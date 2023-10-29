藍白合將公布協商時間，傳前中共幹部列民眾黨不分區，賴清德：藍白國會過半，台灣門戶洞開
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藍白整合進入政黨協商階段，侯友宜向柯文哲喊話希望不要拖。柯回應，政黨協商期限是11月20日總統及立委參選人登記日，他會努力到最後一秒，但也認為時間越後面越困難。另外，對於民眾黨可能提名疑曾是中共幹部的徐春鶯選立委，賴清德表示，若國民黨及民眾黨取得國會過半席次，未來台灣的門戶必然洞開，台灣的潛艦將無法積極製造，認爲藍白合竟是從破壞國家安全開始，令人遺憾。
藍白合擬29日公布政黨協商時間，內容包括聯合政府、增加立委席次等議題
（中央社）藍白整合進入政黨協商階段，國民黨黨內人士昨（28）天表示，雙方幕僚前（27）天已碰面，先討論協商日期與地點，預計今（29）天公布協商時間；至於藍白協商內容，將包括聯合政府、增加立委席次、產生最強在野總統參選人等議題。
藍白整合進入政黨協商階段，國民黨總統參選人侯友宜前天向民眾黨總統參選人柯文哲喊話，希望柯文哲不要拖。柯文哲則說，政黨協商期限是11月20日總統及立委參選人登記日，他會努力到最後一秒，但也認為時間越後面越困難。
國民黨黨內人士昨天表示，國民黨副秘書長江俊霆、文傳會主委林寬裕與國民黨發言人楊智伃，前天已跟柯文哲競選辦公室主任周榆修、柯辦發言人陳智菡等人進行幕僚會前會，針對政黨協商的時間與地點進行討論，預計今天公布協商時間。
至於藍白雙方在政黨協商時將討論哪些議題，黨內人士則說，包括聯合政府、增加立委席次，以及產生最強在野總統參選人等議題，預計都會進行討論。
雖然這次藍白幕僚會前會，缺少侯友宜陣營人員，但知情人士表示，侯友宜與朱立倫想法一致並有共識，也保持密切聯繫，持續為藍白政黨協商努力。
藍白合30日政黨協商？ 柯文哲：協調不會一次就完成
（中央社）藍白整合進入政黨協商階段，媒體報導國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲預計明天將進行第一次面對面協商，但柯文哲對此不願正面回應，僅表示，「再過幾個鐘頭，你就知道了。」
柯文哲今天出席民眾黨立委張其祿競選總部開幕茶會，面對媒體追問藍白合協商進度，柯文哲表示，雖然時間緊迫，現在幕僚都很積極穿梭，如果第一場談過，大家都表明態度各自回去再來，但協調不會一次就完成，一定是陸續談，應該會一場一場開，開到有共識為止。
柯文哲強調，政黨協商時，民眾黨有民眾黨的看法，但這就是黨與黨，所以有時候也要尊重對方的意見。
此外，有關民眾黨不分區名單傳出可能納入陸籍配偶徐春鶯，外界質疑徐春鶯疑似為中國共產黨幹部。柯文哲回應，面對問題是解決問題的第一步，若她真的成為不分區立委，既然有爭議會請她不要參加立法院外交及國防委員會，若是去衛環、內政，就不會有太大問題。
柯文哲強調，每個人都要替自己辯護，行不行也要看個人的努力，海選精神就是給很多人機會，因此遇到問題要能替自己辯護，面對記者詢問要能夠回答，因為選舉是要說服選民。
賴清德：若藍白國會過半，台灣必然門戶洞開
（中央社）民進黨總統參選人賴清德今天表示，若民眾黨提名疑曾是中共幹部的徐春鶯選立委，一旦進入立法院與國民黨立委馬文君合作，且讓藍白國會過半，台灣門戶必然洞開。
《鏡週刊》26日報導，民眾黨2024不分區立委擬採取2年任期制，名單包含陸籍配偶、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，但她被爆出疑曾是中共幹部。
對此，賴清德上午到新竹縣為黨籍立委參選人站台前，接受媒體聯訪表示，民眾黨提名徐春鶯參選立委，一旦進入國會，可監督國政、審查預算，也可接觸到外交國防等機密文件，且若跟國民黨立委馬文君合作，國家安全就危險。
賴清德指出，若國民黨與民眾黨取得國會過半席次，可以確認，未來台灣的門戶必然洞開，台灣的潛艦將無法積極製造，認為國民黨與民眾黨的合作竟是從破壞國家安全開始，令人遺憾。
關於民進黨立委趙天麟放棄競選連任高雄市第6選區立委，民進黨將徵召高雄市議員黃捷參選。賴清德指出，這是根據客觀評估，民進黨有很多人才，且勇於承擔，根據提名制度必然會有遺珠之憾。
國民黨總統參選人侯友宜昨天指稱賴清德的主張有2種，1種是台獨萬歲，另1種是務實台獨工作者。賴清德說，侯友宜過去面對問題都說「侯侯做代誌」，現在則是批判賴清德，希望侯友宜能提出對國家未來發展福國利民的政策。
賴清德表示，若問「魔鏡」全世界最希望下架民進黨的是誰，那一定是中國共產黨。民進黨不接受一個中國原則的九二共識，也不會和中國洽簽以一個中國為前提的服貿協定，更不可能簽和平協定，民進黨主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由2300多萬人決定。
賴清德說，最希望藍白合的也是中共，中共希望在台灣扶持親中政權，因為付出併吞台灣的代價會少很多，呼籲民眾關注藍白合的後續發展。
賴清德上午分別出席黨籍新竹縣第2選區參選人曾聖凱後援會成立大會，及竹縣第1選區立委參選人詹紀緹競選總部成立大會，為竹縣立委站台、拉抬選情，力拚國會過半。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
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作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。