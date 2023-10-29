藍白政黨協商明登場，朱立倫：「大我大一點、小我小一點」推派最強者參選，團結下架民進黨
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針對民進黨總統參選人賴清德上午受訪表示，最希望藍白合的是中共，因中共想扶持親中政權。侯友宜指出，這又是抹紅別人，6成民意希望看到藍白合作，「難道全國6成民意都是中共同路人嗎」，不要老是說中共戰機來，應找出創造和平的好時機，「用嘴巴挑釁，有意義嗎？」朱立倫也表示，明天是國民黨和民眾黨的見面，相信侯友宜與他，都願意盡最大努力來完成最後的目標。
藍白政黨協商明登場，侯友宜：相信彼此態度友善開放
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（29）天談及政黨協商議題時表示，他相信國民黨與民眾黨都會秉持友善、開放態度，也會為對方多思考一點，大家共同面對一個目標，攜手合作。
藍白整合進入政黨協商階段，民眾黨總統參選人柯文哲今天上午受訪指出，時間雖緊迫，現在幕僚都很積極，協調不會一次就完成，一定是陸續談，應會一場一場開到有共識為止。
侯友宜今天與朱立倫到新北市板橋區，出席「全國客家挺侯後援會」成立大會並接受媒體聯訪，針對是否覺得柯文哲在拖時間，侯友宜回應，他相信兩黨在政黨協商時都會秉持友善、開放態度，也會為對方多思考一點，大家共同面對一個目標，攜手合作。
外傳國民黨內擔心藍白合恐助長柯文哲，主戰派出現「同歸於盡」盤算。侯友宜強調，黨內一定會團結，且都已各就戰鬥位置，並團結在一起。
針對民進黨總統參選人賴清德上午受訪表示，最希望藍白合的是中共，因中共想扶持親中政權。侯友宜指出，這又是抹紅別人，6成民意希望看到藍白合作，「難道全國6成民意都是中共同路人嗎」，不要老是說中共戰機來，應找出創造和平的好時機，「用嘴巴挑釁，有意義嗎？」
另外，侯友宜談到客家語言發展法表示，民進黨完全執政、完全不推動，他會用新台幣100億元預算成立客家文化產業發展基金，讓年輕族群可以回到客家庄與父母共同創業、推動文化。他當選上任後，也會快速推動客家語言發展法，並全力快速通過。
朱立倫：明天是黨對黨，討論如何選擇最強總統參選人
（中央社）國民黨與民眾黨明（30）天將舉行政黨協商會議，國民黨主席朱立倫親自出席。朱立倫今天表示，明天是黨對黨，談的重點比較偏向共有政見、立委選舉，對於如何選擇最強總統參選人，一定是他跟侯友宜、柯文哲一起坐下來談。
藍白整合進入政黨協商階段，國民黨與民眾黨明天上午9時30分，在台北市市長官邸藝文沙龍，舉行國民黨與民眾黨的政黨協商會議，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲將親自出席。
朱立倫今天下午出席「全國客家支持侯友宜競選總統及立委提名同志團結大會」時受訪表示，他是國民黨主席，也是國民黨總統參選人侯友宜競選總部的主委，與侯友宜的立場完全一致。
他提到，政黨協商就是要展現侯友宜、朱立倫及國民黨，用最大誠心與最大耐心，換位思考同理心，盼符合過半數的民意。
朱立倫指出，對於許多廣大支持藍白合的民眾，有些人真的不耐、甚至憤怒，他要表示抱歉。國民黨的確還要繼續努力，秉持最重要的事就是「大我大一點、小我小一點」，國民黨都是堅持這個立場，希望大家能夠團結下架民進黨。
朱立倫表示，明天是國民黨和民眾黨的見面，國民黨會把已經比較有共識的部分盡力完成，若還沒有共識的，相信侯友宜與他，都隨時願意盡最大努力來完成最後的目標。
媒體詢問，最強總統參選人組成的方式會用什麼方法。朱立倫回應，一定會就所有民眾最大的期待來完成，他與侯友宜之間都有默契，明天是黨對黨，談的重點比較偏向共有政見、立委選舉，還有總統應該要有什麼樣的基本態度。
朱立倫提到，如果有時間，最後也許會談一些最強組合組成方法，但有機會的話，一定是他跟侯友宜、柯文哲一起坐下來好好談。
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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