「六人行」馬修派瑞疑因心臟驟停離世，享年54歲，國內醫師提醒：心臟病發有半數是驟停
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影集「六人行」中飾演錢德勒一角的馬修派瑞（Matthew Perry）被人發現在自家按摩浴缸內失去意識，第一線人員接獲心臟驟停通報，到場處理後急救無效，享年54歲。馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精成癮問題，多次出入戒毒或戒酒中心。醫生提醒，半數民眾的第1次心臟症狀就是心臟驟停，若民眾出現胸悶如有大石頭壓胸前，或上腹痛等典型症狀，不可大意，尤其是45歲以上的三高族群。
「六人行」影星馬修派瑞疑因心臟驟停過世
（中央社）影集「六人行」（Friends）飾演錢德勒一角的馬修派瑞，疑因心臟驟停在住處過世，享年54歲。急診醫師提醒，半數患者首次出現心臟相關症狀就是心跳暫停，突然胸悶、上腹痛都應提高警覺。
據國外報導，馬修派瑞（Matthew Perry）被人發現在自家按摩浴缸內失去意識，第一線人員接獲心臟驟停通報，到場處理後急救無效。馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精飲料成癮的問題，多次出入戒毒或戒酒中心。
醫生：5成病患首現心臟症狀是驟停
過去曾任台北醫學大學急診學科教授的開業診所負責人高偉峰告訴《中央社》記者，很多人不自知有心臟病，直到急性發作才驚覺，據統計，半數民眾的第1次心臟症狀就是心臟停止跳動，若民眾出現胸悶如有大石頭壓胸前，或上腹痛等典型症狀，不可大意，尤其是45歲以上的三高族群。
高偉峰分享，過去曾遇過1名急診個案，吃完尾牙後，突然覺得上腹脹痛，到醫院就診，以為是一般腸胃問題，結果不到3分鐘就心因性休克，幸好緊急搶救回來。高偉峰提醒有三高的民眾，近期正值換季，日夜溫差大，清晨或傍晚期間，不論是起床或出門冷熱交替，都是好發時機，應注意保暖。
馬偕紀念醫院總院副院長、中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一也說，很多心肌梗塞患者首次發病才知有冠狀動脈心臟病，呼籲民眾掌握「護心八式」，均衡飲食、規律運動、積極戒菸、充足睡眠、保持體重、控制膽固醇、血糖及血壓，據研究顯示，落實與否平均壽命相差8.9歲之多。
新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣認為，以他的觀點，考慮馬修派瑞有不良生活習慣，死因可能不單純是心臟問題，目前國外媒體多是僅提到浴室內溺斃。但他不忘提醒，有心血管疾病、腦中風等病史民眾，泡澡水溫不要太高，切勿嘗試三溫暖，避免發生危險。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。