行」。

前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷受訪時說，中國以最大誠意與最大耐心爭取和平解決台灣問題，但絕不承諾放棄武力，也會使用其他手段針對外部勢力與極少數台獨勢力。

何雷聲稱，「中共的軍艦軍機在台海進行演習，是在我們自己的領土，是正當的軍事演習，不意味其他目的，這種演習今後能夠成為一種常態」。

他又說，「美國與台灣當局不要低估中國人民與中國人民解放軍維護祖國主權安全與領土完整的堅定決心、堅強意志與強大能力，這是我要告知他們的話」。

美國總統拜登與中國國家主席習近平有望在今年11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行「拜習會」。

除了中共中央政治局委員、外交部長王毅訪美已透露出雙方都同意朝舊金山元首會晤努力，並指中美關係最大挑戰是台獨，這一屆的香山論壇在聚焦中美關係時，也不斷釋出台灣議題是美中關係重中之重的訊號。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：邱宜君