中國多城市出現悼念李克強活動，黎安友：李未威脅習近平權力「不值得下毒」

悼念李克強活動外溢，不只合肥，鄭州也見人潮

（中央社）中國國務院前總理李克強27日過世後，其安徽合肥故居前排隊獻花的人潮洶湧，人群聚集的悼念活動也出現在他曾主政的河南省會鄭州市，以及他在安徽滁州市定遠縣的老家。

從社群平台X上搜尋悼念李克強等關鍵字，可看到不少網友分享相關短影片。李克強合肥紅星路的故居前擠得水洩不通，民眾排長隊後獻花鞠躬，有的人眼眶泛淚，對照網友留言，顯示出許多人是自發前來悼念。

有網友表示，因李克強在合肥市紅星路故居外的花太多，工作人員還將花搬運進了旁邊的一間房中。

28日晚上在鄭州，有民眾在鄭東新區中央公園的如意湖邊擺放李克強的巨型遺像和標語，有民眾帶頭高喊：「同心有愛，人民擁戴，李克強總理一路走好，鄭州人民緬懷您。」

1998年，李克強任河南省委副書記，隨後擔任省長，2002年起擔任河南省委書記，2004年離開河南到遼寧任職，先後在河南工作、生活近7年。

根據帳號「李老師不是你老師」收集的網友留言，不少人以不點名領導人習近平的方式，藉懷念李克強表達對當今執政者做法的不滿，像是：「精心策劃的崇拜不堪一擊 發自心底的愛戴堅不可摧」、「為六億貧困人發聲，不會忘記你的」、「長安街沒有地方 就來紅星路」、「長安街給不了的，我們合肥給了」。

長安街位在北京市中心，代表政治中心，天安門就位在長安街上。

「只有他理解我，他知道我一個月還不到1000元。」一整夜，網友們在各個評論區裡悼念李克強。有些網友互相加油打氣：「我還年輕，我一定能熬到壞老死。」

有悼念者還在花束中放了一條圈好的新皮帶。微博貼文中並列了一張李克強生前考察海南省海口市的照片，當時他身上的皮帶破舊，引發網民討論。

花束上的卡片中，不少留言寫到「長江黃河不會倒流、人在做天在看」等李克強生前名句。

今年3月，李克強在任內最後一次總理記者會上強調中國的對外開放政策沒有變也不會變，「無論國際風雲如何變幻，中國都會堅定不移地擴大開放。長江、黃河不會倒流。」

儘管悼念李克強的活動出現在多個地區，但相關言論管控也在加強。一些網友反應，短影片平台抖音限制相關影片的瀏覽和留言。

李克強猝死揣測多，黎安友：中國民眾不滿習近平政權

對於前中國國務院總理李克強猝死，部分中國民眾至今揣測不斷。美國知名中國問題專家黎安友（Andrew J. Nathan）認為，人們對李克強「可能被害死」等猜測，顯示了中國民眾對習近平政權不滿的程度，他們似乎厭倦了習近平式的統治。

《美國之音》（VOA）中文網報導，黎安友對李克強猝死引發揣測認為，在無法知道事實的情況下，人們只能猜測死因。但對習近平而言，李克強「不值得下毒」，因為李克強並沒有威脅習近平的權力基礎。

黎安友表示，儘管李克強享有「自由主義者」的聲譽，但他從未代表過一個「明確的、替代（習近平）的經濟平台」。

他分析，人們對李克強「可能被害死」等猜測，實際上顯示了中國民眾對習近平政權不滿的程度。他們似乎厭倦了習近平式的統治，許多人都在總結習近平的政策錯誤，包括對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「動態清零」後突然放棄清零，以及不必要地挑起與美國的爭端。

但黎安友並不認為，李克強之死會在中國引發大規模示威。相形之下，當年的胡耀邦非常受歡迎，李克強則不然。且時代已經不同，儘管今天的中國正像1988年一樣陷入困境，但當時的困境更嚴重，政府壓制異見的能力也不如當今。

美國智庫外交關係協會（CFR）中國研究資深研究員、前《紐約時報》駐中國記者張彥（Ian Johnson）表示，李克強突然死亡，是過去2年困擾習近平一系列危機、事故和失誤中的最新事件。他雖然不相信陰謀論，但問題是目前中國的狀況，讓很多人會覺得李克強的死被賦予了更大的意涵。

張彥認為，李克強之死不太可能改變中國高層的權力動態。與更有活力的前幾任中國總理相比，特別朱鎔基和溫家寶相比，李克強很容易成為中共建政近75年歷史上，最沒有色彩的總理之一。

旅美中國學者、與李克強是北大校友的王軍濤認為，當年那種寄希望於中共自我改革的抗議運動「不可能再有了」。因為，今天中國的菁英和老百姓「對共產黨都已經沒有感情了」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航