以巴衝突持續升級，土耳其低調慶祝建國百年；以色列不滿艾爾多安言論，全面召回外交人員
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艾爾多安所屬、源自於的伊斯蘭主義的正義發展黨（AKP），28日在伊斯坦堡（Istanbul）舉行大規模集會，艾爾多安聲稱吸引150萬人共襄盛舉。他告訴揮舞著土耳其和巴勒斯坦旗幟的支持者說：「土耳其，你是占領者。」他並指控以色列政府行為有如「戰爭罪犯」，還說以色列試圖「消滅」巴勒斯坦人。
（中央社）土耳其昨（29）日建國百年慶祝因以色列在加薩走廊（Gaza Strip）升高對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）的戰爭而蒙上陰影，總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）矢言力抗「帝國主義」勢力。
《法新社》報導，艾爾多安是一整天各式活動的主角，這些活動一方面向共和國國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）致敬，同時宣揚以伊斯蘭主義為根基的正義發展黨（AKP）自從2002年執政以來的政績。
艾爾多安在首都安卡拉的國父陵寢向凱末爾靈柩獻花圈後說：「我們國家交到可靠的人手中，您可以安息。」
「我們將成功而且勝利，這是沒有任何帝國主義者能夠阻擋的。」
凱末爾於第一次世界大戰後驅逐侵略勢力、在鄂圖曼帝國廢墟上建立全新國家，受到土耳其社會各階層尊崇。
土耳其共和國成立時學習西方，採取政教分離，試圖在多元民族基礎上創立一個現代化的新身分。土耳其後來成為美國領軍的北大西洋公約組織（NATO）中重要成員，也是中東地區民主希望的燈塔。
然而，在這個絕大多數人口信奉伊斯蘭教的國家，凱末爾在社會和地緣政治轉型上的影響，於建國百年的今天造成分歧，也給土耳其政治帶來壓力。
艾爾多安領導保守派正義發展黨，利用這些分歧取代了凱末爾的共和人民黨（CHP）執政，過去十年不斷地在測試土耳其的世俗傳統和對西方關係。
艾爾多安以校閱100艘海軍軍艦通過博斯普魯斯海峽（Bosporus）結束百年國慶活動之際，戰鬥噴射機在空中進行特技表演。
他在全國演說中指出：「土耳其是個幫助一無所有者的國家，從巴爾幹半島（Balkan）到高加索地區（Caucasus），從巴勒斯坦到任何有需要的地方。（伊斯坦堡的）巴勒斯坦集會也是這其中一環。」
以巴衝突持續升級，土耳其低調慶祝建國百年
（中央社）在以色列與巴勒斯坦加薩地區哈瑪斯武裝份子間衝突升級的陰影下，土耳其昨日低調舉行建國百年慶祝活動，總統艾爾多安將趁機宣揚他的執政成果。
《法新社》報導，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）將是一整天慶祝活動的主角和核心，這些活動除了紀念土耳其的建國元老，還為艾爾多安的正義發展黨（AKP）2002年在土耳其執政以來獲得的成就宣傳。
艾爾多安和第一次世界大戰時期軍事指揮官、被稱為土耳其國父的凱莫爾（Mustafa Kemal Ataturk）並列，都是現代土耳其的重要人物。
凱莫爾因在一戰後驅逐入侵勢力，在鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）滅亡後的廢墟上建立一個全新的國家，而受到土耳其社會的推崇。
土耳其共和國成立時學習西方，採取政教分離，試圖在民族多元的情況下創立一個現代化的新身分。
土國後來成為美國領軍的北大西洋公約組織（NATO）中重要成員，也是中東地區民主希望的燈塔。
但凱莫爾在這個以穆斯林為主的國家所推動的社會和地緣政治轉型，造成的分歧至今仍對土耳其政治局勢有所影響。
艾爾多安就是利用這些分歧，領導保守派正義發展黨擊敗凱莫爾當年所創的極左派共和人民黨（CHP） 。
過去10年的大部分時間，艾爾多安一直在測試土耳其世俗傳統和該國與西方關係的極限。
土耳其建國百年的這一天，這些相互競爭的勢力將充分顯現。艾爾多安昨日從向凱莫爾致敬開始，隨後將主持活動慶祝土國近年在他擔任總理和總統期間取得的成就。
不滿艾爾多安言論，以色列全面召回土耳其外交人員
（中央社）以色列28日表示，由於土耳其總統艾爾多安發言抨擊以色列針對哈瑪斯在加薩發動軍事行動，以色列已下令從土耳其召回外交人員。
《法新社》報導，以色列28日的宣布，重挫了它與土耳其在歷經10年冷凍期後，在恢復政治經濟關係上的種種最新努力。
土耳其是一個人口以穆斯林為主的國家，也是北大西洋公約組織（NATO）在中東邊緣的防衛堡壘。而土耳其與以色列去（2022）年剛同意重新互派大使。
兩國也才剛恢復討論一項有美國支持的天然氣管線計畫，這項計畫若拍板，將會是兩國未來幾年更緊密且更持久合作關係的基礎。
然而，土以兩國關係卻在此時出現裂痕，主因艾爾多安近日來升高批評力道，猛批以色列針對加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動報復性軍事行動。
以色列之所以空襲加薩，是因為控制加薩的哈瑪斯7日對以色列發動突襲行動，殺害多為平民的1400人，並擄走220多人當俘虜；而以色列針對加薩發動報復性行動，迄今已造成7703人喪生，死者同樣多為平民，且超過3500人為孩童。
艾爾多安所屬、源自於的伊斯蘭主義的正義發展黨（AKP），28日在伊斯坦堡（Istanbul）舉行大規模集會，艾爾多安聲稱吸引150萬人共襄盛舉。
他告訴揮舞著土耳其和巴勒斯坦旗幟的支持者說：「土耳其，你是占領者。」他並指控以色列政府行為有如「戰爭罪犯」，還說以色列試圖「消滅」巴勒斯坦人。
他說：「當然，每個國家都有自衛的權利，但這起案例的正義何在？這裡沒有正義，在加薩發生的只有惡意屠殺。」
艾爾多安發言過後沒多久，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）便全面將以國駐土耳其人員召回國。
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。