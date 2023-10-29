【專訪】中研院許雪姬「越做就越覺得對台灣虧欠太多」，無悔奉獻台灣史逾40年
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中央研究院特聘研究員許雪姬投入研究40年，著作等身，是公認的台灣史翹楚。為什麽選擇台灣史，許雪姬的動機很單純，「我們活這麼久，從來沒有為台灣做過什麼事，這總要做吧！」回顧這40年來的研究歷程，許雪姬坦言她從未想過要離開，因為越做就會越覺得對台灣虧欠太多。「我們長在這裡、生在這裡，怎麼可以從來沒有對台灣的事物做過一個徹底的研究？」
（中央社）台灣歷史發展複雜糾結，中央研究院特聘研究員許雪姬投入研究40年，著作等身，是公認的台灣史翹楚。回首研究生涯，她說，「越做越覺得對台灣虧欠太多」。
走進中研院人文社會科學館的7樓，日前榮退的許雪姬正在整理著研究室，研究室從地板堆到天花板放著滿滿的書籍，有些要捐到圖書館去，有些則是要隨許雪姬一同到新的研究室繼續未完的研究生涯。
談到台灣史研究學者，許雪姬絕對榜上有名，她不僅是第一個以研究台灣史取得學位的史學博士，後來受聘中研院做研究員並擔任4任台灣史研究所所長，從學生到退休，時間超過40年。
動機單純：「你是台灣人、你應該做台灣史」
為什麼選擇台灣史，許雪姬的動機很單純，「我們活這麼久，從來沒有為台灣做過什麼事，這總要做吧！」
大多數人投入一項事物，可能是曾經接觸過所以深受吸引，可是許雪姬的求學階段，台灣史的片段少之又少，第一次在課堂上接觸到的台灣史，甚至是從國民黨中央黨史委員會副主任委員李雲漢口中所詮釋的228歷史。
許雪姬回憶，李雲漢非常有趣，上課口才也很好，當時他問有什麼題目想聽，「我很大膽、直接就問可不可以上228」，李雲漢態度讓人佩服、沒有閃躲，後來也用2週的時間準備，讓她留下深刻印象，「整個大學、4年哦，直接上到台灣史的大概就只有這一堂課，而且還是我提出來的。」
有了這樣的經驗，許雪姬後來進了碩士班，在指導老師方豪一句「你是台灣人、你應該做台灣史」建議下，她從自己故鄉澎湖出發，作為自己台灣史研究的第一站。
許雪姬雖然是澎湖人，但其實不在澎湖長大，「我等於是藉由這個題目，讓我重新回到澎湖，自己慢慢地去瞭解澎湖」。這個選擇也成為她研究生涯的重要關鍵；自此開始，她的研究中至少有十分之一與澎湖有關，後來也替澎湖修了方志，「不僅是為了我自己，也報答這個生我父親的地方」。
盤點許雪姬的研究領域，包含清代台灣制度、台灣家族史、台灣人的海外活動、228事件及白色恐怖等，尤其會使用大量田野調查及口述歷史來建立可貴的第一手史料，這樣的方式雖然費時，但在許雪姬眼裡卻是非常重要的工作。
許雪姬舉例，台灣在中國史中一直都是在邊緣地帶，雖然軍事位置很重要，但在清代相關的記載卻都是取自於官員的奏摺，由於清代台灣軍事制度特性，官員上奏的內容常是主觀的看法、難呈現當時台灣的情況。
許雪姬也提到，清領時期的台灣被稱「三年一小反，五年一大反」，但天天都在反要怎麼過日子，台灣雖然本就是移民社會，新舊移民融合會有摩擦，但也絕非當時官僚講的那樣嚴重，若有口述歷史，就能呈現民間的聲音，從台灣人民角度來重新認識那個時期的台灣。
從過去228及白色恐怖歷史的研究，談口述歷史的挑戰性
因為研究228以及白色恐怖歷史，許雪姬做口述歷史時，面對最多的對象就是受難者家屬。回憶接觸過程，許雪姬說，被拒絕是家常便飯，「不是很多人排隊等你來訪問他」，都要花心思不斷聯繫，有時候靠人脈、有時候靠機緣。例如在高雄調查時，發現有蠻多澎湖人涉案，而自己又是澎湖人，就有受訪者認為「同鄉不會害同鄉」才願意受訪。
不過，縱使受訪者願意接受訪問，訪問也不一定能順利進行。許雪姬說，「有些受訪者不願意見到我們」，後來只能用電話訪問，以前沒有好的錄音設備，也只能一面聽、一面寫下來，「但受難者會這樣是有道理的，因為怕會哭給我們看。」
許雪姬回憶曾遇過一名受難者女性家屬，她的先生與大伯被槍斃在高雄火車站前，當時嫂嫂跟婆婆都去現場，婆婆親眼看見政府將自己兩個兒子處刑，用了極盡難聽的話咒罵政府，後來這位受難者家屬跟嫂嫂都改嫁。
看到因此改嫁而畏縮不敢出來受訪的女性，許雪姬嘆氣的說，「我是寄予十二萬分的同情」，如果沒有發生這樣的事情，她們不會改嫁，有些小孩對媽媽改嫁卻是非常反感，尤其到了可以領補償的時候，「當媽媽可以分一半的時候，就會發生一些很難過的事情。」
許雪姬說，對方說每次蓋了被，尤其跟現任先生一起時，都覺得有人拉她的被子，「她告訴我那是他前夫不高興她嫁人」，那個陰影過了幾十年都還在，「這種這麼悲傷的事，我們也沒有什麼權力逼迫人家要整個講清楚。」
不過，即使口述歷史有其重要性，許雪姬坦言，口述歷史是一個非常有挑戰性的工作，除了講求做的時間外也講求運氣，若遇到會加油添醋的受訪者，也很考驗訪問者的解讀能力，即便自己非常謹慎，但她也因為口述歷史而吃了不少苦頭。
9月中旬，中研院台灣史研究所舉辦國際學術研討會歡送許雪姬榮退，研討會前一天，工作人員忙著將許雪姬的研究作品一一排列在會場外展示，眼看兩張長桌放不下，又立刻去搬了一張來放。
許雪姬自認，因研究228及白色恐怖接觸了許多政治受難者，所以心情上比較不容易受感動；然而，當工作人員將白色恐怖政治受難者葉盛吉的日記與郭淑姿的日記放在一起時，她還是說，葉盛吉被槍決的時候，小孩才剛出生2個月，「這樣放很好，讓夫妻在一塊」。
回顧這40年來的研究歷程，許雪姬坦言，她從未想過要離開，因為越做就會越覺得對台灣虧欠太多，自己整個大學也只有一堂課有接觸到台灣史，「我們長在這裡、生在這裡，怎麼可以從來沒有對台灣的事物做過一個徹底的研究？」
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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