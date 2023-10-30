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2023/10/30,
中東

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民；伊朗：美國向「抵抗軸心」釋出訊息，恐迫使所有人行動

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民；伊朗：美國向「抵抗軸心」釋出訊息，恐迫使所有人行動
圖為加薩市一處社區遭以色列空襲後，一名婦女抱著小孩逃生｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

加薩境內超過100萬人流離失所。在以色列切斷網路後，通訊系統一連斷線數天，不過網路連線已於今晨逐步恢復。聯合國秘書長古特瑞斯說：「全世界正目睹一場人道浩劫在我們眼前發生。」「超過200萬人沒有安全的地方可去，被拒絕給予食物、水、避難處所、醫療照護等生活所需，同時還受到無情轟炸。我呼籲所有擔負責任的人懸崖勒馬。」

白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民

（中央社）在美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話前，白宮今天（當地時間29日）呼籲以色列必須區別巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）武裝分子與平民，以保護無辜的加薩走廊居民。

《法新社》報導，過去3週以軍對哈瑪斯集團7日的突襲展開報復空襲，哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部表示，已有逾8000人因此喪生。外界疾呼以軍避免加薩平民死傷。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在《有線電視新聞網》（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）中指出：「猶如我之前說過、總統也說過的，以色列有義務採取必要作為，將不代表巴勒斯坦人民的哈瑪斯，以及無辜的巴勒斯坦平民加以區別。」

「我們確信已有數以千計巴勒斯坦平民命喪這樣的轟炸，每一條人命都是悲劇。我們認為，這場軍事行動期間每一天、每一個小時，以色列國防軍（Israel Defense Forces）、以色列政府都應該採取一切可能手段，去區別恐怖分子哈瑪斯，以及不是軍事行動合法目標的平民百姓。」

蘇利文上《美國廣播公司》（ABC）政論節目 「本週」（This Week）提到哈瑪斯時說，「攻擊始作俑者的這個殘暴恐怖組織藏身平民百姓背後，給以色列區別恐怖分子和無辜百姓帶來額外負擔」。

「但是他們（指以色列）根據國際人道法和戰爭法竭盡全力保護平民百姓的責任不因此減少。」

蘇利文表示，白宮已持續從最高層對以色列官員就此溝通，拜登和納坦雅胡通話時將重申這項立場。

「總統今天於幾個小時之內就會再度與總理談話，他將會繼續重申美國在此一議題上的立場。」

與以色列就攻擊加薩存歧見？美國稱對盟邦直言不諱

美國白宮國家安全顧問蘇利文今天未承認美國與以色列之間對於軍事攻擊加薩一事存在歧見，但強調華府對盟邦直言不諱。

《路透社》報導，控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」武裝分子10月7日攻擊以色列境內，以色列自當時起猛烈轟炸加薩，面對愈來愈多的抗議聲音，蘇利文說：「我們不支持殺害無辜人民，不管是巴勒斯坦人、以色列人或其他情況。」

以巴戰爭如今已持續3週，以色列部隊正在加薩境內擴大地面行動，今天再派戰機襲擊數百個哈瑪斯目標，總理納坦雅胡形容這是戰爭第2階段。

被問及兩盟邦之間就以色列的軍事行動是否存在歧見，蘇利文在《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）談話節目「面對全國」（Face the Nation）上回答，兩國正在討論艱難的問題、人道援助、區別恐怖分子和無辜平民，還有以色列如何考慮自身的軍事行動等。

蘇利文說：「我們直言不諱且直接了當地對話，分享彼此觀點，不作掩飾，而且我們會繼續那樣做。」

「但公開坐在這裡，我只會說，美方會全然清楚地說明自己的原則和主張，包括無辜之人性命的神聖性。然後我們會繼續私下提供我方建議給以色列。」

以色列在擁有230萬人口的加薩發起行動，意圖消滅伊朗支持的武裝分子。加薩走廊的醫療當局表示已有8005名巴勒斯坦人死於以色列的行動，其中包括3324名未成年人。

另據《法新社》報導，蘇利文在《CNN》談話節目「美國國情」（State of the Union）還說，美國總統拜登今天稍晚將致電納坦雅胡，以重申美國認為應該保護平民的立場。

以色列持續轟炸加薩，伊朗：恐迫使所有人行動

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天表示，以色列持續轟炸加薩走廊，「可能迫使每個人」採取行動；這是以巴衝突爆發以來，伊朗發出的最新警告。

《法新社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的槍手10月7日從加薩走廊跨境進入以色列展開突襲，根據以色列官員說法，這場襲擊殺害超過1400人，其中多數為平民。

以色列隨後對加薩發動報復空襲及砲擊，加薩走廊衛生部門發布數據指出，當地已有逾8000人喪生，孩童占了半數。共有240萬人居住於這個由哈瑪斯治理的貧窮地帶。

萊希今天在社群媒體X平台發文表示：「這個猶太復國主義政權的罪行已越過紅線，可能會迫使每個人都採取行動。」

他說道：「華府要求我們不要有任何動作，但他們持續給予以色列廣泛支持。」

萊希還說，「美國向『抵抗軸心』（Axis of Resistance）釋出訊息，但已從戰場上獲得明確回應。」

「抵抗軸心」是德黑蘭當局官員經常使用的詞彙，用來指稱伊朗與黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）、葉門叛軍「青年運動」（Houthi），以及伊拉克與敘利亞境內什葉派武裝勢力等盟友。

雖然目前尚不清楚萊希所指為何事，但自從加薩地區衝突爆發後，駐紮伊拉克及敘利亞的美國軍隊遭到一連串攻擊，真主黨與以色列軍隊於黎巴嫩邊界的交火也越趨猛烈。

向哈瑪斯提供資金及軍事協助的伊朗當局用「成功」來形容7日攻擊行動，但堅稱未參與這場突襲。以色列政府指出，約有230人遭到哈瑪斯綁架。

根據《伊朗通訊社》（IRNA）發布的摘錄，萊希昨天接受《半島電視台》（Al Jazeera）訪問表示，「伊朗認為自身有責任協助這些反抗團體，但這些團體有自己獨立的想法、決定及行動」。


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