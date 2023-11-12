《40歲起的人生課》：不要在40歲時隨便總結人生，這是你開始做些什麼的年紀
我們想讓你知道的是
活到60歲後，我才明白只要40多歲時認真過活，50歲以後就能有新的開始。在40歲為人生的好壞下結論，未免言之過早，這時該做的是讓自己多加成長，把過去辛苦收集的珍珠串連成美麗的項鍊。縱然你覺得自己活得很狼狽，但這絕不是因為你做得不夠好。
文：金美敬（김미경）
40歲，是期望成真的年紀……嗎？
「本來以為到了40歲，我就能有自己的一席之地，但我至今依舊沒有房子，也沒什麼存款。」
「雖然升職成為主管，我的薪水依然沒有起色，還要夾在主管和下屬之間，多出來的只有疲憊感。別人都結婚生小孩了，我卻連結婚都沒個譜，真害怕我會孤單死去。」
「我比較晚結婚，所以小孩才7歲。等他成年時，我都要60歲了。要花的錢愈來愈多，甚至連每個月的基本開銷都很吃緊。活到這把年紀還這樣，真令人懷疑我的人生是不是走錯方向了啊。」
40歲的憂鬱，出自於到了這個年紀依然一事無成的慚愧。40歲前所抱持的希望盡皆破滅，現實令人苦不堪言。
已婚女性的想法從「相信他就對了」，迅速轉變為「要是相信他就完蛋了」。認為「他」什麼都可以做到的念頭消失得無影無蹤，「我是不是該做些什麼」的不安漸漸襲來。某一天，她們猛然意識到現實，「生活費為什麼總是不夠？」堅持不下去的女性通常會出門賺錢或再次進修，再就業市場中40多歲女性占多數正是因為這樣。
不僅如此，對小孩的期望也慢慢趨於現實。小時候以為是優秀人才的小孩，上了國中卻漸漸變得和自己差不多，根本不是什麼人才，這下子讓你對結婚時說要好好栽培小孩的信念煙消雲散。原本夢想建立一個團結的團隊，丈夫出門賺錢、妻子育兒持家、小孩認真讀書考上好大學，小孩卻沒有實現父母心願的打算。
未婚的40多歲女性也相去不遠。好男人早已不見蹤影，但自己依舊孤家寡人的現實令人傷感。沒有男人，至少要存到錢或達到事業顛峰，卻過得不上不下。工作超過10年，連自己的房子都買不起，令人愈想愈鬱悶。
「難道我的人生錯了嗎？」
年紀來到4開頭，試著整理至今為止的人生資產負債表時，內心深處突然湧現一股憂鬱感。將自己的成就分門別類，各自評分時，沒有一個40歲的人不會感到憂鬱。
更嚴重的問題是，人們相信這些成績是人生的最後成果，不再有其他未來。此時，不安便會席捲而來。一般認為，40多歲是最後一次傾注全力打造人生黃金期或站上顛峰的時候，所以40多歲時做不到某件事，50多歲時想必也無望了。40多歲後馬上就要退休，人生自是開始走下坡。因此，誰都不期待50歲或60歲。不把未來當一回事，不願追尋期望，生活當然過得焦慮緊張。
檢視40多歲的成績單，看不出任何成就，甚至認為自己只剩幾年能挽回，急切不安在所難免。可是，我們覺得太遲的時候，真的已經來不及了嗎？
你的人生並沒有錯
撰寫《40歲起的人生課》這本書時，我見了許多40多歲的人。與他們一起討論憂鬱與不安時，我時常告訴他們：
我明白告訴你吧，你的人生並沒有錯。你終其一生都在追尋夢想、認真過活，所以千萬不要自我懷疑。你唯一犯的錯只有堅持在40多歲時實現一切，變得穩定。基於這樣的念頭，你現在才會如此憂鬱、痛苦。你的挫折其實來自於你堅持做些不必要的事。
世界每天都以驚人的速度發生變化。除了數據和區塊鏈等科學技術的發展，人類的生命週期也有了很大的轉變。邁入超高齡社會以後，我們的生活方式也變得不同以往。
現在的40歲與以前的40歲大不相同。既不是人生的黃金時期，也並非證明自己的年紀。現在的40歲族群不管是起跑點或終點，都和我40多歲時（20年前）天差地遠。結婚年齡、生育年齡延後了將近10年，平均壽命也增加了10年以上。既然如此，每個年齡層必須解決的課題是否也該有所改變呢？
最近的40歲族群從思考方式到生活習慣、外貌等，都很難令人聯想到中年人。簡而言之，這時代需要重新定義40多歲的人。社會早已改變，但我們對年齡的認知卻絲毫沒有跟上腳步，依然停留在30年前的思維，所以才會一直找不到正確的節奏。
大眾都以為我是個突然爆紅的明星講師，但其實我直到45歲後才成名，在這之前經歷了15年以上的無名時期。私領域更是艱辛。儘管夫妻雙方各有工作，但或許是基礎太差，過了40歲仍買不起房子。不管再怎麼認真賺錢，付完生活費和保險費後，幾乎沒剩下多少存款，每個月還要補貼婆家和娘家不少費用。
問題滿滿的40歲人生成績單，看起來格外寒酸。我以為自己能像別人一樣，到了40歲就擁有喜歡的工作、安樂的家庭、充裕的存款，現實卻是一事無成。我唯一得到的，只有無數次挑戰換來的經驗。因為一刻也不能閒的個性，我在30多歲時累積了許多創作內容。跟著講師前輩到處跑，學到各種新知識。沒課的時候就編寫教材，自學影片編輯。因應時代潮流學習新領域，結交各界專業人士。
多虧了「賺不到錢，至少賺些經驗」的想法，我撐過了那段日子，並在我的「失敗倉庫」中一點一點存下很多不確定對未來有沒有幫助的經驗和技巧。當我偶爾心煩意亂時，總會懷疑這些東西是否有意義，想把它們全數丟掉。但最終還是出於對講師工作的熱愛，拋開放棄的念頭。
然而，不知道從什麼時候開始，有趣的事情發生了。看似毫無用處的內容累積了一定的數量，相互形成連結，創造出意料之外的新內容。
10年多來學習各種領域的知識與經歷，促使我打造出兩性平等教育、性騷擾防治教育、女性行銷等獨有的教育課程。電視台局長偶然看見我講授的兩性平等教育講座後，把我推薦給MBC《心情好的日子》，我因此得到了第一次上節目的機會。後來，認識我的人愈來愈多，也有出版社向我邀稿。
30多歲時困擾我的「音樂系畢業」標籤將過去的經驗一一串連，結合音樂與演說的「藝術演講」因此誕生。藉由藝術演講，我在40歲後段打造了CEO教育課程，還出了書，工作得很愉快。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟