以色列宣稱進入「第二階段」戰爭，哈瑪斯首提加薩人質交換
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第二階段戰爭是什麼？上週以色列國防部長加蘭特告訴國防委員會稱，戰爭將分為三階段。他說行動的第一段旨在摧毀哈瑪斯的基礎設施。第二階段，以色列部隊將「消除零星抵抗」；第三階段後，以色列後，以色列將不再對加薩運作承擔責任，並為以色列公民實現全新安全保障。
以色列總理本傑明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列在加薩的地面行動標誌著與哈瑪斯的戰爭進入了「第二階段」 且將會是「艱難且長期的戰鬥」。
他在周六（10月28日）的電視演說中說，將會有更多的以色列地面部隊進入他所稱的「邪惡據點」——即加薩（Gaza）——並表示以軍指揮官已部署在整個加薩地帶。
當日他還會見了被哈瑪斯扣為人質的以色列人家屬。家屬對加薩地帶愈演愈烈的襲擊表示擔憂，但納坦雅胡說，解救人質是軍方作戰核心目標的一部分。
加薩城上空再次飄下傳單，警告居民該地區現在是個「戰場」，要求他們必須前往南部。但加薩平民仍然與外界隔絕，因為大多數人的電話線和網路都中斷了。此外，針對土耳其總統艾爾多安指責以色列犯下戰爭罪，納坦雅胡憤怒下撤出該國外交官，並稱以色列國防軍是一支「道德軍隊」。
聯合國秘書長安東尼奧古特雷斯周末表示，以色列對加薩軍事攻擊的升級令他感到驚訝，他認為，國際社會似乎越來越一致認為需要啟動調停衝突的人道行動。
古特雷斯發聲明稱：「國際社會似乎更加有共識，讓我在過去幾天感到鼓舞；至少需要出於人道主義目的暫停戰鬥。遺憾的是，以色列的轟炸空前地升級，造成的災難後果，讓我吃驚，損害了我們的人道目標。」
上周，聯合國大會以壓倒性多數呼籲以色列和哈瑪斯立即依據人道主義而休戰，以便向加薩提供更多援助。但以色列憤怒地駁回了該決議。自從10月7日哈瑪斯突襲以來， 已導致以色列1400 人死亡、229 人被綁架。以色列一直在轟炸加薩作為報復。根據哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，自以色列報復性轟炸以來已有8000多人喪生。
第二階段戰爭是什麼？上周，以色列國防部長約阿夫・加蘭特告訴國防委員會稱，戰爭將分為三階段。
他說，行動的第一段旨在摧毀哈瑪斯的基礎設施。第二階段，以色列部隊將「消除零星抵抗」；第三階段後，以色列後，以色列將不再對加薩運作承擔責任，並為以色列公民實現全新安全保障。
哈瑪斯提人質交換
自10月7日戰爭爆發以來，哈瑪斯加薩領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar） 首次發表評論說，表示願意釋放所有被扣押在加薩的人質，以換取以色列釋放監獄中所有哈瑪斯囚犯。辛瓦爾在該組織官方網站上的聲明中表示「我們凖備立即達成交換協議，其中包括釋放猶太復國主義敵人監獄中的所有囚犯，以換取我們抵抗組織手裏的所有囚犯。」對此，納坦雅胡說以色列戰時內閣已討論過以人質換囚犯的協議，但拒絕透露具體細節。戰爭進入第三周，目前人質危機讓以色列領導層面臨新壓力，親屬及各界要求確保人質安全獲釋。
聯合國人權事務高級專員福爾克爾・蒂爾克（Volker Türk）警告說，以色列在加薩若發起大規模地面軍事行動，可能會產生災難性後果，可能導致數千平民死亡。
他力促雙方和該地區有影響力的其他國家「盡一切努力緩和衝突」。他還表示，以色列軍隊對加薩的轟炸和地面行動是迄今為止最密集的攻擊，「這使這場可怕危機中的暴力和苦難達到了新水平」。他說，以色列對電信設施的襲擊，和隨後關閉互聯網使加薩人無法了解正發生的事情，並切斷了他們與外界的聯繫。 「這加劇了平民的痛苦與不幸。」以色列則回應稱，其在加薩的軍事行動旨在摧毀哈瑪斯及其基礎設施，使其無法再發動攻擊。
分析：以色列人質家屬的焦慮
亞當斯（Paul Adams） BBC 外交記者發自耶路撒冷
任何希望聽到以色列暫停襲擊加薩以確保人質獲釋消息的人，現在都感到失望。
納坦雅胡是以這樣的大背景下來看待這場戰鬥：「一場長達3000年的猶太人生存之戰。」
他說，以色列必須獲勝。擊潰哈瑪斯是他的主要目標，確保人質獲釋卻是次要的。他是在會見被哈瑪斯扣為人質的以色列人親屬後不久，發表上述言論。人質親友們卻深感憂慮，希望得到保證，也就是在以色列宣佈擴大軍事行動前24小時，他們的親友不會被哈瑪斯處死。而以色列總理卻表示，當他見到這些家人時，心都碎了，並表示擊敗哈瑪斯和將人質帶回家之間「並不矛盾」。以色列國防部長加蘭特進一步表明了政府的戰略，他表示：「我們對哈瑪斯的打擊越多，我們就知道他們就更願意達成某種協議，我們將能夠讓我們心愛的親人回家了。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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情感觸動、跨界互動，剖析知名行銷案例為什麼讓消費者心動不已
我們想讓你知道的是
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