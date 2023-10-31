李克強的抑鬱終局：習李之間終究只是派系問題，並未如薄熙來企圖奪國，應不至於被處置

意外身亡難掩抑

中共前總理李克強於2023年10月27日驟世，由於事發地點位於中國情勢最為錯綜的上海市，而前任上海市委書記李強又是現任總理，李克強與習近平又並非出自同一系統，行事作風低調之外，在第二任任期之後逐漸邊緣，因此死因被外界放大檢視。

其中最常被引用，作為不得志的表述，是李克強離任時與國務院人員合影告別時稱，「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼啊。」但是原話的下半句是「看著我們國辦同志這些年來，辛辛苦苦、紮紮實實做出的特殊奉獻，應該給你們獎賞。」更多的部份是期待同仁的努力能被看見，蒼天有眼未必是全然抒發心中的抑鬱。

送醫地點為最佳選擇

由於李克強發生意外後是送往上海中醫藥大學附屬曙光醫院，是一家以中醫為特色的綜合性醫院，也被部分人士認為沒有送到更好的單位進行積極治療。從醫療小組接獲指令進入上海東郊賓館就要10分鐘，如果到鄰近的心血管權威上海中山醫院，即使路況條件良好，單次車程需要30分鐘路程，但是到曙光醫院的單趟車程便只要15分鐘。

面對上海市的現實路況，前往中山醫院的路途上，還得經過時常嚴重塞車的內環高架橋跨越黃浦江，如果從搶時間的角度來看，曙光的救護車應該會先到達，而且若去中山醫院的路上遇上塞車才真的是沒得救。

從個人健康方面來看，李克強本人相信中醫且支持中醫，在2015年的十三屆全國人大一次的會議時強調要「支援中醫藥事業傳承發展。」他個人由於曾動過冠狀動脈搭橋手術，還有肝病的長期問題，平時也是採取中西醫一併調理，鄰近的曙光醫院也是最高等級的三級甲等醫院，事發緊急搶時效，也無不妥之處。

對外形象先於下台人物

10月25日，剛好也是美國加州州長紐森（Gavin Newsom）訪中會見習近平，美國即使沒有足夠的能量強化人員情報的工作，人造衛星也會對於中國重要城市地點加強監控。於此同時，「對接進博會上海投資促進交流會」正在籌辦階段，爭取外資的準備正在準備階段。

現任的上海市委書記陳吉寧留學英國，並且曾任清華大學校長，是當前中共積極培養的人才，更被視為未來中共走向開放的潛在對象。如果在他的轄區內辦理重大招商活動而有汙點，直接受傷的還是習近平本人。此時此地理應避免任何突發事故影響中共的形象，而且上海的發展與已無能為力的李克強相比，已不是同個時間軸的問題。

中共官方發表中肯評價