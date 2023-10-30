開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/30,
科學

韋伯太空望遠鏡最新發現：木星平流層底部有高速氣流，風速是強烈颱風的兩倍

韋伯太空望遠鏡最新發現：木星平流層底部有高速氣流，風速是強烈颱風的兩倍
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

該研究的共同作者，英國萊斯特大學（University of Leicester ）的弗萊徹（Leigh Fletcher）教授表示，「令我驚訝的是，這麼多年來，儘管有許多儀器與研究人員在觀測木星的雲層與風，但我們對木星卻還有很多不了解的部分，像這次發現的高速氣流就是。」

文：賴明君

科學家們利用美國太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），在木星的赤道上空、平流層底部，發現了寬度超過4800公里，風速高達每小時515公里的高速氣流（Jet Stream）。該氣流的風速，是強烈颱風、五級颶風風速的兩倍。

由西班牙巴斯克大學（University of the Basque Country ）科學家韋索（Ricardo Hueso）主導的這項研究，於今（2023）年10月刊登在天文期刊《自然天文學》（Nature Astronomy）上。研究小組分析了去（2022）年7月韋伯太空望遠鏡近紅外線相機（NIRCam）蒐集到的木星數據，並用4種能夠偵測木星不同高度大氣層變化的濾鏡，每隔10小時（木星的1天就是10小時）進行一次拍攝。

雖然木星作為由氣體組成的類木行星，與地球有著本質上的差異，不過兩者都有著分層的大氣層。過去科學家們利用各種地面望遠鏡，以及NASA的朱諾號（Juno）與卡西尼號（Cassini）火星探測器，還有哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope），以紅外線、可見光與紫外線光等不同波長光來探測木星大氣層底部，並對那裡的木星大紅斑，以及氨冰雲（ammonia ice clouds）有了更多的了解。

NASA指出，韋伯太空望遠鏡的近紅外線相機對木星雲層上方25至50公里處的大氣層相當敏感，在回傳的近紅外線成像中，高空的薄霧會變得模糊，赤道地區的亮度則會增加。科學家們便能夠利用韋伯太空望遠鏡，了解木星大氣層更高的區域。這次透過韋伯近紅外線相機發現的高速氣流，便位於木星平流層底部、雲層上方40公里處。

該研究的共同作者，英國萊斯特大學（University of Leicester ）的弗萊徹（Leigh Fletcher）教授表示，「令我驚訝的是，這麼多年來，儘管有許多儀器與研究人員在觀測木星的雲層與風，但我們對木星卻還有很多不了解的部分，像這次發現的高速氣流就是。」

韋伯與哈伯的合作

在這次的研究中，科學家們為了對高速氣流的風速與風速變化有更全面的了解，除了韋伯太空望遠鏡外，也利用了NASA的哈伯太空望遠鏡。前者主責較高的平流層，後者主責較低的對流層。研究人員將兩者探測到的風進行比較，並追蹤了風速的變化。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。