移工萬聖節遊行高喊「沒有甜頭，只有苦頭！No Treat Only Trick！」，籲廢除吸血仲介制度

移工扮鬼遊行，控仲介長期吸取血汗錢

（中央社）萬聖節將至，台灣移工聯盟今（29）天率數十名移工在台北車站前扮鬼遊行，高喊「沒有甜頭，只有苦頭！No Treat Only Trick！」，控訴仲介如「鬼」長期吸取血汗錢，籲廢除仲介制度。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國告訴《中央社》記者，移工引進方式，可由雇主自行選擇要直聘或是透過仲介，目前政府持續提升直聘中心的服務功能，包含提供一案到底個案式服務等。對於政府對政府直接聘僱，則持續與印尼等各國家談，盼擴大適用工作範圍，及納入初次來台移工等。

至於全國就業服務中心雙語條件，蘇裕國說，今（2023）年已找各地服務中心，提供流程動線建議、雙語通譯人員資料庫等資源，並可撥打1955線上3方通話提供雙語通譯，但可能還要待各就業中心習慣。此外，今年已試辦在彰化、桃園2處就服中心，設置4國語言翻譯人員，直接服務雇主與移工，將持續檢討改進。

仲介公司違法超收費用部分，蘇裕國指出，會持續專案查處，只要被查到，將處以超收費用的10到20倍罰鍰，嚴重情形可廢除仲介許可證照。

台灣移工聯盟（MENT）在台北車站前舉辦記者會，移民移工服務中心主任劉曉櫻指出，從1992年政府制定「就業服務法」，確立由私人仲介公司引進、管理移工的制度以來，仲介公司就長期壟斷相關資源，掌握資訊落差，從中營利。

劉曉櫻舉例，雖然現在移工已經不用再3年出國1日，卻有仲介利用移工在台轉換工作的需求，違法收取新台幣2萬到9萬元不等的「買工費」，移工若不付錢，將面臨找不到工作困境，只能逃跑或被遣返。

移工聯盟訴求「廢除私人仲介」、「強制政府對政府直接聘僱」，劉曉櫻說，雖然政府也與菲律賓等國家建立政府對政府直接聘僱管道，卻因中間卡有仲介公司，效果不彰；政府所設的直聘中心，也不清楚哪裡有移工需求、哪裡有職缺等資訊，因此流於假象。

此外，劉曉櫻表示，承擔在台移工求職、應協助轉換雇主的就業服務站，雖然每週四舉辦就業媒合會，卻只是以電腦隨機挑選移工參加，移工常常到場發現就服站人員僅會用簡單英文應答，沒有雙語服務，無法發揮實質功能，且還規定被挑到的移工一定要到場簽到，否則就會被視為放棄轉換工作權利，強制遣返回國。

劉曉櫻說，移工扮鬼上街，是為逃避長期吸取血汗錢的「仲介鬼」；沿街發放「苦糖」，則是盼大眾也品嚐看看心中的苦，一同呼籲政府肩負起應負的責任，廢除仲介制度。

「九槍」團隊：移工人權彷彿月球暗面

（中央社）第21屆台灣同志遊行昨（28）天晚間落幕，台灣對多元包容性有目共睹，但金馬獎最佳紀錄片「九槍」製作團隊卻提到，台灣同性婚姻保障和對移工權益疏忽猶如「月球的亮面與暗面」。

2023年台灣同志遊行「與多元同行 （Stand with Diversity）」昨天下午遊行結束後，晚間舞台倡議與表演緊接著上場，不同背景本土倡議團體、日本與韓國性別友善團體，以及多名藝人輪番上陣，以不同角度溫柔接住多元，其中包含電影「九槍」製作團隊。

「九槍」製作團隊研究員、新書「移工築起的地下社會：跨國勞動在臺灣」的作者簡永達表示，非常喜歡這次遊行「與多元同行」的主題，代表台灣更進一步，期盼民眾不只看見多元，更希望不同族群一同前進，他心目中的台灣價值，是不同生活與生命受到多元的對待。

「我們可以信仰，在愛這件事上，所有人都是同等的。」簡永達說，台灣在婚姻平權議題上應感到驕傲，但移工人權被忽略也是不爭事實，彷彿月球暗面，外籍移工是不被看見的，「台灣引進移工大約30年、有70多萬人和我們待在同一片土地，生活卻不受保障。」

外籍看護工沒有休假、工廠移工居住環境惡劣，簡永達提到的移工困境，都只是冰山一角。他說，台灣對移工人權保障不足，還需要改善，希望透過電影「九槍」，能成為大家關注這件事情的起點，鼓勵外籍移工勇敢，跨越國界奮鬥。

另外，原住民同志也是台灣近年討論多元常提起的群體。剛在部落辦完同性婚禮的原住民同志聯盟Lisin Haluwey說，多元性別族群在部落處境困難，鼓勵不管什麼身分，都要勇敢用自己的樣子在部落生活。Lisin Haluwey的父母昨晚到場力挺表示，「孩子是心頭的一塊肉，要活出大愛，尊重人權。」

今年登台倡議的國際友人有來自韓國的首爾酷兒文化節及日本九州彩虹遊行。首爾酷兒遊行過去8年都使用「首爾廣場」，今年卻被拒絕，感謝台灣同志遊行支持；九州彩虹遊行將接續台灣同志遊行後一週舉辦，九州對於LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別等族群）群體的偏見與歧視依然存在，邀請各界挺身而出改變現狀。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：邱宜君