日本觀光復甦，旅宿業人手不足，箱根溫泉旅館反常態經營只為「留住員工」
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由於住宿業排班不正常，若要在山區的箱根工作，基本上必須住在工作處所。這裡有很多獨自經營的小型住宿設施，招募人員的條件相比東京市區飯店等要來得嚴格。另外，這些小型住宿設施的知名度不比知名品牌的飯店，也沒有多餘的財力可以進行廣告宣傳，加上要雇用派遣員工也不容易，凡此種種對箱根的住宿設施來說，想法都已從「如何雇用員工」轉變為「如何留住員工」。
（中央社）日本觀光業逐漸從疫情打擊復甦，但隨之而來卻是缺工的人手不足問題，對距東京車程約90分鐘的溫泉勝地箱根住宿設施來說更為嚴重，因此有業者反常態經營，只為留住員工。
日本《東洋經濟ONLINE》報導，位於神奈川縣的溫泉度假勝地箱根，由於從東京新宿站搭快車只要90分鐘就能抵達，不僅受到日本遊客青睞，也相當受訪日外國客的歡迎。
2022年共有1736萬人造訪箱根，雖然不及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前的2126萬人，但相較2021年也成長近3成。
旅客復甦也加重了飯店及旅館人手不足的情況，有業者向箱根町公所反映「因為人手不足不得不把住房率壓在8成上下」。
顛覆業界常識，員工排班優先
面對接下來即將到來的賞楓季，箱根有旅館以「顛覆業界常識」的作法來因應人手不足。
在箱根強羅地區的一間高級旅館，20間客房每間都有附設獨立的露天風呂（露天泡湯區），一晚要價從9萬2000日圓（約新台幣2萬元）起跳。
這間旅館最大的特色就是員工排班。一般來說，旅館或飯店都是先接受住宿訂房，然後根據訂房數來安排員工排班。
不過，強羅的這間高級旅館卻反其道而行，他們先決定員工排班，然後配合當天員工出勤狀況來開放可接受的訂房數。具體來說，他們會在一個月前開放最低限度的客房預訂數，然後等到所有的員工排班都確定後，才正式開放全部20間客房的預訂。
這間旅館的女將（老闆娘）松坂美智子說，為了爭取到員工，必須要打造一個完善勞動環境及對員工來說充滿魅力的公司，他們從2017年左右開始完善員工能確實休假的制度。
不過，日本大多數住宿設施並未採用上述以員工排班為優先的經營方式，原因是如果不能充分提高住房率將帶來經營損失，也就無法極大化旅館或飯店營業收益。
因此，大多數飯店及旅館即便降價，也要努力執行將住房率維持在8成等目標。
但如果要維持高住房率，人手不足就是一大問題；箱根面臨的人手不足問題，相較東京或其他地方城市來得更為嚴重。
箱根人口減少，徵不到人手成常態
箱根住宿設施近年來持續增加，但當地人口卻反向持續減少，「想徵人也找不到人」已成常態。
箱根住宿設施持續走向「小型及高級化」，根據當地統計，2013年箱根共有197家旅館或飯店，到2022年時已增加到207家。
而這些旅館或飯店為提供更為細緻的服務，所以必須雇用相較規模來得更多的員工。
但另一方面，箱根町人口到今年10月1日止僅有1萬965人，且15歲到64歲的工作年齡人口也比2013年減少逾2成。
由於住宿業排班不正常，若要在山區的箱根工作，基本上必須住在工作處所。這裡有很多獨自經營的小型住宿設施，招募人員的條件相比東京市區飯店等要來得嚴格。
另外，這些小型住宿設施的知名度不比知名品牌的飯店，也沒有多餘的財力可以進行廣告宣傳，加上要雇用派遣員工也不容易，凡此種種對箱根的住宿設施來說，想法都已從「如何雇用員工」轉變為「如何留住員工」。
箱根有一家旅館就是竭力防止員工離開，所重視的就是培養員工擁有「當事者意識」，也就是把遇到的問題當成自己的事來解決，而非事不關己。
這家旅館的營運經理內田拓說，現在除了是人手不足的時代，很多人也會看公司提供的條件來找尋合適的工作機會，「為了讓這些人能在這裡明確知道自己要做什麼，把工作全權交給員工很重要」。
具體而言，就是直接把員工的想法作為旅館實際上的做法。
內田說，將工作全權交給員工不光是可以讓他們知道其中樂趣，也能培養成本意識等。這種作法讓2016年剛開業時的約50%離職率，降到目前僅約1成的低水準。日本大型飯店離職率約3成。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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