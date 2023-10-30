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2023/10/30,
教育

調查：67%大學教授認為學生選課考量「容易及格或拿高分」，要求嚴格教師評鑑就差

調查：67%大學教授認為學生選課考量「容易及格或拿高分」，要求嚴格教師評鑑就差
黃昆輝教授教育基金會28日指出，調查顯示67%大學 教授認為學生選課主要的考慮因素是容易及格或拿高 分，如果要求嚴格，學生對教師的評鑑就會比較差； 基金會董事長黃昆輝（中）表示，學生對未來感到茫 然、各方面表現差，是非常嚴肅的問題，呼籲各界正 視。中央社記者陳至中攝 112年10月28日

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曾燦燈也為學生的品德擔憂，他一次上課時點到一名在睡覺的學生，連喊兩次名字沒有回應，學生居然大聲喊：「老師，我在睡覺，不要吵我啦。」但他認為不須悲觀，學校可透過志工存摺、品德實踐卡等，結合獎勵制度培養學生的品德。

（中央社）黃昆輝基金會28日公布一項調查顯示，67%大學教授認為學生選課主要的考慮因素是容易及格或拿高分，如果要求嚴格，學生對教師的評鑑就會比較差，同時也擔心學生的責任感、挫折忍受力。

黃昆輝教授教育基金會於7月20日到8月31日間，透過網路問卷調查大學教師，共發出4380份問卷，回收有效樣本446份，28日在台北舉辦記者會公布調查結果。

調查問及學生選課的主要考慮因素（複選），67%教授認為是「容易及格或拿高分」，48%選「課業負擔輕鬆」，僅有43%選「課程內容充實」，27%選「授課老師的聲望」。

74%教授認為如果上課評分嚴格，學生對老師的評鑑就會比較差。對於缺課、遲到早退、上課睡覺或吃東西、玩手機或分心等情況，都有過半教授認為嚴重。

基金會民調小組委員馮清皇分析，在少子女化趨勢下，教授為了保留教職工作，可能會有「不該給糖卻給糖」的情形，這在公立、私立學校都相當普遍。而學生缺課、上課吃東西等情況，在私校的情況比公校嚴重。

另外，65%教授認為大學生報告抄襲、拼貼網路資料的情況普遍，47%會擔心學生依賴生成式AI（人工智慧）完成作業。

基金會董事長黃昆輝表示，在教授眼中，大學生的學習表現和態度並不理想，基金會過去也曾做過針對學生的調查，發現超過1/3的學生對未來感到茫然，懷疑就讀大學的價值，和今年針對教授的調查可互為對照。

黃昆輝表示，教育部曾於2013年發布「人才培育白皮書」，要培育具國際競爭力的優質人才，然而10年過後，教授眼中的大學生，普遍對未來仍然感到悲觀、茫然，各項能力表現差，顯然白皮書的理想並未實現，「這是一個非常嚴肅的問題。」

高苑科技大學前校長曾燦燈在記者會中建議，大學應考慮設置「入學即就業」班，學習內容和業界百分之百結合，讓學生找到未來明確的目標，學習興趣、態度及意願都會比較好。他也建議讓全校教師修習20個教育學分，包括教學方法、學生身心發展，提高教學成效。

曾燦燈也為學生的品德擔憂，他一次上課時點到一名在睡覺的學生，連喊兩次名字沒有回應，學生居然大聲喊：「老師，我在睡覺，不要吵我啦。」但他認為不須悲觀，學校可透過志工存摺、品德實踐卡等，結合獎勵制度培養學生的品德。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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