第10屆香山論壇登場，中國稱台獨是中美關係「灰犀牛」、絕不放棄武力，籲美方重啟對話
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第10屆香山論壇將於29至31日登場，今年焦點在中美重啟對話及台灣議題。中國學者孟祥青稱中美關係有許多灰犀牛（發生機率大且影響巨大的事件），台灣問題就是其一，台獨的危險近年不斷上升。他說，在中美兩國關係中，美國不能曲解一中政策，不能在「空心化」道路上越走越遠。美國雖表態一個中國政策不變與不支持台獨，但要在行動上落實，中方需「聽其言、觀其行」。
香山論壇將登場，中共軍委兩副主席昨日分別會見外賓
（中央社）北京香山論壇將在今（29）天登場，在中國國防部長罕見出缺下，中共中央軍委副主席張又俠、何衛東昨（28）天分別會見來訪的外國防長並舉行歡迎儀式。
第10屆北京香山論壇29至31日將在北京國際會議中心登場。按照往例，中國國防部長通常會在這個共軍主辦的國際論壇發表主題演講，並會見來訪的代表團。但李尚福24日已遭免職，當局並未任命新防長。
據中國國防部昨晚發布，中央軍委副主席張又俠28日在北京八一大樓分別與前來參加香山論壇的寮國副總理兼國防部長占沙蒙、蒙古國國防部長賽汗巴亞爾舉行會談。會談前，張又俠為占沙蒙舉行歡迎儀式，並陪同檢閱解放軍儀仗隊。
中央軍委副主席何衛東28日也在北京八一大樓與來訪並出席香山論壇的越南國防部長潘文江舉行會談。會談前，何衛東為潘文江舉行歡迎儀式，並陪同檢閱解放軍儀仗隊。
中國國防部發言人吳謙26日表示，截至10月25日，已有俄羅斯、美國、英國等90餘個國家、地區和國際組織官方代表團確認出席香山論壇。其中，國防部長級和軍隊總長級代表30餘位。本屆論壇參會代表數量和層級創歷史新高。
今天起登場的香山論壇，焦點仍在美軍代表團出席，預料將與共軍會面重啟兩軍對話。
美聯社報導，美國26日證實，將指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）代表國防部出席北京香山論壇。
吳謙26日也在中國國防部例行記者會證實，卡拉斯將作為美國國防部代表參加此次香山論壇，並表示參加期間，「中方相應官員將與她開展交流」。
香山論壇30日開幕式，將由中央軍委副主張又俠做開幕主旨發言
（中央社）北京香山論壇將在明（30）天舉行開幕式。在當前中國國防部長懸缺的情況下，根據大會的議程，論壇的開幕式將由中央軍委副主席張又俠做主旨發言。
根據以往情況，北京香山論壇是由中國國防部長做開幕式講話。
本（10）月24日，前國務委員兼國防部長李尚福被免職相關職務，中國官方未任命新任國防部長。
中國國防部在本月的例行記者會上，針對媒體提問會是由誰出席北京論壇開幕式，僅回應由中央軍委領導將與有關國家防務官員展開交流。
聚焦中美關係與台灣議題，稱台灣問題是中美關係第一條紅線
（中央社）第十屆北京香山論壇29日舉行，中美關係與台灣議題成為焦點。前中國駐美大使崔天凱便在一場高端論壇上說，台灣問題是中美關係的第一條紅線；中國人民解放軍國防大學教授孟祥青則說，中美關係的「灰犀牛」就是台獨問題。
「北京香山論壇」簡稱「香山論壇」，由隸屬中共軍方的中國軍事科學學會出面主辦。今（2023）年外界的焦點放在中美關係重啟對話，以及台灣議題。
崔天凱在北京香山論壇的高端論壇上說，美國的對中政策要在幾個核心問題上尊重中國，並且接受中國的發展。首先是中國的主權領土完整與國家統一問題；中國的制度問題；中國以自身國情的方式，實行民主促進人權；中國正當的發展權力，走中國式現代化。
崔天凱強調，特別是台灣問題是核心中的核心，是第一條紅線。
不過，崔天凱並指，中美兩個大國發生衝突對抗是災難性的，相信兩國大多數理性的人都認識到這點。兩國都有責任實事求是，現在雙方恢復交往，要大力鼓勵與昇華。
孟祥青則表示， 中美關係有許多灰犀牛（發生機率大且影響巨大的事件），台灣問題就是其中之一，台獨的危險在近幾年不斷上升。
他說，台灣當局不承認「九二共識」，切香腸式進行「漸進式台獨」；而美方雖說一個中國政策不變，又說不支持台獨，但又看到美方打「台灣牌」，比如實質升級台灣關係、對台軍售層級不斷升級。
孟祥青說，在中美兩國關係當中，美國不能曲解一個中國政策，不能在「空心化」道路上越走越遠。美國雖表態說一個中國政策不變與不支持台獨，但要實際的落實在行動上，中方需要「聽其言、觀其行」。
前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷受訪時說，中國以最大誠意與最大耐心爭取和平解決台灣問題，但絕不承諾放棄武力，也會使用其他手段針對外部勢力與極少數台獨勢力。
何雷聲稱，「中共的軍艦軍機在台海進行演習，是在我們自己的領土，是正當的軍事演習，不意味其他目的，這種演習今後能夠成為一種常態」。
他又說，「美國與台灣當局不要低估中國人民與中國人民解放軍維護祖國主權安全與領土完整的堅定決心、堅強意志與強大能力，這是我要告知他們的話」。
美國總統拜登與中國國家主席習近平有望在今年11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行「拜習會」。
除了中共中央政治局委員、外交部長王毅訪美已透露出雙方都同意朝舊金山元首會晤努力，並指中美關係最大挑戰是台獨，這一屆的香山論壇在聚焦中美關係時，也不斷釋出台灣議題是美中關係重中之重的訊號。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。