以色列擴大地面部隊攻加薩北部，傳已控制大片地區；納坦雅胡甩鍋情報首長，戰時內閣現裂痕
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隨著加薩地區人道危機越趨嚴重，當地的巴勒斯坦人正竭力從一片腥風血雨中找尋親人下落。加薩市一位婦人站在倒塌建物的碎磚爛瓦上尋找兒子身影，她哭喊「我不知道他在哪裡」。還有許多人緊貼著生鏽的收音機聆聽新聞，由於網路與電話通訊中斷，這已成為他們接收以色列空襲加薩走廊相關訊息的唯一管道。
以色列增兵加薩，哈瑪斯：正與以軍激戰
（中央社）以色列軍方宣布已對加薩走廊各地部署更多地面部隊後，巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）所屬武裝團體今天（當地時間29日）表示，旗下戰士正與以色列部隊在加薩展開「激戰」。
《法新社》報導，哈瑪斯集團所屬武裝團體艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）聲明指出：「我們戰士目前正運用機關槍和反坦克武器，與入侵的（以色列）占領部隊在加薩（Gaza）西北部展開激戰。」
艾茲丁・卡薩姆旅在更早的聲明中表示，兩部以色列戰車遭旗下戰士鎖定而著火，不過以軍沒有證實這項說法。
以軍今晚繼續對加薩北部進行砲擊和空襲。以色列軍方表示，部隊「確認諸多恐怖分子正在離開艾瑞茲（Erez）邊界關卡附近一個地道的豎井，與那些恐怖分子進行對抗，擊斃他們並且使其受傷。」
以軍在這塊沿海彈丸之地升高對哈瑪斯的戰爭之際，今天稍早宣布已對加薩增兵。
以色列裝甲兵、戰鬥工兵和步兵27日晚間開始在加薩作戰，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）宣布，對哈瑪斯的戰爭「進入新階段」。
他今天指控，哈瑪斯提出以釋放所有人質來換取遭到關押在以色列監獄裡的人犯，這是在搞「心理遊戲」。
以色列國防部發布聲明，葛朗特告訴約300名人質的家屬：「哈瑪斯發布的內容是他們心理遊戲的一環…哈瑪斯玩世不恭地在運用我們所珍視的那些人，他們了解這會讓我們痛、會給我們壓力。」
哈瑪斯的政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）昨天表示，哈瑪斯準備好與以色列「立即」進行換囚。
以色列軍隊攻加薩北部，傳已控制大片地區升起國旗
英國《金融時報》（Financial Times）報導，以色列軍隊已控制加薩走廊北部大片地區。《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）則指出，有網路影片顯示以色列軍人在加薩升起國旗，為2005年以色列撤出加薩後首見。
根據《金融時報》，以色列軍隊一天前發動猛烈地面攻勢，進一步深入被圍困的加薩走廊（Gaza Strip），如今已控制加薩北部大片地區。
以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，在大規模空中轟炸掩護下，數十輛戰車配合步兵和戰鬥工兵，在加薩境內「穩定防線」。
控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」7日對以色列發動致命突襲，以色列發動報復。以色列裝甲部隊與步兵27日晚間開始在加薩境內作戰，發言人今天表示，以軍已增加在加薩境內的作戰人數。
另據《耶路撒冷郵報》報導，根據網友分享的影片，昨天進入加薩走廊的以色列國防軍在一戶民宅升起以色列國旗。
影片中可聽到一名男子說：「恐怖罪行發生3週後，401旅52營的士兵在沿著海灘的加薩心臟地帶，升起以色列國旗。我們不會忘記…在獲勝之前，我們不會停下腳步。」
據傳這是2005年以色列撤離加薩已來，加薩首度升起以色列國旗。
當年以色列軍隊單方面撤出加薩，結束自第3次中東戰爭（即六日戰爭）從埃及手中奪下加薩以來，占領該地區的38年歷史。哈瑪斯則是在2007年一場短暫內戰中，從巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）帶領的法塔赫組織（Fatah）手中奪取加薩的控制權。
另外，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）今天表示，已接獲來自以色列當局的警告，要他們立刻撤離加薩走廊的聖城醫院（Al-Quds Hospital）。
《路透社》報導，巴勒斯坦紅新月會在臉書（Facebook）發聲明說：「距離醫院50公尺處自今天上午起遭遇襲擊。」
以色列軍方發言人在媒體簡報會上被問及這份聲明時拒絕評論。
以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT）官員戈倫（Elad Goren）則說：「未來一週我們計劃大幅提高（從埃及前往加薩的）援助量。」
他在線上簡報會告訴媒體：「我們已在加薩走廊南部汗尤尼斯地區（Khan Younis）劃設一塊人道區域…我們還是建議撤退的平民去這個區域。」
戈倫並未說明這塊人道區域為新設或是既存區域。
以色列遇襲總理甩鍋給情報首長，戰時內閣出現裂痕
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在社群媒體X（前身推特）抨擊他的情報首長，稱他們沒有警告自己哈瑪斯計畫於10月7日發動大規模攻擊。此番言論引發政治風波，並且導致他的戰時內閣出現裂痕。
《路透社》報導，納坦雅胡在X貼文表示：「（情報首長）在所有階段都沒有就哈瑪斯的戰爭意圖向納坦雅胡總理發出警告。」
他指出：「相反地，所有安全官員都評估，哈瑪斯受到威懾並尋求解決方案，包括軍事情報部門和國家安全局（Shin Bet）負責人。」
納坦雅胡是在今天凌晨1時於X發表這番言論，隨後刪除文章。在哈瑪斯重創以色列南部後，他因為沒有對有關情報和行動失誤承擔責任而引起公憤。
儘管以色列高階官員都已承認自己失職，從軍方及國家安全局首長，乃至財政部長等，但納坦雅胡尚未承擔責任。
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
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身為消費者也是廣告觀眾的你, 看到無趣或只會枯燥推銷商品的行銷，就想立刻滑掉！但還是有一些成功的行銷手法, 讓你的社群「被洗版」，甚至不自覺地跟著大哭或大笑。往下看這篇文認識經典案例。
過去，品牌多半仰賴電視廣告進行宣傳，而在現今高度數位化與資訊破碎化的媒體環境，消費者接收資訊的管道更加多元，品牌開始轉向以消費者為中心，深入洞察消費者想法並挖掘潛在需求，進而發展出創新又引發共鳴的行銷模式。
我們剖析幾則讓觀眾內心被觸動，或被賦予勇氣的知名行銷案例，了解其成功的關鍵要素及如何成為行銷界津津樂道的經典案例。
「愛」是永不褪流行的主題，從廣告手法窺見東西文化差異
現代人生活忙碌，容易忽略家庭或重視的人。透過微小卻難忘的生活細節，加以刻劃後就很容易觸動消費者的內心，進而建立起對品牌的好感度。
今年日本UNIQLO在母親節、父親節與《櫻桃小丸子》跨界合作，運用報紙一張一張翻閱的特性，搭配文案巧思，讓小丸子與父母各自說出總是藏在心中的話，凸顯兩代之間羞赧表達愛意的矛盾。
這個廣告放大東方人含蓄的文化特質，讓觀看者將自己對父母「說不出口的愛」，細膩投射到角色當中。因為卡通的知名度與主人翁獨特的個性，讓觀眾很容易有帶入感，又搭上節日的溫馨氛圍，這個廣告不僅在日本社群引起廣大迴響，台灣各大媒體也群起報導並有眾多網友響應。
不同於東方的內斂，西方視角的廣告則充分展現直接表達情感的文化底蘊。 P&G在2016年里約奧運推出廣告《Thank You, Mom ─ Strong》，講述每位傑出的運動選手背後，都有一位無怨無悔的母親，她的付出成就了一切。
這檔廣告透過一位又一位明星運動員的真實故事，述說「唯有堅強，才能讓所愛的人也變堅強。謝謝你，媽媽。」藉由感人的影像，傳達出P&G自豪成為每位堅強母親的後盾，也隱含你我生活中P&G無所不在。
品牌互相致敬或幽默嘲諷，只要夠有哽就能引起社群暴動
另一種讓消費者想「一瞧究竟」的行銷玩法，就屬跨品牌之間在社群上的各種交流，這種互動可以是「互相致敬」；也可以是競爭對手之間的「幽默互嘲」。
剖析這類型的行銷手法，之所以能吸引消費者關注，往往涵蓋三項元素：
第一，內容詼諧幽默，品牌之間的對話或調侃，從搏君一笑為出發點，而不是圍繞產品本身打轉。
第二，宣傳手法打破傳統廣告框架，接軌年輕世代使用媒體的行為與偏好，讓觀眾容易產生共感。
第三，積極鼓勵觀眾在社群討論、分享觀點，抓住大眾想跟上最新話題的心態，無形中幫品牌創造最大曝光。
跨界致敬的經典案例，不能不提杜蕾斯公開感謝各大品牌傑出的一手，簡單一兩句話就精準點出消費者行為，又成功致敬對方的品牌定位。被致敬的品牌接續地互動，又再次強調雙方的商品特性，加深消費者的印象。
近期還有品牌把這個概念玩得青出於藍。起司品牌芝司樂發起「找樂子」活動，除了致敬跨界元老杜蕾斯，更聯手Zespri、3M Post-it等眾多跨產業大咖品牌，成功帶動討論熱度。
從芝司樂的案例可觀察到，品牌充分掌握到「消費者越來越喜歡在社群關注有趣內容的行為」這項趨勢，因此以趣味為出發點，設計出引發網友好奇心的「段子」。
其一是發揮「有趣又賣關子」風格，讓各自品牌的文案展現對方的特色。例如芝司樂對3M Post-it說「隨時都想黏著你」，一語雙關點出3M Post-it便利貼的「黏性」；加上起司片與便利貼相似的外型毫無違和的拼接，雙方品牌的圖文合併後，更能看到一個大大的微笑，讓網友的嘴角瞬間上揚，一解煩悶的枯燥生活。
第二項匠心獨運的段子是「看似無關卻隱含巧妙共同點」。經常出現在宵夜料理的芝司樂，與多半出席「午夜場」的杜蕾斯，藉由「夜晚」這個關鍵時刻，合理地串聯起來。透過雙方的「連結」意象，不用破哽但網友看完心裡秒懂意涵：起司與杜蕾斯，為網友創造夜晚的雙重趣味。
除了互捧，當然也有品牌樂於互嗆！就像Burger King與McDonald持續多年的相愛相殺。最經典就是Burger King《華堡繞道 Whopper Detour》活動，消費者必須先下載Burger King App並開車到麥當勞的店附近，就能獲得一份華堡優惠券。充分利用大眾熱衷「幽默」的本質，即使要多繞一點路也無傷大雅，成功喚起大眾的參與熱度。
力拼「我」世代敢衝做自己風格，炫耀、挑戰我都來一份
除了品牌與品牌之間的互動，另一種有特色的行銷，是品牌與消費者的互動。老品牌想持續吸引新世代消費者的關注，靠的是不斷跟隨消費者一起進化。 Nike的「Just Do It」口號呼應「我世代」正夯，如果行銷能讓消費者展現自我，特別是融合一些「炫耀性消費」、「我敢挑戰你敢嗎？」的元素，就很容易驅使年輕人在社群上展現獨特自我的風氣。
最經典的案例是可口可樂的客製化瓶身，搭配＃ShareACoke標籤，不光只為了品牌曝光，更看準年輕世代在社群的行為就是敢秀也愛秀。新世代願意花錢購買具有獨特性和能在分享後創造互動的產品，為得就是持續受到關注。掌握年輕世代的心思，讓品牌不斷地成為他們生活的一部分，便是可口可樂歷久不衰的關鍵。
上述提及的行銷經典案例手法雖有不同，但共通點都是讓消費者心生共鳴、引發互動，進而成為品牌的擁護者與忠實顧客。這些品牌成功打破傳統行銷框架，運用巧妙的創意手法，一次又一次帶動討論話題。由此可見，不論市場環境如何更迭，行銷的本質依舊是同理消費者、保持敏銳的洞察力，同時勇於嘗試新的玩法，就能持久延續品牌價值與影響力。