《人類怎麼學》：許多人類學家認為在理解互惠和交換議題中，《禮物》一書厥功甚偉

文：馬修・恩格爾克（Matthew Engelke）

價值

一九八三年，賴索托的馬沙村莊（Mashai）有百分之四十的牲口都死掉了。這個區域遭受了嚴重的乾旱，牲口只能挨餓，政府已經為這次危機發出預先警告，人民也都了解這次危機——畜牧一直是巴蘇托人（Basotho）的重要生計。一名當地官員勸說村民趁早賣掉牲畜，至少他們可以拿回一些資產，但在六到七月，也就是乾旱最嚴重的月分，賴索托的牲畜買賣市場反而不景氣，人們拒絕減少他們的損失，有個人告訴人類學家詹姆士．佛格森（James Ferguson），這是因為牲口是「最重要的事」。

佛格森於乾旱時期在馬沙村莊進行田野工作。在理解之後，他將這個說法稱為「牛的奧祕」。這並非毫無異議地接受牛是神聖不可接觸的事物。是的，牛很特別，但牠的神祕性在於牛本身會影響社會和家戶關係。牛之所以珍貴的理由有很多，尤其是對男人而言。首先，因為村莊裡大多數一定年紀的男人會移居到南非的礦坑工作，養牛是提醒他們在家中的權力。第二，牛是創造並維持社會關係的核心。最重要的理由或許是在巴蘇托人的「聘禮」習俗中，牛是至關重要的，男方家庭會在婚禮時送女方家庭牛隻。

較普遍的理由則是，擁有牛的男人可以將牛借給社群中的其他人，人們也期待他們這麼做，這種庇護–侍從的關係體系在非洲許多地方都很常見。第三，一旦男人自礦坑的工作中回來，這種社會鑲嵌制度就更加重要。對他來說，牛是最重要的退休金。最後，與此相關的是，親屬和家戶的規則規定，牛是整體家戶財產的一部分，男人擁有其使用和命運的最終決定權。佛格森說，如果一個男人帶著錢回家，家裡除了妻子外，還有許多人都能跟他要錢。如果換成了牛，情況就不一樣了。

佛格森在分析中提出許多觀點，一個重要的結論是，這種奧祕顯然是基於性別的；它滿足了男人的利益。一般說來，佛格森想消除認為非洲農民不理性且不經濟的想法。問題不在於村民是否需要學習發展的基礎知識，像是乾旱時會發生什麼情況，或是供需法則的問題。他們的做法已經是有邏輯的。佛格森也想釐清，這種「奧祕」不是某種古老、傳統、神聖且毫無疑問的習俗。很顯然地，它是巴蘇托人所處廣大世界的一部分——一個圍繞著全球貿易商品構成的「現代」僱傭勞動經濟世界。

牛的奧祕也讓我們了解價值之間的緊密聯繫，就像上一章所討論的那樣，而在此則是以更經濟的意義來檢視價值觀。在賴索托，事物的核心是一個總是吸引著人類學家的問題：交換。為了解人類學對價值的觀點，交換的主題是個很好的起點。

「牛的奧祕」讓人想起披頭四樂團〈愛情無價〉（Can’t Buy Me Love）這首歌中的情感（如果比起牛隻，你比較熟悉搖滾樂的話）。有些東西，也就是最重要的東西，不能簡化為可買賣的商品。愛不像一罐豆子，在世界的許多地方，牛也不是如此。這就是不同的「價值觀」（愛、信任、聲望、安全）當幫助理解「價值」的地方。

披頭四的歌曲中，或是巴蘇托人的不願販售的東西中所隱含的事實，又在當代世界的反向潮流中被強化。最簡單來說，就是萬物皆有價格；最憤世嫉俗的方式來說，則是萬物無法避免被商品化。我們或許還沒有將愛情貨幣化，但我們已經讓教育走上這條路，像是在西方大學生被稱為「顧客」並賦予相應的道德重量。（這有部分可能是因為向他們收取許多錢。）大學行政部門的文件上經常能見到這個術語，讓教授們怒火沖天。在教室裡學習莎士比亞可不像在地方經銷商那裡買車——從任何角度來看都不像！

長久以來，人類學家總是對「特殊事物」感興趣——無論是牛、愛、學生研究哈姆雷特的論文，或是你祖母在一九二三年買的銀別針。特別的事物讓我們能測試掌管重要行為的規則，例如交換，以及用它建立的社會關係。以賴索托的牛為例，一個人若以牲畜換錢，就會破壞社會關係的結構。如佛格森所說，牛所提供的社會財富（出借牛隻，或是用牠們締結婚姻關係，使家族間形成同盟）比買賣的經濟財富更加珍貴——即使社會財富可能會因乾旱而毀壞。

牛的奧祕是這些規則的一種測試——人們沒有做外來觀察者認為他們必須做的事情。你在乾旱時為何不賣牛好減少損失？這似乎不理性。但在人類學的歷史中，常常是光譜另一端的情況引起興趣和爭論：當人們去做外來觀察者認為他們不應該做的事情時——或至少做這些事情似乎沒有什麼「真正的目的」，沒有「實用價值」或看來「浪費」。

的確，全世界有許多人會做出顯然違背經濟常識邏輯的事。賴索托政府在一九八三年對馬沙村民的建議即是建立在這種常識邏輯之上。物理學領域尋求的或許是阻力最低的方法，但在文化範疇中卻非如此。這種看似與預期相反的行為從誇富宴（太平洋西北沿岸的美洲原住民文化中的常見行為，世系群會由此送出或燒毀所有財產），到（回到愛情主題）現代英國婚禮的平均花費。根據一個大眾雜誌的報導，在二○一三年這項花費為三萬一百一十一英鎊，同年的薪資中位數只有兩萬七千英鎊。

庫拉

看似過於繁瑣的最著名案例之一，是馬凌諾斯基在初步蘭群島的研究焦點，也就是紅貝殼項鍊和白貝殼臂鐲在島嶼間綿延了幾百英里的交換，一直到巴布亞紐幾內亞東邊的盡頭，這在文獻中稱為「庫拉圈」。