中國多城市出現悼念李克強活動，黎安友：李未威脅習近平權力「不值得下毒」
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美國智庫外交關係協會（CFR）中國研究資深研究員、前《紐約時報》駐中國記者張彥（Ian Johnson）表示，李克強突然死亡，是過去2年困擾習近平一系列危機、事故和失誤中的最新事件。他雖然不相信陰謀論，但問題是目前中國的狀況，讓很多人會覺得李克強的死被賦予了更大的意涵。
悼念李克強活動外溢，不只合肥，鄭州也見人潮
（中央社）中國國務院前總理李克強27日過世後，其安徽合肥故居前排隊獻花的人潮洶湧，人群聚集的悼念活動也出現在他曾主政的河南省會鄭州市，以及他在安徽滁州市定遠縣的老家。
從社群平台X上搜尋悼念李克強等關鍵字，可看到不少網友分享相關短影片。李克強合肥紅星路的故居前擠得水洩不通，民眾排長隊後獻花鞠躬，有的人眼眶泛淚，對照網友留言，顯示出許多人是自發前來悼念。
有網友表示，因李克強在合肥市紅星路故居外的花太多，工作人員還將花搬運進了旁邊的一間房中。
28日晚上在鄭州，有民眾在鄭東新區中央公園的如意湖邊擺放李克強的巨型遺像和標語，有民眾帶頭高喊：「同心有愛，人民擁戴，李克強總理一路走好，鄭州人民緬懷您。」
1998年，李克強任河南省委副書記，隨後擔任省長，2002年起擔任河南省委書記，2004年離開河南到遼寧任職，先後在河南工作、生活近7年。
根據帳號「李老師不是你老師」收集的網友留言，不少人以不點名領導人習近平的方式，藉懷念李克強表達對當今執政者做法的不滿，像是：「精心策劃的崇拜不堪一擊 發自心底的愛戴堅不可摧」、「為六億貧困人發聲，不會忘記你的」、「長安街沒有地方 就來紅星路」、「長安街給不了的，我們合肥給了」。
長安街位在北京市中心，代表政治中心，天安門就位在長安街上。
「只有他理解我，他知道我一個月還不到1000元。」一整夜，網友們在各個評論區裡悼念李克強。有些網友互相加油打氣：「我還年輕，我一定能熬到壞老死。」
有悼念者還在花束中放了一條圈好的新皮帶。微博貼文中並列了一張李克強生前考察海南省海口市的照片，當時他身上的皮帶破舊，引發網民討論。
花束上的卡片中，不少留言寫到「長江黃河不會倒流、人在做天在看」等李克強生前名句。
今年3月，李克強在任內最後一次總理記者會上強調中國的對外開放政策沒有變也不會變，「無論國際風雲如何變幻，中國都會堅定不移地擴大開放。長江、黃河不會倒流。」
儘管悼念李克強的活動出現在多個地區，但相關言論管控也在加強。一些網友反應，短影片平台抖音限制相關影片的瀏覽和留言。
李克強猝死揣測多，黎安友：中國民眾不滿習近平政權
對於前中國國務院總理李克強猝死，部分中國民眾至今揣測不斷。美國知名中國問題專家黎安友（Andrew J. Nathan）認為，人們對李克強「可能被害死」等猜測，顯示了中國民眾對習近平政權不滿的程度，他們似乎厭倦了習近平式的統治。
《美國之音》（VOA）中文網報導，黎安友對李克強猝死引發揣測認為，在無法知道事實的情況下，人們只能猜測死因。但對習近平而言，李克強「不值得下毒」，因為李克強並沒有威脅習近平的權力基礎。
黎安友表示，儘管李克強享有「自由主義者」的聲譽，但他從未代表過一個「明確的、替代（習近平）的經濟平台」。
他分析，人們對李克強「可能被害死」等猜測，實際上顯示了中國民眾對習近平政權不滿的程度。他們似乎厭倦了習近平式的統治，許多人都在總結習近平的政策錯誤，包括對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「動態清零」後突然放棄清零，以及不必要地挑起與美國的爭端。
但黎安友並不認為，李克強之死會在中國引發大規模示威。相形之下，當年的胡耀邦非常受歡迎，李克強則不然。且時代已經不同，儘管今天的中國正像1988年一樣陷入困境，但當時的困境更嚴重，政府壓制異見的能力也不如當今。
美國智庫外交關係協會（CFR）中國研究資深研究員、前《紐約時報》駐中國記者張彥（Ian Johnson）表示，李克強突然死亡，是過去2年困擾習近平一系列危機、事故和失誤中的最新事件。他雖然不相信陰謀論，但問題是目前中國的狀況，讓很多人會覺得李克強的死被賦予了更大的意涵。
張彥認為，李克強之死不太可能改變中國高層的權力動態。與更有活力的前幾任中國總理相比，特別朱鎔基和溫家寶相比，李克強很容易成為中共建政近75年歷史上，最沒有色彩的總理之一。
旅美中國學者、與李克強是北大校友的王軍濤認為，當年那種寄希望於中共自我改革的抗議運動「不可能再有了」。因為，今天中國的菁英和老百姓「對共產黨都已經沒有感情了」。
新聞來源
延伸閱讀
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- 北京大學能夠培育出一個李克強，就會有千千萬萬個李克強
- 當大家藉著李克強的猝逝去懷念團派，其實就是在反諷當政的習家軍
- 記大學好友李克強：我們六個當年一起玩的同學，多年後有中共領導人、有中共囚犯
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。