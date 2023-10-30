國際刑事法院檢察官訪拉法關卡：阻止人道援助進入加薩恐構成犯罪
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國際刑事法院（ICC）檢察官卡林汗說，他想「向以色列明確強調，必須立即做出顯而易見的努力」，以確保由伊斯蘭主義組織哈瑪斯控制的巴勒斯坦領土內，「平民能獲得基本的糧食和藥品」。
（中央社）國際刑事法院（ICC）檢察官卡林汗（Karim Khan）今天（當地時間29日）造訪埃及與加薩走廊南部交界的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）後表示，擋下人道援助物資管道可能構成犯罪。
他在埃及首都開羅（Cairo）告訴記者：「阻礙日內瓦公約規定的救濟物資，可能構成國際刑事法院管轄範圍內的犯罪。」
《法新社》報導，卡林汗說，他想「向以色列明確強調，必須立即做出顯而易見的努力」，以確保由伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）控制的巴勒斯坦領土內，「平民能獲得基本的糧食和藥品」。
卡林汗說：「我看見滿載人道援助物資的卡車，被困在沒有人需要這些物資的地方，被困在埃及，被困在拉法。」他還說：「這些物資必須趕緊送到加薩平民手中。」
聯合國今天警告，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在加薩的糧食援助中心遭遇搶劫，讓人憂心公共秩序恐將崩潰。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，隨著戰爭傷亡人數增加，以及糧食、水、藥品和避難處等基本供應減少，情況「令人益發感到絕望」。
在加薩的巴勒斯坦人民過去16年一直生活在以色列的封鎖下，自哈瑪斯10月7日對以色列發動致命突襲引發戰爭後，加薩地區過去3週遭到全面圍困。
《路透社》報導，聯合國官員表示，援助物資有限，無法滿足當地的龐大需求。
卡林汗今天稍早突訪拉法邊界關卡，並在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發布影片聲明。他說，他無法進入加薩，但希望能在訪問期間造訪加薩走廊和以色列。
自2021年來，國際刑事法院一直在遭占領的巴勒斯坦領土進行調查，並從2014年起開始調查當地可能存在的戰爭罪和違反人道罪。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
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作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
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金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
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