開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/31,
中國

李克強的抑鬱終局：習李之間終究只是派系問題，並未如薄熙來企圖奪國，應不至於被處置

李克強的抑鬱終局：習李之間終究只是派系問題，並未如薄熙來企圖奪國，應不至於被處置
中國國務院總理李克強今天上午在人民大會堂發表最後一次總理報告｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2023年10月27日，中共前總理李克強帶著抑鬱與謎團在上海驟世，留下各界對於中國政治迷霧的猜想。本文嘗試以李克強的個人狀況，以及上海當前的環境背景試圖說明陰謀論的否證性。人非完人，今日許多中共的經濟問題可視為李克強的精神遺緒，即使故人已去，龐大的經濟困境仍與他拖不了關係，人民真正得擔負不是一個威權政治下想像的救贖，而是房市與股市侵蝕數億民生的現實難題。

意外身亡難掩抑

中共前總理李克強於2023年10月27日驟世，由於事發地點位於中國情勢最為錯綜的上海市，而前任上海市委書記李強又是現任總理，李克強與習近平又並非出自同一系統，行事作風低調之外，在第二任任期之後逐漸邊緣，因此死因被外界放大檢視。

其中最常被引用，作為不得志的表述，是李克強離任時與國務院人員合影告別時稱，「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼啊。」但是原話的下半句是「看著我們國辦同志這些年來，辛辛苦苦、紮紮實實做出的特殊奉獻，應該給你們獎賞。」更多的部份是期待同仁的努力能被看見，蒼天有眼未必是全然抒發心中的抑鬱。

送醫地點為最佳選擇

由於李克強發生意外後是送往上海中醫藥大學附屬曙光醫院，是一家以中醫為特色的綜合性醫院，也被部分人士認為沒有送到更好的單位進行積極治療。從醫療小組接獲指令進入上海東郊賓館就要10分鐘，如果到鄰近的心血管權威上海中山醫院，即使路況條件良好，單次車程需要30分鐘路程，但是到曙光醫院的單趟車程便只要15分鐘。

面對上海市的現實路況，前往中山醫院的路途上，還得經過時常嚴重塞車的內環高架橋跨越黃浦江，如果從搶時間的角度來看，曙光的救護車應該會先到達，而且若去中山醫院的路上遇上塞車才真的是沒得救。

從個人健康方面來看，李克強本人相信中醫且支持中醫，在2015年的十三屆全國人大一次的會議時強調要「支援中醫藥事業傳承發展。」他個人由於曾動過冠狀動脈搭橋手術，還有肝病的長期問題，平時也是採取中西醫一併調理，鄰近的曙光醫院也是最高等級的三級甲等醫院，事發緊急搶時效，也無不妥之處。

對外形象先於下台人物

10月25日，剛好也是美國加州州長紐森（Gavin Newsom）訪中會見習近平，美國即使沒有足夠的能量強化人員情報的工作，人造衛星也會對於中國重要城市地點加強監控。於此同時，「對接進博會上海投資促進交流會」正在籌辦階段，爭取外資的準備正在準備階段。

現任的上海市委書記陳吉寧留學英國，並且曾任清華大學校長，是當前中共積極培養的人才，更被視為未來中共走向開放的潛在對象。如果在他的轄區內辦理重大招商活動而有汙點，直接受傷的還是習近平本人。此時此地理應避免任何突發事故影響中共的形象，而且上海的發展與已無能為力的李克強相比，已不是同個時間軸的問題。

中共官方發表中肯評價

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。