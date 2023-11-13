《看得見的臺灣史．人間篇》：祁家威自費印製「危險倍減．快樂倍增」反愛滋海報，同志向社會公開現身反汙名

文：陳彥碩、陳韋利

29 抗爭的人：祁家威自費印製「危險倍減．快樂倍增」反愛滋海報

抗爭的人

一九八〇年代，台灣社會追求自由民主的呼聲漸漲，面對威權統治，抗爭事件層出不窮；一九八七年宣布解嚴後，人民的基本權利回歸憲法保障，開始透過社會運動的方式，展現積蓄已久的行動力，「台灣同志運動」也同時興起：從早期面對愛滋病的「艱困歷史」，到如今融入日常生活，繼而爭取體制內「婚姻平權」的基本人權，有個人衝撞也有集體行動，終於，同性戀族群不再是禁忌與問題的代稱。

台史博典藏的這幅「危險倍減．快樂倍增」海報，宣導使用保險套、預防愛滋病，由台灣知名的同志運動者祁家威自費印製，年代介於一九八〇年至一九九〇年間。和今日街道或網路張貼散布的衛教海報相比，沒有太多廣告的修辭或衝擊的影像，僅以簡單的「男女、男男」性別符號和「CONDOM、保險套」等字樣呈現，且海報上並列代表官方的衛生署（現為衛生福利部）與祁家威個人的聯絡資訊，也與今日習慣上由政府部門負責衛教宣導的做法不同。

看似平凡無奇的一張海報，反映當時同性戀族群與台灣社會「相遇」的歷史場景，也見證後續一連串與主流社會的關係變化。

Photo Credit: 聯經出版提供 祁家威自費印製「危險倍減．快樂倍增」反愛滋海報｜館藏號：2021.018.0002｜年代：1980─1990年間｜材質：紙質｜尺寸：63公分×87.2公分

一九八六年，祁家威在台北一家麥當勞自己召開國際記者會，發表〈對社會大眾及同性戀者的懇切聲明及呼籲〉，公開談論同性戀族群的處境，成為台灣首位在公共場合出櫃的同性戀者。此後，他以個人志工身分投入愛滋預防，不僅提供免費諮詢及醫療轉介服務，自願當政府與民間的合作橋樑，更經常一個人「華麗」扮裝，在街頭發放保險套宣導安全性行為。

愛滋病與同性戀

一九八一年，美國首次發現大規模愛滋病案例，因患者多為年輕男性、且曾發生同性間性行為，在致病機制未明下，醫界甚至直稱「男同性戀病」。儘管後來發現病原體HIV病毒是一種感染人類免疫系統細胞的病毒，且有更多非因同性間性行為而感染的案例出現，同性戀族群與愛滋病的關聯也從未消散，反而成為迫使同性戀者現身的關鍵。

當時的台灣社會尙未解嚴，但在媒體的跨國推波助瀾下，人們對愛滋病的認識，一樣也戴上「專屬同性戀」的有色眼鏡，部分報章雜誌或文學作品AIDS翻譯為「愛死病」，隱含同性間性行為「不正常」的道德評斷，感染者應「自負全責」。當疾病連結上特定人群的刻板印象或偏見，就變成汙名化的標籤。同性戀族群因為愛滋病而重新被看見，看似是醫學上理性的「就病論病」，但受到根深蒂固的文化成見影響，始終無法擺脫「性濫交」等負面形象；在爭取國家醫療支援的同時，也展開一場擺脫汙名的抗爭運動。

「同志」向社會公開現身

一九八〇年代以前，同性戀在台灣社會還是相當禁忌的議題，媒體中若出現同性戀族群，通常是獵奇式的風俗異事報導，或者錯亂行為導致悲劇的醒世寓言；倒是在文學作品或文藝圈中，已經存在一些關於同性戀者的描繪或猜想，較為人知的如白先勇《孽子》、光泰《逃避婚姻的人》。

Photo Credit: 聯經出版提供 〈壓卷人物：半個英雄——光泰〉，八十年代雜誌社發行《八十年代》週刊第5期。（館藏號：2004.021.1303）

隨著一九八五年衛生署成立「後天免疫缺乏症候群」防治小組，將愛滋病定為「報告傳染病」，確立診斷標準及處置機制開始，到一九九〇年進一步三讀通過《後天免疫缺乏症候防制條例》專法，賦予法源依據推動愛滋病的「生命治理」，同性戀族群出現在政府的衛教圖像中，成為重點標的。

另一方面，同性戀議題在一九九〇年代台灣的文學、戲劇和影視作品中大放異彩，多部著墨同性戀的作品獲國內外重要獎項肯定，金馬國際影展也從一九九二年起，選映「同志電影」專題。文藝圈的多元包容率先成為社會認識同性戀族群的窗口，與一九九〇年代開始方興未艾的校園同志社團與網路BBS發展互相呼應，也預示其後同性戀族群透過自我培力，成立如「台灣同志諮詢熱線」等組織化的同志運動與服務團體，以更為集體而多元的方式，投入改變台灣社會。

同志熱線活動相片／台灣同志諮詢熱線協會拍攝、提供。以「創用CC-姓名標示 3.0 台灣及其後版本」（CC BY 3.0 TW+）發佈於「國家文化記憶庫2.0」主題平台網站。

「我們要結婚！」向婚姻平權邁進

二〇〇三年起，每年十月，台北均會舉行台灣同志遊行，目前已是亞洲最具代表性的同志活動，遊行主題從反對歧視、展現自信，到看見差異、擁抱少數，再到追求婚姻平權、保障基本生活等。在隊伍中總是可見到祁家威站在高處揮舞彩虹旗，以及來自不同領域、地方的同志團體與支持者齊聚一堂，展現活力與訴求；過去是祁家威獨自在第一線衝撞，讓大眾看見同性戀族群，隨著越多人的參與及凝聚社會多元共識，爭取「同志婚姻平權」的呼聲也越來越關鍵。

Photo Credit: 中央社 圖為2020第18屆台灣同志遊行31日下午在台北市政府前廣場集結出發，台灣同志運動先驅祁家威（前中）也現身參與，揮舞著彩虹大旗走在隊伍前端。

一九八六年申請同性公證結婚失敗後，祁家威多年來曾透過各種管道，從不放棄爭取婚姻平權。直到二〇一三年再度申請辦理同性結婚登記仍未獲許可，二〇一五年他首度與台灣伴侶權益推動聯盟律師團合作聲請釋憲，這就是廣為人知的釋字第七四八號（同性二人婚姻自由案）。終於，二〇一七年五月二十四日司法院公布《司法院釋字第七四八號解釋》，宣告《民法》不允許同性結婚屬違憲，二年內未修正，則同性可直接適用民法結婚。

受到二〇一八年公投結果的影響，《司法院釋字第七四八號解釋施行法》專法於二〇一九年五月二十四日正式施行，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家；二〇二三年一月起，更進一步擴大承認除中國外所有跨國同性婚姻，並在同年五月通過修正案，同性配偶可準用《民法》規定共同收養無血緣之子女，實現法律意義上的「多元成家」。

從對抗汙名化到展現身分認同，再到爭取基本人權的保障，台灣社會對同性戀族群已較上個世紀更加開放、包容，我們仍不能忘記過去挺身而出的人們，是他們推動時代，讓社會往更好的未來邁進。

延伸閱讀

張弘榤製片、導演，《黎明到來的那一天》。台灣：藝跡有限公司，二〇二一。 喀飛，《台灣同運三十：一位平權運動參與者的戰鬥發聲》。台北：一葦文思／漫遊者文化，二〇二一。 黃道明主編，〈附錄一：台灣愛滋大事記〉，《愛滋治理與在地行動》。桃園：國立中央大學性／別研究室，二〇一二，頁二二九─二三七。

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