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2023/10/29,
國際

梨泰院踩踏事件一週年，家屬今舉行大型紀念活動，哀悼亡者的寂靜取代了往年的喧鬧

梨泰院踩踏事件一週年，家屬今舉行大型紀念活動，哀悼亡者的寂靜取代了往年的喧鬧
去年在發生踩踏意外造成超過300死傷的梨泰院現場，擺滿了致哀民眾獻上的花束。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

去年10月29日，數萬名年輕人湧入梨泰院的狹窄巷道，歡慶3年來首個沒有COVID-19防疫限制的萬聖節，不料卻發生嚴重踩踏事故，大多數死者年齡是20多歲或30多歲。許多人歸咎於缺乏準備及人潮管控措施，事故剛發生時多人求助無門。而事發一年後的昨天，夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍，取而代之的是哀悼亡者的寂靜，罹難者家屬們也還在尋找問題的答案。

踩踏事件一週年，梨泰院萬聖節熱鬧氣氛不復見

（中央社）去（2022）年萬聖節韓國首都首爾發生梨泰院踩踏事件，造成多達159人死亡；事發一年後的昨（28）天，夜生活鬧區梨泰院不見以往萬聖節的熱鬧過節氛圍，取而代之的是哀悼亡者的寂靜。

《路透社》報導，通常在萬聖節前幾天，夜店、酒吧雲集的梨泰院巷弄隨處可見節慶裝飾。但今（2023）年卻很不一樣，紀念亡者的海報及鮮花占據了原本擺放裝飾的位置。年輕人選擇到其他地方過節。

長年住在梨泰院也在此工作的李成珉（Lee Sung-min，譯音）表示，直到昨天一早，他才意識到這週末是萬聖節。

他說： 「以往到了這個時候，這裡都會擠滿盛裝打扮、化上假血妝的遊客。但現在看看附近走動的人們年紀，大多是相對年長的當地居民。」

去年10月29日，數萬名年輕人湧入梨泰院的狹窄巷道，歡慶3年來首個沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制的萬聖節，不料卻發生嚴重踩踏事故，大多數死者年齡是20多歲或30多歲。許多人歸咎於缺乏準備及人潮管控措施，事故剛發生時多人求助無門。

來到梨泰院紀念這起踩踏事件的李正協（Lee Jung-hyeop，譯音）表示：「我留了字條，告訴（傷者）不要喪氣及（逝者）安息。」

韓國今年未禁止在梨泰院舉行萬聖節聚會，但在事件週年前夕，當局及警方已進行人流管制演練，搭配近1000台閉路監視器且有人工智慧（AI）輔助的監控網絡。

今年許多人仍到首爾其他地區慶祝萬聖節，例如另一個同樣深受年輕人喜愛的弘大區。

去年梨泰院踩踏事件後，韓國警方完成的調查報告坦承當局有疏失及因應不當，並列出23名官員請求起訴。但至今未有任何政府高階官員因此辭職或被免職。

首爾踩踏事件一週年，家屬將舉行大型紀念活動

（中央社）受害者家屬、倖存者和活躍人士今天將在韓國首爾舉行大規模活動，紀念去年造成近160人死亡的萬聖節梨泰院踩踏事件一週年。

去年10月29日，數萬名年輕人湧入梨泰院的狹窄巷道，歡慶3年來首個沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制的萬聖節，不料卻發生嚴重踩踏事故，大多數死者年齡是20多歲或30多歲。許多人歸咎於缺乏準備及人潮管控措施，事故剛發生時多人求助無門。

一年過去了，罹難者家屬表示，他們仍在尋找問題的答案，以及誰該對這起致命事故負責。

儘管對當地官員進行了正式調查和起訴，但尚未有人被定罪。

家屬組織在聲明中表示：「舉行公眾哀悼活動⋯⋯是為了紀念和悼念159名遇難者，同時保證在尋找尚未揭曉的真相方面絕不屈服。」

他們說，今天的紀念活動預計將有約1萬人參加，包括遇難者家屬、踩踏事件倖存者、活躍人士以及議員和政府官員。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君


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