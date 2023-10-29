以巴烽火如荼，歐盟卻花了5小時糾結「停火」要不要加「s」，專家點出歐盟重大外交缺陷

（中央社）歐盟周邊正逢多事之秋，這個自詡地緣政治強權的跨國組織近來表現卻顯得「大而無當」，一年多來才因俄烏戰爭獲提升的外交地位，到了當前以巴衝突彷彿跌落神壇。這從他們為一個用詞單複數糾結的事件，可一葉知秋。

剛在27日結束的歐洲聯盟（EU）高峰會，花了5個小時討論以色列與巴勒斯坦戰火，結果歐洲媒體熱議的是高峰會最終達成共識的一句話，也就是在人道需求下呼籲雙方停火，聲明裡寫的是複數形的「暫停」（pauses for humanitarian needs）而非單數形。

為何要為加不加「s」糾結5小時？

什麼樣的差別值得歐盟27國領導人為了加不加「s」糾結了5小時？據歐洲政治新聞網站《Politico》報導，目前輪值歐盟主席國的西班牙堅持用單數，但奧地利和捷克等國家則擔心單數的暫停意指要以色列別再反擊，反而讓對以色列發動恐怖攻擊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）得益。

西班牙在取得盟國同意擇期舉行「國際和平會議」後，便接受了複數的「暫停」，意思是歐盟不反對矢志消滅哈瑪斯的以色列仍可間歇性轟炸加薩走廊。至於如何透過「複數的停火」維持人道，以及西班牙想在國際舞台拉抬自身而倡議的和平會議能幹嘛，高峰會聲明裡就沒多說了。

這件事一方面凸顯歐盟內部對於該同情巴勒斯坦或是以色列的分歧大，一方面也反映歐盟外交能力的局限性。

歐盟面對「周邊有事」但處理無力的不只中東地區，距離更近一點的像是巴爾幹半島塞爾維亞（Serbia）與科索沃（Kosovo）衝突，歐盟費了多時介入調停，一會兒宣稱已促使雙方同意展開協議，一會兒又譴責雙方不肯坐下談判，外交代表多次分別在兩邊來來去去，只換得一次又一次的聲明呼籲兩邊要聽話。

距離遠一點的亞美尼亞和亞塞拜然衝突也耗費歐盟不少心力，結果這兩個中亞國家最近接受了伊朗的調停，同意在伊朗首都德黑蘭進行和平談判，沒有歐盟的戲份。「歐洲動態」（EurActiv）以「歐盟外交遭羞辱」為標題評論此事。

歐盟缺乏軍力為後盾的外交壓制力，離國際軍事強權還很遙遠

經常被形容為「夢幻般存在」的歐盟有本質上難題，也就是所有對外政策須獲27個成員國一致同意，但各國利益分歧不小，最終共識多半不痛不癢而且還很沒效率。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）歐洲總監拉曼（Mujtaba Rahman）24日投書《Politico》指出，歐盟外交的重要缺陷，就是缺乏軍力為後盾的外交壓制力。

他表示，武力能提供他方安全保證，是協調國際衝突的重要資源，但歐盟距離國際軍事強權還很遠。

去年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐盟團結支持烏克蘭、斬斷自身對俄國能源的高度依賴，展現了以經濟耐受力為後盾的外交實力。但眾所周知，大西洋兩岸以美國為主所提供的軍火才是烏克蘭抵禦至今的關鍵。

拉曼直言，雖然歐盟開始強化軍事能力、投入防衛資源，一旦美國抽離或大幅降低對烏克蘭的支持，歐盟將無法彌補美國的空缺，「歐盟的外交弱勢將成常態」。

俄烏戰爭加上台海、南海情勢，歐盟高層近年來常自詡要當「地緣政治強權」，但又常因達成共識的困難而使其外交行動乏善可陳。未來的歐盟，若算入8個候選入盟國家，成員將達35國，外交共識更將難上加難吵不完。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）在上週高峰會就以巴議題達成聲明共識後，在記者會上表示歐盟領導人展現了「強大的團結」。這究竟是自嗨或自嘲，只有他自己心裡清楚了。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：邱宜君