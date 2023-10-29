移工萬聖節遊行高喊「沒有甜頭，只有苦頭！No Treat Only Trick！」，籲廢除吸血仲介制度
我們想讓你知道的是
台灣移工聯盟在台北車站前舉辦記者會，移民移工服務中心主任劉曉櫻指出，從1992年政府制定「就業服務法」，確立由私人仲介公司引進、管理移工的制度以來，仲介公司就長期壟斷相關資源，掌握資訊落差，從中營利。今天移工扮鬼上街，是為逃避長期吸取血汗錢的「仲介鬼」；沿街發放「苦糖」，則是盼大眾也品嚐看看心中的苦，一同呼籲政府肩負起應負的責任，廢除仲介制度。
移工扮鬼遊行，控仲介長期吸取血汗錢
（中央社）萬聖節將至，台灣移工聯盟今（29）天率數十名移工在台北車站前扮鬼遊行，高喊「沒有甜頭，只有苦頭！No Treat Only Trick！」，控訴仲介如「鬼」長期吸取血汗錢，籲廢除仲介制度。
勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國告訴《中央社》記者，移工引進方式，可由雇主自行選擇要直聘或是透過仲介，目前政府持續提升直聘中心的服務功能，包含提供一案到底個案式服務等。對於政府對政府直接聘僱，則持續與印尼等各國家談，盼擴大適用工作範圍，及納入初次來台移工等。
至於全國就業服務中心雙語條件，蘇裕國說，今（2023）年已找各地服務中心，提供流程動線建議、雙語通譯人員資料庫等資源，並可撥打1955線上3方通話提供雙語通譯，但可能還要待各就業中心習慣。此外，今年已試辦在彰化、桃園2處就服中心，設置4國語言翻譯人員，直接服務雇主與移工，將持續檢討改進。
仲介公司違法超收費用部分，蘇裕國指出，會持續專案查處，只要被查到，將處以超收費用的10到20倍罰鍰，嚴重情形可廢除仲介許可證照。
台灣移工聯盟（MENT）在台北車站前舉辦記者會，移民移工服務中心主任劉曉櫻指出，從1992年政府制定「就業服務法」，確立由私人仲介公司引進、管理移工的制度以來，仲介公司就長期壟斷相關資源，掌握資訊落差，從中營利。
劉曉櫻舉例，雖然現在移工已經不用再3年出國1日，卻有仲介利用移工在台轉換工作的需求，違法收取新台幣2萬到9萬元不等的「買工費」，移工若不付錢，將面臨找不到工作困境，只能逃跑或被遣返。
移工聯盟訴求「廢除私人仲介」、「強制政府對政府直接聘僱」，劉曉櫻說，雖然政府也與菲律賓等國家建立政府對政府直接聘僱管道，卻因中間卡有仲介公司，效果不彰；政府所設的直聘中心，也不清楚哪裡有移工需求、哪裡有職缺等資訊，因此流於假象。
此外，劉曉櫻表示，承擔在台移工求職、應協助轉換雇主的就業服務站，雖然每週四舉辦就業媒合會，卻只是以電腦隨機挑選移工參加，移工常常到場發現就服站人員僅會用簡單英文應答，沒有雙語服務，無法發揮實質功能，且還規定被挑到的移工一定要到場簽到，否則就會被視為放棄轉換工作權利，強制遣返回國。
劉曉櫻說，移工扮鬼上街，是為逃避長期吸取血汗錢的「仲介鬼」；沿街發放「苦糖」，則是盼大眾也品嚐看看心中的苦，一同呼籲政府肩負起應負的責任，廢除仲介制度。
「九槍」團隊：移工人權彷彿月球暗面
（中央社）第21屆台灣同志遊行昨（28）天晚間落幕，台灣對多元包容性有目共睹，但金馬獎最佳紀錄片「九槍」製作團隊卻提到，台灣同性婚姻保障和對移工權益疏忽猶如「月球的亮面與暗面」。
2023年台灣同志遊行「與多元同行 （Stand with Diversity）」昨天下午遊行結束後，晚間舞台倡議與表演緊接著上場，不同背景本土倡議團體、日本與韓國性別友善團體，以及多名藝人輪番上陣，以不同角度溫柔接住多元，其中包含電影「九槍」製作團隊。
「九槍」製作團隊研究員、新書「移工築起的地下社會：跨國勞動在臺灣」的作者簡永達表示，非常喜歡這次遊行「與多元同行」的主題，代表台灣更進一步，期盼民眾不只看見多元，更希望不同族群一同前進，他心目中的台灣價值，是不同生活與生命受到多元的對待。
「我們可以信仰，在愛這件事上，所有人都是同等的。」簡永達說，台灣在婚姻平權議題上應感到驕傲，但移工人權被忽略也是不爭事實，彷彿月球暗面，外籍移工是不被看見的，「台灣引進移工大約30年、有70多萬人和我們待在同一片土地，生活卻不受保障。」
外籍看護工沒有休假、工廠移工居住環境惡劣，簡永達提到的移工困境，都只是冰山一角。他說，台灣對移工人權保障不足，還需要改善，希望透過電影「九槍」，能成為大家關注這件事情的起點，鼓勵外籍移工勇敢，跨越國界奮鬥。
另外，原住民同志也是台灣近年討論多元常提起的群體。剛在部落辦完同性婚禮的原住民同志聯盟Lisin Haluwey說，多元性別族群在部落處境困難，鼓勵不管什麼身分，都要勇敢用自己的樣子在部落生活。Lisin Haluwey的父母昨晚到場力挺表示，「孩子是心頭的一塊肉，要活出大愛，尊重人權。」
今年登台倡議的國際友人有來自韓國的首爾酷兒文化節及日本九州彩虹遊行。首爾酷兒遊行過去8年都使用「首爾廣場」，今年卻被拒絕，感謝台灣同志遊行支持；九州彩虹遊行將接續台灣同志遊行後一週舉辦，九州對於LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別等族群）群體的偏見與歧視依然存在，邀請各界挺身而出改變現狀。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。