藍白政黨協商明登場，朱立倫：「大我大一點、小我小一點」推派最強者參選，團結下架民進黨

藍白政黨協商明登場，侯友宜：相信彼此態度友善開放

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（29）天談及政黨協商議題時表示，他相信國民黨與民眾黨都會秉持友善、開放態度，也會為對方多思考一點，大家共同面對一個目標，攜手合作。

藍白整合進入政黨協商階段，民眾黨總統參選人柯文哲今天上午受訪指出，時間雖緊迫，現在幕僚都很積極，協調不會一次就完成，一定是陸續談，應會一場一場開到有共識為止。

侯友宜今天與朱立倫到新北市板橋區，出席「全國客家挺侯後援會」成立大會並接受媒體聯訪，針對是否覺得柯文哲在拖時間，侯友宜回應，他相信兩黨在政黨協商時都會秉持友善、開放態度，也會為對方多思考一點，大家共同面對一個目標，攜手合作。

外傳國民黨內擔心藍白合恐助長柯文哲，主戰派出現「同歸於盡」盤算。侯友宜強調，黨內一定會團結，且都已各就戰鬥位置，並團結在一起。

針對民進黨總統參選人賴清德上午受訪表示，最希望藍白合的是中共，因中共想扶持親中政權。侯友宜指出，這又是抹紅別人，6成民意希望看到藍白合作，「難道全國6成民意都是中共同路人嗎」，不要老是說中共戰機來，應找出創造和平的好時機，「用嘴巴挑釁，有意義嗎？」

另外，侯友宜談到客家語言發展法表示，民進黨完全執政、完全不推動，他會用新台幣100億元預算成立客家文化產業發展基金，讓年輕族群可以回到客家庄與父母共同創業、推動文化。他當選上任後，也會快速推動客家語言發展法，並全力快速通過。

朱立倫：明天是黨對黨，討論如何選擇最強總統參選人

（中央社）國民黨與民眾黨明（30）天將舉行政黨協商會議，國民黨主席朱立倫親自出席。朱立倫今天表示，明天是黨對黨，談的重點比較偏向共有政見、立委選舉，對於如何選擇最強總統參選人，一定是他跟侯友宜、柯文哲一起坐下來談。

藍白整合進入政黨協商階段，國民黨與民眾黨明天上午9時30分，在台北市市長官邸藝文沙龍，舉行國民黨與民眾黨的政黨協商會議，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲將親自出席。

朱立倫今天下午出席「全國客家支持侯友宜競選總統及立委提名同志團結大會」時受訪表示，他是國民黨主席，也是國民黨總統參選人侯友宜競選總部的主委，與侯友宜的立場完全一致。

他提到，政黨協商就是要展現侯友宜、朱立倫及國民黨，用最大誠心與最大耐心，換位思考同理心，盼符合過半數的民意。

朱立倫指出，對於許多廣大支持藍白合的民眾，有些人真的不耐、甚至憤怒，他要表示抱歉。國民黨的確還要繼續努力，秉持最重要的事就是「大我大一點、小我小一點」，國民黨都是堅持這個立場，希望大家能夠團結下架民進黨。

朱立倫表示，明天是國民黨和民眾黨的見面，國民黨會把已經比較有共識的部分盡力完成，若還沒有共識的，相信侯友宜與他，都隨時願意盡最大努力來完成最後的目標。

媒體詢問，最強總統參選人組成的方式會用什麼方法。朱立倫回應，一定會就所有民眾最大的期待來完成，他與侯友宜之間都有默契，明天是黨對黨，談的重點比較偏向共有政見、立委選舉，還有總統應該要有什麼樣的基本態度。

朱立倫提到，如果有時間，最後也許會談一些最強組合組成方法，但有機會的話，一定是他跟侯友宜、柯文哲一起坐下來好好談。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：邱宜君