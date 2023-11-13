《人類怎麼學》：許多人類學家認為在理解互惠和交換議題中，《禮物》一書厥功甚偉
我們想讓你知道的是
馬凌諾斯基對庫拉價值的處理引起一連串對社會關係本質的辯論，至今仍吸引許多人類學家的關注。問題的核心是：人們為什麼要交換？真的只是「為了交換」而交換，或是期望能獲得什麼回報？另一種說法是：人們是否真的能做到無私利他，或是他們所做的一切只出於某種自身利益？
文：馬修・恩格爾克（Matthew Engelke）
價值
一九八三年，賴索托的馬沙村莊（Mashai）有百分之四十的牲口都死掉了。這個區域遭受了嚴重的乾旱，牲口只能挨餓，政府已經為這次危機發出預先警告，人民也都了解這次危機——畜牧一直是巴蘇托人（Basotho）的重要生計。一名當地官員勸說村民趁早賣掉牲畜，至少他們可以拿回一些資產，但在六到七月，也就是乾旱最嚴重的月分，賴索托的牲畜買賣市場反而不景氣，人們拒絕減少他們的損失，有個人告訴人類學家詹姆士．佛格森（James Ferguson），這是因為牲口是「最重要的事」。
佛格森於乾旱時期在馬沙村莊進行田野工作。在理解之後，他將這個說法稱為「牛的奧祕」。這並非毫無異議地接受牛是神聖不可接觸的事物。是的，牛很特別，但牠的神祕性在於牛本身會影響社會和家戶關係。牛之所以珍貴的理由有很多，尤其是對男人而言。首先，因為村莊裡大多數一定年紀的男人會移居到南非的礦坑工作，養牛是提醒他們在家中的權力。第二，牛是創造並維持社會關係的核心。最重要的理由或許是在巴蘇托人的「聘禮」習俗中，牛是至關重要的，男方家庭會在婚禮時送女方家庭牛隻。
較普遍的理由則是，擁有牛的男人可以將牛借給社群中的其他人，人們也期待他們這麼做，這種庇護–侍從的關係體系在非洲許多地方都很常見。第三，一旦男人自礦坑的工作中回來，這種社會鑲嵌制度就更加重要。對他來說，牛是最重要的退休金。最後，與此相關的是，親屬和家戶的規則規定，牛是整體家戶財產的一部分，男人擁有其使用和命運的最終決定權。佛格森說，如果一個男人帶著錢回家，家裡除了妻子外，還有許多人都能跟他要錢。如果換成了牛，情況就不一樣了。
佛格森在分析中提出許多觀點，一個重要的結論是，這種奧祕顯然是基於性別的；它滿足了男人的利益。一般說來，佛格森想消除認為非洲農民不理性且不經濟的想法。問題不在於村民是否需要學習發展的基礎知識，像是乾旱時會發生什麼情況，或是供需法則的問題。他們的做法已經是有邏輯的。佛格森也想釐清，這種「奧祕」不是某種古老、傳統、神聖且毫無疑問的習俗。很顯然地，它是巴蘇托人所處廣大世界的一部分——一個圍繞著全球貿易商品構成的「現代」僱傭勞動經濟世界。
牛的奧祕也讓我們了解價值之間的緊密聯繫，就像上一章所討論的那樣，而在此則是以更經濟的意義來檢視價值觀。在賴索托，事物的核心是一個總是吸引著人類學家的問題：交換。為了解人類學對價值的觀點，交換的主題是個很好的起點。
「牛的奧祕」讓人想起披頭四樂團〈愛情無價〉（Can’t Buy Me Love）這首歌中的情感（如果比起牛隻，你比較熟悉搖滾樂的話）。有些東西，也就是最重要的東西，不能簡化為可買賣的商品。愛不像一罐豆子，在世界的許多地方，牛也不是如此。這就是不同的「價值觀」（愛、信任、聲望、安全）當幫助理解「價值」的地方。
披頭四的歌曲中，或是巴蘇托人的不願販售的東西中所隱含的事實，又在當代世界的反向潮流中被強化。最簡單來說，就是萬物皆有價格；最憤世嫉俗的方式來說，則是萬物無法避免被商品化。我們或許還沒有將愛情貨幣化，但我們已經讓教育走上這條路，像是在西方大學生被稱為「顧客」並賦予相應的道德重量。（這有部分可能是因為向他們收取許多錢。）大學行政部門的文件上經常能見到這個術語，讓教授們怒火沖天。在教室裡學習莎士比亞可不像在地方經銷商那裡買車——從任何角度來看都不像！
長久以來，人類學家總是對「特殊事物」感興趣——無論是牛、愛、學生研究哈姆雷特的論文，或是你祖母在一九二三年買的銀別針。特別的事物讓我們能測試掌管重要行為的規則，例如交換，以及用它建立的社會關係。以賴索托的牛為例，一個人若以牲畜換錢，就會破壞社會關係的結構。如佛格森所說，牛所提供的社會財富（出借牛隻，或是用牠們締結婚姻關係，使家族間形成同盟）比買賣的經濟財富更加珍貴——即使社會財富可能會因乾旱而毀壞。
牛的奧祕是這些規則的一種測試——人們沒有做外來觀察者認為他們必須做的事情。你在乾旱時為何不賣牛好減少損失？這似乎不理性。但在人類學的歷史中，常常是光譜另一端的情況引起興趣和爭論：當人們去做外來觀察者認為他們不應該做的事情時——或至少做這些事情似乎沒有什麼「真正的目的」，沒有「實用價值」或看來「浪費」。
的確，全世界有許多人會做出顯然違背經濟常識邏輯的事。賴索托政府在一九八三年對馬沙村民的建議即是建立在這種常識邏輯之上。物理學領域尋求的或許是阻力最低的方法，但在文化範疇中卻非如此。這種看似與預期相反的行為從誇富宴（太平洋西北沿岸的美洲原住民文化中的常見行為，世系群會由此送出或燒毀所有財產），到（回到愛情主題）現代英國婚禮的平均花費。根據一個大眾雜誌的報導，在二○一三年這項花費為三萬一百一十一英鎊，同年的薪資中位數只有兩萬七千英鎊。
庫拉
看似過於繁瑣的最著名案例之一，是馬凌諾斯基在初步蘭群島的研究焦點，也就是紅貝殼項鍊和白貝殼臂鐲在島嶼間綿延了幾百英里的交換，一直到巴布亞紐幾內亞東邊的盡頭，這在文獻中稱為「庫拉圈」。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。