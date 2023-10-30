「為野生動物而走」遊行籲正視遊蕩犬貓威脅，農業部：生態熱區試辦計畫將推配套

為野生動物而走 籲正視遊蕩犬貓威脅

（中央社）「為野生動物而走」遊行昨（29）日在立法院群賢樓旁舉辦，呼籲各界重視保育，共同面對遊蕩犬數量攀升至16萬隻，遊蕩犬貓卻動物福利不佳，且威脅野生動物生存的問題。

台灣大學、台灣師範大學等校學生發起「為野生動物而走」為保育發聲，喊出「野生動物正告急，犬貓有家不遊蕩」，中華鳥會、猛禽研究會、石虎保育協會、蜻蜓學會等多個保育團體到場支持，台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會派員短講聲援。

「為野生動物而走」活動總召李宗宸致詞表示，根據農業部調查，去（2022）年全台遊蕩犬隻已達16萬隻；到今年10月14日，生物多樣性研究所野生動物急救站統計，野生動物遭犬貓攻擊案件為10年前的3倍，保育類動物石虎、穿山甲皆暴露在遊蕩犬威脅之下，且遊蕩犬貓還可能傳播包含狂犬病等疾病。

李宗宸說，昨日有4000人到場，除了要求政府正視問題、提出改善政策，遊行要讓更多民眾知道，除了棲地破壞、陷阱、獵捕等之外，犬貓遊蕩在外，也會造成野生動物嚴重的生存威脅。

Photo Credit: 中央社 近年野生動物在外遭遇遊蕩動物的威脅愈發嚴重，野保團體發起第一屆「為野生動物而走」遊行，29日在立法院群賢樓前舉辦，有民眾手拿貼著OK繃的動物玩偶到場支持，以行動號召各界關注野生動物保育議題。

台灣野灣野生動物保育協會照養課長廖朝盛指出，以團隊在東部進行野生動物救傷經驗而言，山羌入院的原因中，受到犬貓攻擊位居第1；從全台數據來看，穿山甲受犬貓攻擊狀況也逐年攀升，已經超越過去主要受傷原因獸夾。

挺挺動物應援團執行長劉偉蘋指出，台灣太多民眾直覺以「愛」出發，認為犬貓在野外生活沒有問題，但其實貓狗遊蕩在外容易患有皮膚病，且有高度疾病傳播風險；若繼續放任民眾以「愛」出發餵食遊蕩犬貓，反讓民眾害動物而不自知。

劉偉蘋說，農業部推動的特定生態熱區試辦特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案，對野生動物來說只是「補償」，但不可能瞬間讓16萬隻犬貓在符合動物福利的前提下消失在街頭，因此要求計畫區域內應禁止餵食所有動物，控制遊蕩犬貓數量，也呼籲保育與動保團體合作，不要讓犬貓受苦、淪為野生動物的加害者。

為野生動物而走行動聯盟呼籲，試辦計畫應公開透明、重視專業，並作為長期保育措施典範，儘速擴大至更多野生動物受犬隻侵擾區域；全國法定生態保護區及野生動物熱區也應全面禁止餵食；落實精進犬貓源頭管理、採取有效措施以減少遊蕩犬貓、強化民眾保育與動物福利觀念。

農業部：生態熱區試辦計畫推配套 籲勿餵食動物

（中央社）「為野生動物而走」遊行昨日呼籲各界正視遊蕩犬貓威脅野生動物生存問題。農業部表示，已針對生態熱區推出試辦計畫，將推配套措施，籲民眾勿在區域內進行任何動物餵食。

「為野生動物而走」遊行在立法院群賢樓旁舉行，呼籲各界重視保育，共同面對遊蕩犬數量攀升至16萬隻，遊蕩犬貓卻動物福利不佳，且威脅野生動物生存問題。

農業部動保司長江文全告訴《中央社》記者，針對特定生態熱區試辦特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案的核心區，含苗栗、台中、南投3縣市9鄉鎮，會推動公告、加強巡視管理等配套措施，加強執行相關法規，不鼓勵民眾餵食；依執行狀況持續滾動檢討，若有一定成效，也盼能擴大。

對於遊蕩犬貓管理，江文全說，包含飼主觀念、家犬登記、絕育，甚至遊蕩犬捕捉安置工作，都有相當明顯的城鄉差距，因此農業部多管齊下、因地制宜，針對各地特性，要求各地方政府加強配套。

農業部新聞稿表示，已依生物多樣性研究所專業建議劃設特定生態熱區，推動特定生態熱區試辦特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案；將跨域與民政系統村里長合作，辦理逐戶家訪、家犬寵物登記、絕育與落實不放養，並請民眾千萬不要持續在區域內進行任何動物餵食。

農業部表示，試辦計畫區域內也將進行遊蕩犬隻捕捉、絕育、安置推廣認養，且另外設置適當安置場域；盼結合區域內原有餵養者，協助誘捕無主犬予以安置後停止餵食，預計沒有食源後，外部犬隻進入的機率會大幅減少，達成降低區域內犬隻數量目標。

農業部指出，遊蕩犬問題根本改善，在於落實飼主責任，若民眾放養犬隻又沒有絕育，將會一直產生新的遊蕩犬；呼籲飼主應為飼養的犬隻植入晶片、寵物登記及絕育，成為對犬隻負責、也對社會負責的好主人，由政府、民眾及民間組織通力合作，早日改善並建構人與動物共好的友善環境。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航