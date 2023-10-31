李克強的抑鬱終局：習李之間終究只是派系問題，並未如薄熙來企圖奪國，應不至於被處置
我們想讓你知道的是
2023年10月27日，中共前總理李克強帶著抑鬱與謎團在上海驟世，留下各界對於中國政治迷霧的猜想。本文嘗試以李克強的個人狀況，以及上海當前的環境背景試圖說明陰謀論的否證性。人非完人，今日許多中共的經濟問題可視為李克強的精神遺緒，即使故人已去，龐大的經濟困境仍與他拖不了關係，人民真正得擔負不是一個威權政治下想像的救贖，而是房市與股市侵蝕數億民生的現實難題。
意外身亡難掩抑
中共前總理李克強於2023年10月27日驟世，由於事發地點位於中國情勢最為錯綜的上海市，而前任上海市委書記李強又是現任總理，李克強與習近平又並非出自同一系統，行事作風低調之外，在第二任任期之後逐漸邊緣，因此死因被外界放大檢視。
其中最常被引用，作為不得志的表述，是李克強離任時與國務院人員合影告別時稱，「人在幹，天在看，看來是蒼天有眼啊。」但是原話的下半句是「看著我們國辦同志這些年來，辛辛苦苦、紮紮實實做出的特殊奉獻，應該給你們獎賞。」更多的部份是期待同仁的努力能被看見，蒼天有眼未必是全然抒發心中的抑鬱。
送醫地點為最佳選擇
由於李克強發生意外後是送往上海中醫藥大學附屬曙光醫院，是一家以中醫為特色的綜合性醫院，也被部分人士認為沒有送到更好的單位進行積極治療。從醫療小組接獲指令進入上海東郊賓館就要10分鐘，如果到鄰近的心血管權威上海中山醫院，即使路況條件良好，單次車程需要30分鐘路程，但是到曙光醫院的單趟車程便只要15分鐘。
面對上海市的現實路況，前往中山醫院的路途上，還得經過時常嚴重塞車的內環高架橋跨越黃浦江，如果從搶時間的角度來看，曙光的救護車應該會先到達，而且若去中山醫院的路上遇上塞車才真的是沒得救。
從個人健康方面來看，李克強本人相信中醫且支持中醫，在2015年的十三屆全國人大一次的會議時強調要「支援中醫藥事業傳承發展。」他個人由於曾動過冠狀動脈搭橋手術，還有肝病的長期問題，平時也是採取中西醫一併調理，鄰近的曙光醫院也是最高等級的三級甲等醫院，事發緊急搶時效，也無不妥之處。
對外形象先於下台人物
10月25日，剛好也是美國加州州長紐森（Gavin Newsom）訪中會見習近平，美國即使沒有足夠的能量強化人員情報的工作，人造衛星也會對於中國重要城市地點加強監控。於此同時，「對接進博會上海投資促進交流會」正在籌辦階段，爭取外資的準備正在準備階段。
現任的上海市委書記陳吉寧留學英國，並且曾任清華大學校長，是當前中共積極培養的人才，更被視為未來中共走向開放的潛在對象。如果在他的轄區內辦理重大招商活動而有汙點，直接受傷的還是習近平本人。此時此地理應避免任何突發事故影響中共的形象，而且上海的發展與已無能為力的李克強相比，已不是同個時間軸的問題。
中共官方發表中肯評價
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
40歲起，就改用日本LUCIDO倫士度去味洗沐系列，讓你俐落洗去熟男味，輕鬆洗出好評價！
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。