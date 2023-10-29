藍白合將公布協商時間，傳前中共幹部列民眾黨不分區，賴清德：藍白國會過半，台灣門戶洞開

藍白合擬29日公布政黨協商時間，內容包括聯合政府、增加立委席次等議題

（中央社）藍白整合進入政黨協商階段，國民黨黨內人士昨（28）天表示，雙方幕僚前（27）天已碰面，先討論協商日期與地點，預計今（29）天公布協商時間；至於藍白協商內容，將包括聯合政府、增加立委席次、產生最強在野總統參選人等議題。

藍白整合進入政黨協商階段，國民黨總統參選人侯友宜前天向民眾黨總統參選人柯文哲喊話，希望柯文哲不要拖。柯文哲則說，政黨協商期限是11月20日總統及立委參選人登記日，他會努力到最後一秒，但也認為時間越後面越困難。

國民黨黨內人士昨天表示，國民黨副秘書長江俊霆、文傳會主委林寬裕與國民黨發言人楊智伃，前天已跟柯文哲競選辦公室主任周榆修、柯辦發言人陳智菡等人進行幕僚會前會，針對政黨協商的時間與地點進行討論，預計今天公布協商時間。

至於藍白雙方在政黨協商時將討論哪些議題，黨內人士則說，包括聯合政府、增加立委席次，以及產生最強在野總統參選人等議題，預計都會進行討論。

雖然這次藍白幕僚會前會，缺少侯友宜陣營人員，但知情人士表示，侯友宜與朱立倫想法一致並有共識，也保持密切聯繫，持續為藍白政黨協商努力。

藍白合30日政黨協商？ 柯文哲：協調不會一次就完成

（中央社）藍白整合進入政黨協商階段，媒體報導國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲預計明天將進行第一次面對面協商，但柯文哲對此不願正面回應，僅表示，「再過幾個鐘頭，你就知道了。」

柯文哲今天出席民眾黨立委張其祿競選總部開幕茶會，面對媒體追問藍白合協商進度，柯文哲表示，雖然時間緊迫，現在幕僚都很積極穿梭，如果第一場談過，大家都表明態度各自回去再來，但協調不會一次就完成，一定是陸續談，應該會一場一場開，開到有共識為止。

柯文哲強調，政黨協商時，民眾黨有民眾黨的看法，但這就是黨與黨，所以有時候也要尊重對方的意見。

此外，有關民眾黨不分區名單傳出可能納入陸籍配偶徐春鶯，外界質疑徐春鶯疑似為中國共產黨幹部。柯文哲回應，面對問題是解決問題的第一步，若她真的成為不分區立委，既然有爭議會請她不要參加立法院外交及國防委員會，若是去衛環、內政，就不會有太大問題。

柯文哲強調，每個人都要替自己辯護，行不行也要看個人的努力，海選精神就是給很多人機會，因此遇到問題要能替自己辯護，面對記者詢問要能夠回答，因為選舉是要說服選民。

賴清德：若藍白國會過半，台灣必然門戶洞開

（中央社）民進黨總統參選人賴清德今天表示，若民眾黨提名疑曾是中共幹部的徐春鶯選立委，一旦進入立法院與國民黨立委馬文君合作，且讓藍白國會過半，台灣門戶必然洞開。

《鏡週刊》26日報導，民眾黨2024不分區立委擬採取2年任期制，名單包含陸籍配偶、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，但她被爆出疑曾是中共幹部。

對此，賴清德上午到新竹縣為黨籍立委參選人站台前，接受媒體聯訪表示，民眾黨提名徐春鶯參選立委，一旦進入國會，可監督國政、審查預算，也可接觸到外交國防等機密文件，且若跟國民黨立委馬文君合作，國家安全就危險。

賴清德指出，若國民黨與民眾黨取得國會過半席次，可以確認，未來台灣的門戶必然洞開，台灣的潛艦將無法積極製造，認為國民黨與民眾黨的合作竟是從破壞國家安全開始，令人遺憾。

關於民進黨立委趙天麟放棄競選連任高雄市第6選區立委，民進黨將徵召高雄市議員黃捷參選。賴清德指出，這是根據客觀評估，民進黨有很多人才，且勇於承擔，根據提名制度必然會有遺珠之憾。

國民黨總統參選人侯友宜昨天指稱賴清德的主張有2種，1種是台獨萬歲，另1種是務實台獨工作者。賴清德說，侯友宜過去面對問題都說「侯侯做代誌」，現在則是批判賴清德，希望侯友宜能提出對國家未來發展福國利民的政策。

賴清德表示，若問「魔鏡」全世界最希望下架民進黨的是誰，那一定是中國共產黨。民進黨不接受一個中國原則的九二共識，也不會和中國洽簽以一個中國為前提的服貿協定，更不可能簽和平協定，民進黨主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由2300多萬人決定。

賴清德說，最希望藍白合的也是中共，中共希望在台灣扶持親中政權，因為付出併吞台灣的代價會少很多，呼籲民眾關注藍白合的後續發展。

賴清德上午分別出席黨籍新竹縣第2選區參選人曾聖凱後援會成立大會，及竹縣第1選區立委參選人詹紀緹競選總部成立大會，為竹縣立委站台、拉抬選情，力拚國會過半。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：邱宜君