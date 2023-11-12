《40歲起的人生課》：不要在40歲時隨便總結人生，這是你開始做些什麼的年紀

文：金美敬（김미경）

40歲，是期望成真的年紀……嗎？

「本來以為到了40歲，我就能有自己的一席之地，但我至今依舊沒有房子，也沒什麼存款。」

「雖然升職成為主管，我的薪水依然沒有起色，還要夾在主管和下屬之間，多出來的只有疲憊感。別人都結婚生小孩了，我卻連結婚都沒個譜，真害怕我會孤單死去。」

「我比較晚結婚，所以小孩才7歲。等他成年時，我都要60歲了。要花的錢愈來愈多，甚至連每個月的基本開銷都很吃緊。活到這把年紀還這樣，真令人懷疑我的人生是不是走錯方向了啊。」

40歲的憂鬱，出自於到了這個年紀依然一事無成的慚愧。40歲前所抱持的希望盡皆破滅，現實令人苦不堪言。

已婚女性的想法從「相信他就對了」，迅速轉變為「要是相信他就完蛋了」。認為「他」什麼都可以做到的念頭消失得無影無蹤，「我是不是該做些什麼」的不安漸漸襲來。某一天，她們猛然意識到現實，「生活費為什麼總是不夠？」堅持不下去的女性通常會出門賺錢或再次進修，再就業市場中40多歲女性占多數正是因為這樣。

不僅如此，對小孩的期望也慢慢趨於現實。小時候以為是優秀人才的小孩，上了國中卻漸漸變得和自己差不多，根本不是什麼人才，這下子讓你對結婚時說要好好栽培小孩的信念煙消雲散。原本夢想建立一個團結的團隊，丈夫出門賺錢、妻子育兒持家、小孩認真讀書考上好大學，小孩卻沒有實現父母心願的打算。

未婚的40多歲女性也相去不遠。好男人早已不見蹤影，但自己依舊孤家寡人的現實令人傷感。沒有男人，至少要存到錢或達到事業顛峰，卻過得不上不下。工作超過10年，連自己的房子都買不起，令人愈想愈鬱悶。

「難道我的人生錯了嗎？」

年紀來到4開頭，試著整理至今為止的人生資產負債表時，內心深處突然湧現一股憂鬱感。將自己的成就分門別類，各自評分時，沒有一個40歲的人不會感到憂鬱。

更嚴重的問題是，人們相信這些成績是人生的最後成果，不再有其他未來。此時，不安便會席捲而來。一般認為，40多歲是最後一次傾注全力打造人生黃金期或站上顛峰的時候，所以40多歲時做不到某件事，50多歲時想必也無望了。40多歲後馬上就要退休，人生自是開始走下坡。因此，誰都不期待50歲或60歲。不把未來當一回事，不願追尋期望，生活當然過得焦慮緊張。

檢視40多歲的成績單，看不出任何成就，甚至認為自己只剩幾年能挽回，急切不安在所難免。可是，我們覺得太遲的時候，真的已經來不及了嗎？

你的人生並沒有錯

撰寫《40歲起的人生課》這本書時，我見了許多40多歲的人。與他們一起討論憂鬱與不安時，我時常告訴他們：

我明白告訴你吧，你的人生並沒有錯。你終其一生都在追尋夢想、認真過活，所以千萬不要自我懷疑。你唯一犯的錯只有堅持在40多歲時實現一切，變得穩定。基於這樣的念頭，你現在才會如此憂鬱、痛苦。你的挫折其實來自於你堅持做些不必要的事。

世界每天都以驚人的速度發生變化。除了數據和區塊鏈等科學技術的發展，人類的生命週期也有了很大的轉變。邁入超高齡社會以後，我們的生活方式也變得不同以往。

現在的40歲與以前的40歲大不相同。既不是人生的黃金時期，也並非證明自己的年紀。現在的40歲族群不管是起跑點或終點，都和我40多歲時（20年前）天差地遠。結婚年齡、生育年齡延後了將近10年，平均壽命也增加了10年以上。既然如此，每個年齡層必須解決的課題是否也該有所改變呢？

最近的40歲族群從思考方式到生活習慣、外貌等，都很難令人聯想到中年人。簡而言之，這時代需要重新定義40多歲的人。社會早已改變，但我們對年齡的認知卻絲毫沒有跟上腳步，依然停留在30年前的思維，所以才會一直找不到正確的節奏。

大眾都以為我是個突然爆紅的明星講師，但其實我直到45歲後才成名，在這之前經歷了15年以上的無名時期。私領域更是艱辛。儘管夫妻雙方各有工作，但或許是基礎太差，過了40歲仍買不起房子。不管再怎麼認真賺錢，付完生活費和保險費後，幾乎沒剩下多少存款，每個月還要補貼婆家和娘家不少費用。

問題滿滿的40歲人生成績單，看起來格外寒酸。我以為自己能像別人一樣，到了40歲就擁有喜歡的工作、安樂的家庭、充裕的存款，現實卻是一事無成。我唯一得到的，只有無數次挑戰換來的經驗。因為一刻也不能閒的個性，我在30多歲時累積了許多創作內容。跟著講師前輩到處跑，學到各種新知識。沒課的時候就編寫教材，自學影片編輯。因應時代潮流學習新領域，結交各界專業人士。

多虧了「賺不到錢，至少賺些經驗」的想法，我撐過了那段日子，並在我的「失敗倉庫」中一點一點存下很多不確定對未來有沒有幫助的經驗和技巧。當我偶爾心煩意亂時，總會懷疑這些東西是否有意義，想把它們全數丟掉。但最終還是出於對講師工作的熱愛，拋開放棄的念頭。

然而，不知道從什麼時候開始，有趣的事情發生了。看似毫無用處的內容累積了一定的數量，相互形成連結，創造出意料之外的新內容。

10年多來學習各種領域的知識與經歷，促使我打造出兩性平等教育、性騷擾防治教育、女性行銷等獨有的教育課程。電視台局長偶然看見我講授的兩性平等教育講座後，把我推薦給MBC《心情好的日子》，我因此得到了第一次上節目的機會。後來，認識我的人愈來愈多，也有出版社向我邀稿。

30多歲時困擾我的「音樂系畢業」標籤將過去的經驗一一串連，結合音樂與演說的「藝術演講」因此誕生。藉由藝術演講，我在40歲後段打造了CEO教育課程，還出了書，工作得很愉快。