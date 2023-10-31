猴子都能理解的簡單數學題：了解「無卡分期」的運作方式，是預防詐騙的第一步

文：菈喜大叔

有沒有遭受過「無卡分期」詐騙的經驗呢？根據《聯合報》的報導〈她無卡分期挨告詐欺罪纏訟3年 為證明自己上當還測智商〉。

報導的內容主要在講述中部大學爆出幾十名學生遭受詐騙的情況。詐騙集團利用無卡分期契約進行欺騙，說服學生相信他們不需要支付款項，還可以賺取5000元的佣金。然而，結果學生不僅沒有收到商品，還背負著數萬元的債務。更甚者，還有一名女子因此被控詐欺罪。

台灣的詐騙案件層出不窮，從電信詐騙到加密貨幣，從電子商務到無卡分期，詐騙手法無所不在，無孔不入。事實上，詐騙多半利用人類的貪婪和需求，以及我們對某些事物的資訊不足，來騙取財物或獲得利益。

從心理學的角度來看，要預防詐騙，我們需要提升自己的心理素質和警覺性，並學習批判性思考和邏輯推理的技巧。了解無卡分期的運作方式，是預防詐騙的第一步。

無卡分期是什麼？

無卡分期是一種無需信用卡、抵押品的分期付款方式，也可以說是一種無擔保貸款。無卡分期的利率通常比信用卡分期高，因為對象多為收入不穩定的族群，像是學生、菜籃族，或是像我這樣的接案工作者等。

簡單說來，「無卡分期」就像是「賒銷」，買方先把貨物帶走，由資產融資公司支付貨款，之後由買方定期支付分期的款項。當然中間需要簽名由商家提供填寫之無卡分期申請書，並按照買賣雙方的同意下進行契約。

從上面的資訊我們基本上可以得出兩個問題：

第一，誰是你的債主。資產融資公司是否合法並值得信任。

第二，利率為何？買方先買後付，某公司先代墊貨款，公司都是以盈利為目標，一定會收取手續費或是利息。

在PTT上就有網友指出「無卡分期利息超級高」、「我朋友無卡分期買iPhone 總價貴一萬元左右」。所以無卡分期是消費者的理財新工具，還只是猴子的專屬服務。

簡單數學揭開無卡分期的秘密

其實用簡單的數學就可以計算出無卡分期新衣裡的維多麗亞的秘密。我習慣在Momo或是大型的電商平台上購買高單價的3C商品，假設我們在Momo平台上購買Apple iPhone 15 Pro Max（1TB/6.7吋）。

故事就開始……

女友：「喔，寶貝，我的生日要到了! 」

山道哥：「寶貝，生日禮物想要什麼，我買給妳。」

女友：「最近我的手機壞了，都充不了電耶。」

山道哥：「聽說iPhone 15剛出來。」

女友：「干，不要啦，很貴耶！」

山道哥：「不要緊，我有打工，還可以分期付款，一個月才幾千塊而已。」「而且你是我女友，買新手機給你應該的。」

女友：「寶貝對我最好了」（抱）

山道哥：「寶貝，要不要再來一次」

女友：「不要啦，會壞掉。」

後來，他們進入Momo的網頁，選了最新的iPhone 15的手機，在結帳的時候，選擇分期付款，這時候可能會出現兩種選擇：一、無卡分期、二、信用卡。

如果你是山道猴子哥的話，你覺得他會怎麼選。如果是你的話，你又會怎麼選呢？

情況一：無卡分期24期

如果使用中租的無卡分期，選擇24期的話，在下面可以看到年利率高達5% ，所以每期支付2616元。用簡單的數學計算一下總金額，2616 * 24 = 6萬2784元 ，不知道為何網頁寫6萬1594元。

總之，購買原價的5萬9800元的最新款iPhone 15 ，總支付的金額應該為6萬2784元 。用簡單的數學來計算的話就是：期數 x 每期金額。

Photo Credit: Momo

情況二：信用卡24期

如果使用信用卡的分期付款的話，並選擇24期。將期數 x 每期金額，也就是24 * 2702 = 6萬4848元。

Photo Credit: Momo

結果，無卡分期6萬2784比信用卡分期6萬4848元還更便宜。從這裡我們可以發現，信用卡不一定比無卡分期還划算。無卡分期的概念可能是好意，讓用戶消費更容易，提高消費意願，但是被不肖人士污名化也是蠻可惜的。但是也有利率高的誇張的無卡服務，所以停看聽，不只是適用在馬路上，網路上更需要你停一下，也看一下。

詐騙難以杜絕，貪心來自人性

在購物的時候，你一不小心就和資產融資公司有了契約關係，雖然你都不知道契約裡有什麼內容，但就像是信用卡一樣，我在用的時候也不知道有什麼契約關係，但在法律上，契約還是有效的，所以選擇大型老牌的公司，還是比較安心一點。更多法律內容可以看下面的相關文章。

Photo Credit: Momo

科技來自人心，詐騙來自人性。有時候詐騙集團就是數學比你好，計算和算計都比你厲害，所以避免詐騙最好還是不要貪小便宜，記得天下無白吃的午餐。

心得 & 總結

其實我個人覺得像是信用卡、無卡分期都是一種中性的金融工具，它本身並不具備善惡之分，而是取決於使用者的方式和目的。在現代社會，消費是不可避免的行為，因此學習使用多種金融工具是一件好事。舉例來說，行動支付和行動載具的出現使得不再需要攜帶大量現金，同時發票也可以儲存在雲端上，方便管理。

除此之外，信用卡也是一個非常便利的理財工具。在國外旅行時，如果沒有信用卡會讓生活變得非常不便。此外，使用信用卡還可以積累信用記錄，對未來申請貸款購房或購車也會有所幫助。

如果你真的不想支付高額利息，其實還有一個小技巧可以運用。你可以先存下一部分款項，然後再分3期或6期進行付款。通常情況下，3期分期付款是零利率的，但是分期期數越長，利率也會相對提高。

例如說，如果你想買一部價值3萬元的手機，你可以先存下1萬5000元，然後使用信用卡的3期分期付款計劃，這樣就不需要支付利息。由於你已經先存下一半的錢，所以原本1個月要付1萬元的信用卡費，現在只需要再存入5000塊錢即可。這樣一方面可以減少你的負擔，同時也能增加你的信用記錄。