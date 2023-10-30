【藝遊嚮導】10/31-11/6：C MUSICAL音樂劇《小王子》、《徽因》台韓合創音樂劇、農村武裝青年《根源kin》，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜C MUSICAL音樂劇《小王子》

時間｜2023/11/3（五） - 2023/11/5（日）

地點｜台中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

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「你也和那些大人一樣，都說自己在忙。花為什麼要長刺，羊為什麼要吃花，知道這些事情難道不重要嗎？」

嘿，還記得小王子的故事嗎？一架飛機墜落在沙漠，那是飛行員與小王子的初次相遇。B612星球、玫瑰、狐狸，還有各樣奇怪星球上的奇怪大人⋯⋯「你也和那些大人一樣，都說自己在忙。花為什麼要長刺，羊為什麼要吃花，知道這些事情難道不重要嗎？」——不知不覺成為了大人的我們，是否忘記該好好地去看，那些用眼睛看不見的事？

《小王子》，一個獻給小孩，也獻給大人的故事。邀請您走入書中，回到充滿純真和想像的世界，與記憶中的小王子再次感動相遇。適逢法國名著《小王子》出版80週年，C MUSICAL首齣韓版授權中文化音樂劇《小王子》也將再次精彩上演。這一回，讓我們離開煩擾的大人世界，與小王子一同踏上理解愛、建立關係與尋找自我的星空旅程。

名稱｜《台北大空襲》音樂劇

時間｜2023/11/3（五） - 2023/12/10（日）

地點｜新北市藝文中心演藝廳（新北市板橋區莊敬路62號）

備註｜本活動為售票活動

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台灣原創暢銷百萬桌遊 feat. 求生意志最強的音樂劇製作團隊—— 你是否聽見歷史正在向你呼喊？

1945年5月31日，那天的天空佈滿轟炸機，城市陷入一片火海 ——「台北大空襲」。

2017年迷走工作坊開發的《台北大空襲》桌遊，在嘖嘖募資超過600萬，玩家好評不斷！2023年更由迷走工作坊與方兔互動娛樂工作室共同開發同名PC遊戲《台北大空襲》，以3D美術細膩重建日治時期的台北，打造身歷其境的空襲體驗，讓玩家回到1945年的烽火台灣，直面戰爭的殘酷。

本次三點水製藝文化與迷走工作坊更攜手打造《台北大空襲》音樂劇，將結合桌遊及電玩遊戲概念，透過2.5次元的形式，讓遊戲中的人物與故事情節，在舞台上呈現給觀眾，讓你有身歷其境的不同感受！

名稱｜2023新響藝術季《殺神》讀劇演出

時間｜2023/11/3（五） - 2023/11/4（六）

地點｜新竹縣政府文化局演奏廳（新竹縣竹北市縣政九路146號）

備註｜本活動為售票活動

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你有那種，很想要很想要實現的願望嗎？那一種，你願意付出所有只爲讓它實現的願望。

「祈安山醮的草尪仔，即將成人的尪仔，終將歸於山裡。」

很久很久以前有一個傳說，過了那座雲霧繚繞的樹林，聞到菸草的氣味，那就到了騰雲村。你一定可以看見最顯眼的那座華麗廟宇，簡直可以說是突兀其中，人家都說那裡的山神特別靈，許的願望都會實現，村民總是為祂獻上最好的水果與三牲，還有那朵被神明選中的紅色菸草花。

蘇凌離了家，離開了母親，他奔向那個繁盛一時的村莊，父親所在的地方。而村民們，也正等著他。

【展覽】

名稱｜橋（The Bridge）－ Ryan Mosley（萊恩．莫斯里）個展

時間｜2023/11/4（五） - 2023/12/23（日）

地點｜TAO ART（台北市內湖區洲子街79-1號8樓）

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策展人馬克・吉斯本（Mark Gisbourne）：「靜止瞬間與動態、圖像敘事與間隙斷裂同時並存，使得 Mosley 的畫作予人一種即時而自然發生的感受。」

TAO ART 欣然呈現英國藝術家 Ryan Mosley（萊恩．莫斯里）個展「橋（The Bridge）」，同時也是藝術家在亞洲首度個展。這位以繪畫作為主要創作媒材的藝術家，以迷幻、帶些詭譎憂鬱色彩，並充滿神秘感和耐人尋味細節的圖像敘事聞名。這次以「橋」作為展名，呼應著 Mosley 展覽中充滿著液態流動感的畫面，無論是駱駝、馬、獨木舟，都帶有種前往某個目的地的意味，這些圖像元素強烈地暗示著古老的旅行與移動方式，同時邀請觀者進入藝術家以畫筆勾勒的想像世界。英國策展人馬克・吉斯本（Mark Gisbourne）表示：「靜止瞬間與動態、圖像敘事與間隙斷裂同時並存，使得 Mosley 的畫作予人一種即時而自然發生的感受。

名稱｜隱沒的孕震帶 The Seismogenic Zone of Subduction

時間｜2023/10/7（六） - 2023/11/5（日）

地點｜台東美術館大文創教室（台東縣台東市浙江路350號）

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在孕震帶中那些貌似看不見、聽不到的種種跡象，是萬物賴以維生的地球正在對我們發出未知的訊息？

今年的臺東聲音藝術節以「隱沒的孕震帶 The Seismogenic Zone of Subduction」為策展主題，孕震帶指的是為未露出到地表、位於地表之下的斷層帶，斷層是自然所界定的邊界，不是人類所認知的地理界線，那是一條在地底持續移動的邊界，這股隱藏於地表之下的神秘力量，從亙古至今帶給人們無限的想像。而在孕震帶中那些貌似看不見、聽不到的種種跡象，是萬物賴以維生的地球正在對我們發出未知的訊息？



本次展覽邀請了10組跨國、當代跨領域創作者聯合展出，作品包含了聲音藝術、數位藝術與科技藝術，以及在臺東聲音採集與駐地創作。

名稱｜2023臺灣作曲家系列《陳茂萱專展》

時間｜2023/10/27（五）- 2023/11/26（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心 藝術迴廊（高雄市鳳山區三多一路1號）

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他曾是「音樂逃兵」，拒絕報考大學音樂校系，也曾是白色恐怖時期被警總關照的音樂家。

陳茂萱 (1936-2023)，一位生長於北港士紳家族的東方漢人子弟，因父親對於西方音樂的狂熱而成為北港最早擁有鋼琴的臺灣囡仔。他曾是「音樂逃兵」，拒絕報考大學音樂校系，也曾是白色恐怖時期被警總關照的音樂家。這些來自家族與臺灣社會的力道，促使他開展「以西方音樂技法講述東方內涵 」的創作，推動「臺灣化」的西式音樂教育，終而躍升為二十世紀臺灣作曲與音樂教育界的翹楚 ，獲得國家文藝獎的殊榮。

2023年衛武營主辦的「臺灣作曲家系列展 」以陳茂萱為主題，從陳氏家族的歷史文物追尋澆灌陳茂萱「東西融合」音樂觀的家庭養分，也從他的生命故事發現臺灣政治更迭對於其創作與音樂教育理念的型塑，是不容錯過的難得特展。

【影視】

名稱｜《科西嘉的那個夏天》Homecoming