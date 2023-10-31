猴子都能理解的簡單數學題：了解「無卡分期」的運作方式，是預防詐騙的第一步
我們想讓你知道的是
其實我個人覺得像是信用卡、無卡分期都是一種中性的金融工具，它本身並不具備善惡之分，而是取決於使用者的方式和目的。在現代社會，消費是不可避免的行為，因此學習使用多種金融工具是一件好事。
文：菈喜大叔
有沒有遭受過「無卡分期」詐騙的經驗呢？根據《聯合報》的報導〈她無卡分期挨告詐欺罪纏訟3年 為證明自己上當還測智商〉。
報導的內容主要在講述中部大學爆出幾十名學生遭受詐騙的情況。詐騙集團利用無卡分期契約進行欺騙，說服學生相信他們不需要支付款項，還可以賺取5000元的佣金。然而，結果學生不僅沒有收到商品，還背負著數萬元的債務。更甚者，還有一名女子因此被控詐欺罪。
台灣的詐騙案件層出不窮，從電信詐騙到加密貨幣，從電子商務到無卡分期，詐騙手法無所不在，無孔不入。事實上，詐騙多半利用人類的貪婪和需求，以及我們對某些事物的資訊不足，來騙取財物或獲得利益。
從心理學的角度來看，要預防詐騙，我們需要提升自己的心理素質和警覺性，並學習批判性思考和邏輯推理的技巧。了解無卡分期的運作方式，是預防詐騙的第一步。
無卡分期是什麼？
無卡分期是一種無需信用卡、抵押品的分期付款方式，也可以說是一種無擔保貸款。無卡分期的利率通常比信用卡分期高，因為對象多為收入不穩定的族群，像是學生、菜籃族，或是像我這樣的接案工作者等。
簡單說來，「無卡分期」就像是「賒銷」，買方先把貨物帶走，由資產融資公司支付貨款，之後由買方定期支付分期的款項。當然中間需要簽名由商家提供填寫之無卡分期申請書，並按照買賣雙方的同意下進行契約。
從上面的資訊我們基本上可以得出兩個問題：
- 第一，誰是你的債主。資產融資公司是否合法並值得信任。
- 第二，利率為何？買方先買後付，某公司先代墊貨款，公司都是以盈利為目標，一定會收取手續費或是利息。
在PTT上就有網友指出「無卡分期利息超級高」、「我朋友無卡分期買iPhone 總價貴一萬元左右」。所以無卡分期是消費者的理財新工具，還只是猴子的專屬服務。
簡單數學揭開無卡分期的秘密
其實用簡單的數學就可以計算出無卡分期新衣裡的維多麗亞的秘密。我習慣在Momo或是大型的電商平台上購買高單價的3C商品，假設我們在Momo平台上購買Apple iPhone 15 Pro Max（1TB/6.7吋）。
故事就開始……
女友：「喔，寶貝，我的生日要到了! 」
山道哥：「寶貝，生日禮物想要什麼，我買給妳。」
女友：「最近我的手機壞了，都充不了電耶。」
山道哥：「聽說iPhone 15剛出來。」
女友：「干，不要啦，很貴耶！」
山道哥：「不要緊，我有打工，還可以分期付款，一個月才幾千塊而已。」「而且你是我女友，買新手機給你應該的。」
女友：「寶貝對我最好了」（抱）
山道哥：「寶貝，要不要再來一次」
女友：「不要啦，會壞掉。」
後來，他們進入Momo的網頁，選了最新的iPhone 15的手機，在結帳的時候，選擇分期付款，這時候可能會出現兩種選擇：一、無卡分期、二、信用卡。
如果你是山道猴子哥的話，你覺得他會怎麼選。如果是你的話，你又會怎麼選呢？
情況一：無卡分期24期
如果使用中租的無卡分期，選擇24期的話，在下面可以看到年利率高達5% ，所以每期支付2616元。用簡單的數學計算一下總金額，2616 * 24 = 6萬2784元 ，不知道為何網頁寫6萬1594元。
總之，購買原價的5萬9800元的最新款iPhone 15 ，總支付的金額應該為6萬2784元 。用簡單的數學來計算的話就是：期數 x 每期金額。
情況二：信用卡24期
如果使用信用卡的分期付款的話，並選擇24期。將期數 x 每期金額，也就是24 * 2702 = 6萬4848元。
結果，無卡分期6萬2784比信用卡分期6萬4848元還更便宜。從這裡我們可以發現，信用卡不一定比無卡分期還划算。無卡分期的概念可能是好意，讓用戶消費更容易，提高消費意願，但是被不肖人士污名化也是蠻可惜的。但是也有利率高的誇張的無卡服務，所以停看聽，不只是適用在馬路上，網路上更需要你停一下，也看一下。
詐騙難以杜絕，貪心來自人性
在購物的時候，你一不小心就和資產融資公司有了契約關係，雖然你都不知道契約裡有什麼內容，但就像是信用卡一樣，我在用的時候也不知道有什麼契約關係，但在法律上，契約還是有效的，所以選擇大型老牌的公司，還是比較安心一點。更多法律內容可以看下面的相關文章。
科技來自人心，詐騙來自人性。有時候詐騙集團就是數學比你好，計算和算計都比你厲害，所以避免詐騙最好還是不要貪小便宜，記得天下無白吃的午餐。
心得 & 總結
其實我個人覺得像是信用卡、無卡分期都是一種中性的金融工具，它本身並不具備善惡之分，而是取決於使用者的方式和目的。在現代社會，消費是不可避免的行為，因此學習使用多種金融工具是一件好事。舉例來說，行動支付和行動載具的出現使得不再需要攜帶大量現金，同時發票也可以儲存在雲端上，方便管理。
除此之外，信用卡也是一個非常便利的理財工具。在國外旅行時，如果沒有信用卡會讓生活變得非常不便。此外，使用信用卡還可以積累信用記錄，對未來申請貸款購房或購車也會有所幫助。
如果你真的不想支付高額利息，其實還有一個小技巧可以運用。你可以先存下一部分款項，然後再分3期或6期進行付款。通常情況下，3期分期付款是零利率的，但是分期期數越長，利率也會相對提高。
例如說，如果你想買一部價值3萬元的手機，你可以先存下1萬5000元，然後使用信用卡的3期分期付款計劃，這樣就不需要支付利息。由於你已經先存下一半的錢，所以原本1個月要付1萬元的信用卡費，現在只需要再存入5000塊錢即可。這樣一方面可以減少你的負擔，同時也能增加你的信用記錄。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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