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2023/10/29,
政治

「六四學者」何曉清申請香港工作簽證不獲批，失中大教席

「六四學者」何曉清申請香港工作簽證不獲批，失中大教席
Photo Credit: 香港中大歷史系網站截圖

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何曉清表示，很珍惜香港一直以來的自由，即使學生持不同意見，課堂內外也能自由討論；過去3年在香港工作也從無自我審查，自認她個人言論並非偏激，而是忠於歷史。

（中央社）研究1989年「六四」民主事件的知名加拿大籍華裔學者何曉清的簽證延期近日被香港當局拒絕後，香港中文大學予以「立即解聘」。何曉清曾任教美國哈佛大學，開設「六四」研究課程。

香港《明報》今天（29日）報導，目前人在美國的何曉清接受電話採訪時表示「心情複雜」，並透露「申請簽證續期時，曾被入境處查詢過往在哈佛大學和普林斯頓高等研究院從事的工作及機構資金來源等」。

報導說，政府昨深夜不點名就一宗簽證申請聲明稱，不評論個別個案，入境處會按相關政策依法處理每個申請，並按個別情況考慮。香港中文大學則說，簽證決定由入境處負責，大學無法影響簽證結果，也不了解個別案件情況；非永久居民必須持有效工作簽證才可在香港工作，與世界各地的司法管轄區一致。

報導引述何曉清說，去年7月初向香港入境處申請延長簽證，8月收到要求補充資料，包括她在哈佛大學和普林斯頓高等研究院所從事工作及機構資金來源等。

何曉清表示，很珍惜香港一直以來的自由，即使學生持不同意見，課堂內外也能自由討論；過去3年在香港工作也從無自我審查，自認她個人言論並非偏激，而是忠於歷史。

她還說，「作為學者和教育家，未必做到很多事情」「若連課堂學術自由也未能守護，那麼研究亦無意思」。對她來說，香港不止是工作場，「即使逛街市或飲蔗汁等都很值得懷念」。

據表示，香港入境事務處延期逗留組上週去信何曉清表示，對於她去年7月提出延長逗留期限以在中大擔任副教授的申請，考慮到「所有現有資訊和周圍情況」，遺憾地通知她申請未獲批准。中大歷史系官網昨顯示何曉清「現正休假」。

據報導，中國國務院港澳事務辦公室主管的全國港澳研究會顧問劉兆佳形容此事較罕見，「外地學者發表研究文章或評論，即使涉及敏感政治事件，若只影響學術圈子，一般不會被拒簽證」；劉兆佳指控，不排除有關者曾政治性煽動或動員，才引起港府關注而不予入境，「為免本地事態嚴重發展，而非用作懲罰某人」。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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