以巴衝突持續升級，土耳其低調慶祝建國百年；以色列不滿艾爾多安言論，全面召回外交人員

（中央社）土耳其昨（29）日建國百年慶祝因以色列在加薩走廊（Gaza Strip）升高對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）的戰爭而蒙上陰影，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）矢言力抗「帝國主義」勢力。

《法新社》報導，艾爾多安是一整天各式活動的主角，這些活動一方面向共和國國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）致敬，同時宣揚以伊斯蘭主義為根基的正義發展黨（AKP）自從2002年執政以來的政績。

艾爾多安在首都安卡拉的國父陵寢向凱末爾靈柩獻花圈後說：「我們國家交到可靠的人手中，您可以安息。」

「我們將成功而且勝利，這是沒有任何帝國主義者能夠阻擋的。」

凱末爾於第一次世界大戰後驅逐侵略勢力、在鄂圖曼帝國廢墟上建立全新國家，受到土耳其社會各階層尊崇。

土耳其共和國成立時學習西方，採取政教分離，試圖在多元民族基礎上創立一個現代化的新身分。土耳其後來成為美國領軍的北大西洋公約組織（NATO）中重要成員，也是中東地區民主希望的燈塔。

然而，在這個絕大多數人口信奉伊斯蘭教的國家，凱末爾在社會和地緣政治轉型上的影響，於建國百年的今天造成分歧，也給土耳其政治帶來壓力。

艾爾多安領導保守派正義發展黨，利用這些分歧取代了凱末爾的共和人民黨（CHP）執政，過去十年不斷地在測試土耳其的世俗傳統和對西方關係。

艾爾多安以校閱100艘海軍軍艦通過博斯普魯斯海峽（Bosporus）結束百年國慶活動之際，戰鬥噴射機在空中進行特技表演。

他在全國演說中指出：「土耳其是個幫助一無所有者的國家，從巴爾幹半島（Balkan）到高加索地區（Caucasus），從巴勒斯坦到任何有需要的地方。（伊斯坦堡的）巴勒斯坦集會也是這其中一環。」

以巴衝突持續升級，土耳其低調慶祝建國百年

（中央社）在以色列與巴勒斯坦加薩地區哈瑪斯武裝份子間衝突升級的陰影下，土耳其昨日低調舉行建國百年慶祝活動，總統艾爾多安將趁機宣揚他的執政成果。

《法新社》報導，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）將是一整天慶祝活動的主角和核心，這些活動除了紀念土耳其的建國元老，還為艾爾多安的正義發展黨（AKP）2002年在土耳其執政以來獲得的成就宣傳。

艾爾多安和第一次世界大戰時期軍事指揮官、被稱為土耳其國父的凱莫爾（Mustafa Kemal Ataturk）並列，都是現代土耳其的重要人物。

凱莫爾因在一戰後驅逐入侵勢力，在鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）滅亡後的廢墟上建立一個全新的國家，而受到土耳其社會的推崇。

土耳其共和國成立時學習西方，採取政教分離，試圖在民族多元的情況下創立一個現代化的新身分。

土國後來成為美國領軍的北大西洋公約組織（NATO）中重要成員，也是中東地區民主希望的燈塔。

但凱莫爾在這個以穆斯林為主的國家所推動的社會和地緣政治轉型，造成的分歧至今仍對土耳其政治局勢有所影響。

艾爾多安就是利用這些分歧，領導保守派正義發展黨擊敗凱莫爾當年所創的極左派共和人民黨（CHP） 。

過去10年的大部分時間，艾爾多安一直在測試土耳其世俗傳統和該國與西方關係的極限。

土耳其建國百年的這一天，這些相互競爭的勢力將充分顯現。艾爾多安昨日從向凱莫爾致敬開始，隨後將主持活動慶祝土國近年在他擔任總理和總統期間取得的成就。

不滿艾爾多安言論，以色列全面召回土耳其外交人員

（中央社）以色列28日表示，由於土耳其總統艾爾多安發言抨擊以色列針對哈瑪斯在加薩發動軍事行動，以色列已下令從土耳其召回外交人員。

《法新社》報導，以色列28日的宣布，重挫了它與土耳其在歷經10年冷凍期後，在恢復政治經濟關係上的種種最新努力。

土耳其是一個人口以穆斯林為主的國家，也是北大西洋公約組織（NATO）在中東邊緣的防衛堡壘。而土耳其與以色列去（2022）年剛同意重新互派大使。

兩國也才剛恢復討論一項有美國支持的天然氣管線計畫，這項計畫若拍板，將會是兩國未來幾年更緊密且更持久合作關係的基礎。

然而，土以兩國關係卻在此時出現裂痕，主因艾爾多安近日來升高批評力道，猛批以色列針對加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動報復性軍事行動。

以色列之所以空襲加薩，是因為控制加薩的哈瑪斯7日對以色列發動突襲行動，殺害多為平民的1400人，並擄走220多人當俘虜；而以色列針對加薩發動報復性行動，迄今已造成7703人喪生，死者同樣多為平民，且超過3500人為孩童。

艾爾多安所屬、源自於的伊斯蘭主義的正義發展黨（AKP），28日在伊斯坦堡（Istanbul）舉行大規模集會，艾爾多安聲稱吸引150萬人共襄盛舉。

他告訴揮舞著土耳其和巴勒斯坦旗幟的支持者說：「土耳其，你是占領者。」他並指控以色列政府行為有如「戰爭罪犯」，還說以色列試圖「消滅」巴勒斯坦人。

他說：「當然，每個國家都有自衛的權利，但這起案例的正義何在？這裡沒有正義，在加薩發生的只有惡意屠殺。」

艾爾多安發言過後沒多久，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）便全面將以國駐土耳其人員召回國。