《邱吉爾：與命運同行》：邱吉爾支持與希特勒談判，前提是「不要表現得像一群烏合之眾」

文：安德魯．羅伯茨（Andrew Roberts）

綏靖的極致 1936/3 ─ 1938/10

能夠堅強起身，對抗盛行的言論洪流，這種人很少啊！——邱吉爾，《從倫敦，經普里托利亞到拉迪史密斯》

讓我們解救災難逼近的世界，將禍害與苦難帶到人類言語無法訴說的境地。——邱吉爾，一九三六年四月，下議院

一九三六年三月七日星期六，希特勒的軍隊進入萊茵蘭當天，他宣布：「德國爭取平等權利的奮鬥就此結束……我們不會繼續侵犯歐洲的土地。」英國與法國認為，他的宣言是算計過的小恩小惠，他明目張膽違反《凡爾賽和約》，但希冀不會受到軍事報復。

說完那番話後，他就解散德意志帝國議會。他對將領下令，如果法國陸軍主動對抗，他們就撤退，但是儘管邱吉爾請求法國外交部長皮埃爾・弗朗丹（Pierre Flandin），法國仍然沒有動作。即使鮑德溫和伊登準備冒險發動戰爭（他們告訴弗朗丹，不會這麼做），少了法國他們也束手無策。

「戰爭不一定等到所有戰鬥人員都準備好。」萊茵蘭重新武裝三天後，邱吉爾在重整軍備的辯論這麼說，「有時候戰爭在任何人都還沒準備時就來，有時候一國認為自己不比另一國更缺乏準備，或一國認為戰爭可能會來，但是隨著時間過去，這樣的念頭逐漸減弱。我恐怕，確實如此，歐洲歷史可能會有某個終結的點……我無法判斷何時會到達，但必定在這屆國會年限內發生。」那屆國會預計在一九四〇年秋天結束。

在下議院外交事務委員會的會議，邱吉爾要求一項「整合計畫」，以國際聯盟為首，說服法國起身對抗德國。有人告訴他，國際聯盟的主要成員「從軍事觀點來看毫無準備」，正好是什麼都不做的理由。

事實上，在那個時間點，法國的武裝程度比德國更高，義大利至少理論上還在斯特雷薩會議建立的反德陣營，而皇家海軍所向無敵。但是各國什麼動作都沒有，只期待希特勒說的是實話。

三月十日，邱吉爾警告下議院，德國正耗資十五億英鎊「直接或間接準備戰爭……這個數據非常驚人。和平時期不曾見過這種景象。」他承認英國政府已經開始重新武裝，但是表示那樣的努力還不夠。「即使我們的新計畫通過，德國還是會將我們生吞活剝，」他說，「而且即使我們盡了全力，今年年底我們會比此時更糟。」

他的警告完全沒用。弗朗丹告訴他，鮑德溫甚至不希望國際聯盟的委員會開會討論制裁德國。報紙、在野黨、帝國成員的首相全都反對出兵萊茵蘭，因此邱吉爾也懶得催促早就不存在的理由。

儘管如此，三月十二日鮑德溫宣布的新部會，不是邱吉爾一直提倡的國防與軍需部，而僅僅是國防的部會，主要角色是顧問，不是執行單位，邱吉爾失望透頂。而且部會大臣是毫無魅力的公職人員——檢察總長托馬斯・因斯基普。

鮑德溫告訴戴維森，「他不想要一位打算在泰晤士河放火的國防大臣」，如同後來顯示，這真是不幸的比喻。戴維森認為因斯基普「有點呆板，不太主動決策」，且「外表有點嚴肅」。

十天前，邱吉爾告訴克萊門汀，「無論發生什麼，我都不會傷心。命運會善盡職責。如果我得到了，我將在上帝和人民之前，為求和平盡忠職守，不容驕傲或激情動搖我的精神。」邱吉爾想過九個可能得到這項職務的人，裡頭完全沒有因斯基普。

他認為任命因斯基普等於錯失另一個警告納粹的機會，後來寫道：「非常明顯，希特勒絕對不會希望我上臺。」內維爾・張伯倫注意到，任命因斯基普可能不會激起熱忱，但至少「我們不會被拉進新的混亂」。

他寫信給和希爾妲住在一起的妹妹艾達，「在這樣的局勢之中，我很感謝溫斯頓不是我們的同僚。他一聞到戰爭，就是平常那種興奮狀態，而且如果他在內閣，我們應該就是用盡所有時間阻止他，無法推動我們的業務。」

那個月稍晚，哈洛德・尼科爾森在日記寫道，「溫斯頓在吸菸室集合一群人，說著逃避畏縮相比國家榮譽，以及我們對未出生的世代的責任。」三月二十六日，針對德國的辯論中，邱吉爾再度要求國際聯盟採取行動，但他私下愈來愈鄙夷國際聯盟，而且萊茵蘭的危機，啟發他往集體安全協議的方向思考，包圍德意志第三帝國，因此必須包括蘇聯。

「如果我們此時假設社會主義可能威脅我們的子孫，」四月八日，他告訴伊萬・麥斯基，「所以拒絕蘇維埃聯盟的幫助，就是徹底的蠢蛋。」 因為這個立場轉變，邱吉爾在俄羅斯不再被視為敵人，而且原本放在莫斯科文化休憩公園射擊場的醜化肖像也被小心拿下。

邱吉爾不相信希特勒的聲明。「萊茵蘭的事情，在這整個過程，不過是一個步驟、一個階段、一個事件。」他警告下議院。說他支持與希特勒談判，但前提是基於強勢的立場：「我們不要表現得像一群四散的烏合之眾，不敢面對強大的力量。」一如既往，他以過去的經驗為基礎來論證。

「世界的歷史可以用這個事實概括——當國家強盛時，他們不總是公正；而當他們希望公正時，通常不再強盛。」他說，「我希望看見世界集體擁有壓倒性的力量。如果你們只想稍微領先……必然會引發戰爭。」一九四〇年，邱吉爾當上首相其中一個原因，就是雖然幾乎無人留心他的演說，但許多其他人記得他確實說過。

意識形態上，邱吉爾並不反對補償德國在《凡爾賽和約》受的委屈。他準備考慮歸還德國的西非殖民地，這個政策面向並未寫在戰爭回憶錄的第一卷《風雲緊急》，但是議會議事錄上明顯記載。「我相信與德國最終且長久友好的和解時機即將到來。」他在四月初說，「可用時間有限。」即使晚至一九三七年十二月，他仍提議討論恢復德國的殖民屬地，作為集體安全與西方重整軍備的部分協議內容。