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2023/10/29,
訃聞

「六人行」馬修派瑞疑因心臟驟停離世，享年54歲，國內醫師提醒：心臟病發有半數是驟停

「六人行」馬修派瑞疑因心臟驟停離世，享年54歲，國內醫師提醒：心臟病發有半數是驟停
「六人行」影星馬修派瑞（Ｍatthew Ｐerry ）（左一）驚傳離世。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

影集「六人行」中飾演錢德勒一角的馬修派瑞（Matthew Perry）被人發現在自家按摩浴缸內失去意識，第一線人員接獲心臟驟停通報，到場處理後急救無效，享年54歲。馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精成癮問題，多次出入戒毒或戒酒中心。醫生提醒，半數民眾的第1次心臟症狀就是心臟驟停，若民眾出現胸悶如有大石頭壓胸前，或上腹痛等典型症狀，不可大意，尤其是45歲以上的三高族群。

「六人行」影星馬修派瑞疑因心臟驟停過世

（中央社）影集「六人行」（Friends）飾演錢德勒一角的馬修派瑞，疑因心臟驟停在住處過世，享年54歲。急診醫師提醒，半數患者首次出現心臟相關症狀就是心跳暫停，突然胸悶、上腹痛都應提高警覺。

據國外報導，馬修派瑞（Matthew Perry）被人發現在自家按摩浴缸內失去意識，第一線人員接獲心臟驟停通報，到場處理後急救無效。馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精飲料成癮的問題，多次出入戒毒或戒酒中心。

醫生：5成病患首現心臟症狀是驟停

過去曾任台北醫學大學急診學科教授的開業診所負責人高偉峰告訴《中央社》記者，很多人不自知有心臟病，直到急性發作才驚覺，據統計，半數民眾的第1次心臟症狀就是心臟停止跳動，若民眾出現胸悶如有大石頭壓胸前，或上腹痛等典型症狀，不可大意，尤其是45歲以上的三高族群。

高偉峰分享，過去曾遇過1名急診個案，吃完尾牙後，突然覺得上腹脹痛，到醫院就診，以為是一般腸胃問題，結果不到3分鐘就心因性休克，幸好緊急搶救回來。高偉峰提醒有三高的民眾，近期正值換季，日夜溫差大，清晨或傍晚期間，不論是起床或出門冷熱交替，都是好發時機，應注意保暖。

馬偕紀念醫院總院副院長、中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一也說，很多心肌梗塞患者首次發病才知有冠狀動脈心臟病，呼籲民眾掌握「護心八式」，均衡飲食、規律運動、積極戒菸、充足睡眠、保持體重、控制膽固醇、血糖及血壓，據研究顯示，落實與否平均壽命相差8.9歲之多。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣認為，以他的觀點，考慮馬修派瑞有不良生活習慣，死因可能不單純是心臟問題，目前國外媒體多是僅提到浴室內溺斃。但他不忘提醒，有心血管疾病、腦中風等病史民眾，泡澡水溫不要太高，切勿嘗試三溫暖，避免發生危險。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君


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