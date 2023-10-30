以色列擴大地面部隊攻加薩北部，傳已控制大片地區；納坦雅胡甩鍋情報首長，戰時內閣現裂痕

以色列增兵加薩，哈瑪斯：正與以軍激戰

（中央社）以色列軍方宣布已對加薩走廊各地部署更多地面部隊後，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）所屬武裝團體今天（當地時間29日）表示，旗下戰士正與以色列部隊在加薩展開「激戰」。

《法新社》報導，哈瑪斯集團所屬武裝團體艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）聲明指出：「我們戰士目前正運用機關槍和反坦克武器，與入侵的（以色列）占領部隊在加薩（Gaza）西北部展開激戰。」

艾茲丁・卡薩姆旅在更早的聲明中表示，兩部以色列戰車遭旗下戰士鎖定而著火，不過以軍沒有證實這項說法。

以軍今晚繼續對加薩北部進行砲擊和空襲。以色列軍方表示，部隊「確認諸多恐怖分子正在離開艾瑞茲（Erez）邊界關卡附近一個地道的豎井，與那些恐怖分子進行對抗，擊斃他們並且使其受傷。」

以軍在這塊沿海彈丸之地升高對哈瑪斯的戰爭之際，今天稍早宣布已對加薩增兵。

以色列裝甲兵、戰鬥工兵和步兵27日晚間開始在加薩作戰，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）宣布，對哈瑪斯的戰爭「進入新階段」。

他今天指控，哈瑪斯提出以釋放所有人質來換取遭到關押在以色列監獄裡的人犯，這是在搞「心理遊戲」。

以色列國防部發布聲明，葛朗特告訴約300名人質的家屬：「哈瑪斯發布的內容是他們心理遊戲的一環…哈瑪斯玩世不恭地在運用我們所珍視的那些人，他們了解這會讓我們痛、會給我們壓力。」

哈瑪斯的政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）昨天表示，哈瑪斯準備好與以色列「立即」進行換囚。

以色列軍隊攻加薩北部，傳已控制大片地區升起國旗

英國《金融時報》（Financial Times）報導，以色列軍隊已控制加薩走廊北部大片地區。《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）則指出，有網路影片顯示以色列軍人在加薩升起國旗，為2005年以色列撤出加薩後首見。

根據《金融時報》，以色列軍隊一天前發動猛烈地面攻勢，進一步深入被圍困的加薩走廊（Gaza Strip），如今已控制加薩北部大片地區。

以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，在大規模空中轟炸掩護下，數十輛戰車配合步兵和戰鬥工兵，在加薩境內「穩定防線」。

控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」7日對以色列發動致命突襲，以色列發動報復。以色列裝甲部隊與步兵27日晚間開始在加薩境內作戰，發言人今天表示，以軍已增加在加薩境內的作戰人數。

另據《耶路撒冷郵報》報導，根據網友分享的影片，昨天進入加薩走廊的以色列國防軍在一戶民宅升起以色列國旗。

מרגש: דגל ישראל מונף בלב עזה🇮🇱 pic.twitter.com/5ii0xXEs74 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 28, 2023

影片中可聽到一名男子說：「恐怖罪行發生3週後，401旅52營的士兵在沿著海灘的加薩心臟地帶，升起以色列國旗。我們不會忘記…在獲勝之前，我們不會停下腳步。」

據傳這是2005年以色列撤離加薩已來，加薩首度升起以色列國旗。

當年以色列軍隊單方面撤出加薩，結束自第3次中東戰爭（即六日戰爭）從埃及手中奪下加薩以來，占領該地區的38年歷史。哈瑪斯則是在2007年一場短暫內戰中，從巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）帶領的法塔赫組織（Fatah）手中奪取加薩的控制權。

另外，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）今天表示，已接獲來自以色列當局的警告，要他們立刻撤離加薩走廊的聖城醫院（Al-Quds Hospital）。

《路透社》報導，巴勒斯坦紅新月會在臉書（Facebook）發聲明說：「距離醫院50公尺處自今天上午起遭遇襲擊。」

以色列軍方發言人在媒體簡報會上被問及這份聲明時拒絕評論。

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT）官員戈倫（Elad Goren）則說：「未來一週我們計劃大幅提高（從埃及前往加薩的）援助量。」

他在線上簡報會告訴媒體：「我們已在加薩走廊南部汗尤尼斯地區（Khan Younis）劃設一塊人道區域…我們還是建議撤退的平民去這個區域。」

戈倫並未說明這塊人道區域為新設或是既存區域。

以色列遇襲總理甩鍋給情報首長，戰時內閣出現裂痕

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在社群媒體X（前身推特）抨擊他的情報首長，稱他們沒有警告自己哈瑪斯計畫於10月7日發動大規模攻擊。此番言論引發政治風波，並且導致他的戰時內閣出現裂痕。

《路透社》報導，納坦雅胡在X貼文表示：「（情報首長）在所有階段都沒有就哈瑪斯的戰爭意圖向納坦雅胡總理發出警告。」

他指出：「相反地，所有安全官員都評估，哈瑪斯受到威懾並尋求解決方案，包括軍事情報部門和國家安全局（Shin Bet）負責人。」

納坦雅胡是在今天凌晨1時於X發表這番言論，隨後刪除文章。在哈瑪斯重創以色列南部後，他因為沒有對有關情報和行動失誤承擔責任而引起公憤。

儘管以色列高階官員都已承認自己失職，從軍方及國家安全局首長，乃至財政部長等，但納坦雅胡尚未承擔責任。