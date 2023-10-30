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2023/10/30,
中國

盧思位遣返中國後取保候審，妻：「能聽到聲音已是極大安慰」

盧思位遣返中國後取保候審，妻：「能聽到聲音已是極大安慰」
Photo Credit: 盧思位妻子社交平台圖片

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被關押在成都的盧思位取保獲釋，其妻張春曉說，與丈夫失聯91天後，終於聽到他的聲音：「他現在被取保候審，雖然自由是有限的，但是能聽到聲音對我已是極大的安慰。」

（中央社）中國人權律師盧思位3個月前欲前往美國與家人團聚，途經老撾（寮國）時卻遭當地警方扣押並遣返中國，美國國務院日前對此表示關切。最新消息指出，被關押在成都的盧思位前天（28日）已取保獲釋。

《維權網》28日報導，盧思位28日取保獲釋，其妻張春曉當天通報說，與丈夫失聯91天後，終於聽到他的聲音：「他現在被取保候審，雖然自由是有限的，但是能聽到聲音對我已是極大的安慰。」

在中國，取保候審是指法院、檢察院或公安機關責令某些犯罪嫌疑人提出擔保人或者交納保證金，保證隨傳隨到的強制措施，比起被拘留已自由許多，可返家居住，通常一年內沒有特殊狀況就等於自由了。

據報導，盧思位7月28日上午在準備登上一列開往泰國的火車時，被老撾警方逮捕。他原定行程是在泰國搭乘班機前往美國與家人團聚。

9月，盧思位被老撾政府連同其他50名中國人，一起分乘兩輛車，遣返中國。隨後，盧思位被中共當局關押到四川成都市新都看守所，直到10月28日取保獲釋。

盧思位原本是專精於保險的律師，但後來在中國大陸承接多宗敏感訴訟。

2017年，他發起公民聯署，呼籲全國人大成立特別調查委員會，就打擊維權律師的「709大抓捕」系列案件是否存在強迫服藥等酷刑進行獨立調查。

2019年底，盧思位曾參加維權律師及異議人士的私人聚會，此事被稱為「廈門聚會案」，他因此被傳喚。

2021年，因盧思位替試圖逃到台灣的12名香港民主派人士辯護，當局撤銷他的律師執業執照。同年稍晚，北京禁止他以訪問學人身分赴美，並告知他被限制出境。其妻女去年定居美國，一家人分隔兩地。

盧思位被老撾政府遣返中國後，美國國務院10月11日曾呼籲中國提供有關他下落和狀況的資訊。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）當時在聲明中表示，美國譴責中國要求將盧思位從老撾強行遣返到中國之舉，並呼籲中方允許獨立觀察員確認盧思位的健康狀況。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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