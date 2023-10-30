凱特王妃愛包來自台灣，王思涵打造Grace Han品牌顛覆MIT想像
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王思涵（Grace）大學依父親心願修習經濟學，但受母親、畫家王陳靜文的影響，始終對藝術有濃厚興趣。在倫敦學習時尚繪畫後，她偶然接觸到皮革，並在親手打磨、雕塑皮件的過程中，深切體會這是最適合她的創作媒材。
（中央社）被視為時尚指標的英國凱特（Kate）王妃曾至少6次手拎Grace Han品牌皮包出席公開場合，品牌創辦人是來自台灣的王思涵（Grace）。她近日告訴《中央社》，顛覆各界對「台灣製造」的想像是她一大心願。
根據公開資料，凱特首次手拎Grace Han品牌包現身是在2020年10月，當時她出席倫敦一場COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）相關公益活動。
同年12月，凱特巡迴英國各地感謝疫情期間第一線工作人員的辛勞。兩年後，2022年9月，她參加英格蘭東部一場向已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）致敬的活動，隨後首度以「威爾斯王妃」（Princess of Wales）、即王儲妃身分訪問威爾斯。今年3月，她造訪倫敦一個穆斯林中心、瞭解該中心為土耳其和敘利亞大地震募款狀況。凱特在以上幾個行程都攜帶Grace Han的「情書」（Love Letter）系列包款。
「情書」系列的包蓋形體設計取自信封封口，輪廓曲線猶如書寫或收到情書時，不經意上揚的嘴角。Grace說，她認為凱特理解「情書」的意涵：把愛傳出去，因此都是在表達關懷、情感傳承的場合使用這個包款。
值得一提的是，Grace Han在英國被視為「在地品牌」，但除了Grace是台灣人，大約自4年前起，所有產製工作也在台灣完成，且是在傳統產業重鎮彰化。
Grace一向將打造皮包視同「藝術創作」，而協助她將理念化為實際的，除了有與她合作多年、專業經驗達50年的兩位被她推崇為「國寶級」的女性師傅，還有成員以20多歲年輕人為主、以彰化為根據地的工藝團隊。
提到這些年輕人，Grace眼睛一亮。她說，這些新一代皮具工藝師很有追求卓越的熱誠，讓她想到年輕時在皮包工坊實習，熱切想扎實學好打版、裁皮、針車、修邊、塗膠等製包基本功的自己。
Grace大學依父親心願修習經濟學，但受母親、畫家王陳靜文的影響，始終對藝術有濃厚興趣。在倫敦學習時尚繪畫後，她偶然接觸到皮革，並在親手打磨、雕塑皮件的過程中，深切體會這是最適合她的創作媒材。
2011年，她創立Grace Han；其中，Han取自她中文姓名的「涵」，有包容、開放之意。
2019年，她在有近兩百年歷史的倫敦奢侈品「哈洛德百貨公司」（Harrods）一帶設立Grace Han第一家旗艦店，但很快遭遇疫情打擊、陷入低潮。
然而，也是因為疫情被迫暫時停業、直到本月27日重新開張的過去這幾年，讓她萌生將產製基地完全移回台灣，並善用沉潛階段與團隊精進工藝、發展獨家技術的念頭。Grace認為，幾年的蟄伏讓品牌底蘊更厚實。
Grace接受《中央社》採訪時說，「我很想顛覆許多人對MIT（Made in Taiwan，台灣製造）的印象」。
她提到，台灣其實有很多奢侈品、時尚精品工藝人才，「只要堅持品質，無論生產地在哪裡，都能有很棒的結果」；「我希望把核心技術留在台灣，也期待大家注意到，這些都是台灣做的」。
將生產基地移回台灣也讓Grace可以有效率把關每一道工序、每一個品質細節。她回憶，在籌備旗艦店的近8年期間，她曾與多家義大利工坊洽談製包合作，但屢碰軟釘子，遭抱怨工序太繁複、人工成本太高，來回溝通煞費心思。
熬了幾年，好不容易有足夠作品撐起一家店，卻在開店後很快被迫停業，Grace曾懷疑是否該堅持下去，直到2020年凱特拎著她的包亮相，讓她彷彿在黑暗中看見曙光，「好像在夢裡」。
Grace回憶，旗艦店還在裝修時，凱特一位造型師突然來電，提到她路過旗艦店、對品牌非常有興趣，希望能獲得一套型錄。
待凱特挑選了想購買的款式，Grace說，她戰戰兢兢親自將「情書」手提包送至宮殿。一年多後，她才偶然在網路上看見凱特拎著「情書」；過沒多久，她接到凱特助理來電，希望她繼續努力，「我們很喜歡妳的設計」。
獲凱特青睞後，選用Grace Han的名人包括前英國首相強生（Boris Johnson）的夫人凱莉（Carrie）、故日本首相安倍晉三的夫人安倍昭惠、英國女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）等。安倍昭惠7月訪台時即攜帶Grace Han「芭蕾課」（Ballet Lesson）系列包款。
不過，Grace說，客戶是否為名人，對她而言並非最重要。她說，曾有一位來自澳洲的客戶來信，提到他購買「情書」手提包紀念已逝妻子、每天在家欣賞「情書」就彷彿看見日夜思念的愛人，「這樣令人感動的回饋，就是我繼續創作的動力」。
除了旗艦店重新開張、推出新款包，Grace近日也以特別推出、「僅此一件」的系列新作參加為期至11月4日的「倫敦亞洲藝術展」（Asian Art in London），是該展1998年創設以來，罕見以皮包參展的藝術家。
一如在旗艦店，Grace在藝術展也將自己與母親生前創作共同呈現、相互呼應。她說，倫敦是她與曾在此學畫的母親共享的美好回憶，這是她選擇在倫敦開第一家店的原因之一；而常見於她品牌皮包的折疊設計則傳達她對母親層層疊疊的情感與思念。
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。