【藝遊嚮導】10/31-11/6：C MUSICAL音樂劇《小王子》、《徽因》台韓合創音樂劇、農村武裝青年《根源kin》，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
適逢法國名著《小王子》出版80週年，音樂劇《小王子》這一次要帶我們離開煩擾的大人世界，與小王子一同踏上理解愛、建立關係與尋找自我的星空旅程。台韓合創音樂劇《徽因》，從她臨死前寫給生命中最重要的三個男人金岳霖、梁思成、徐志摩的書信，道盡她的人生故事。農村武裝青年以臺語民謠的形式，結合搖滾精神與家鄉認同，用最真摯的音樂，舒緩每個人內心最深處的傷口。
【表演藝術】
名稱｜C MUSICAL音樂劇《小王子》
時間｜2023/11/3（五） - 2023/11/5（日）
地點｜台中國家歌劇院中劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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「你也和那些大人一樣，都說自己在忙。花為什麼要長刺，羊為什麼要吃花，知道這些事情難道不重要嗎？」
嘿，還記得小王子的故事嗎？一架飛機墜落在沙漠，那是飛行員與小王子的初次相遇。B612星球、玫瑰、狐狸，還有各樣奇怪星球上的奇怪大人⋯⋯「你也和那些大人一樣，都說自己在忙。花為什麼要長刺，羊為什麼要吃花，知道這些事情難道不重要嗎？」——不知不覺成為了大人的我們，是否忘記該好好地去看，那些用眼睛看不見的事？
《小王子》，一個獻給小孩，也獻給大人的故事。邀請您走入書中，回到充滿純真和想像的世界，與記憶中的小王子再次感動相遇。適逢法國名著《小王子》出版80週年，C MUSICAL首齣韓版授權中文化音樂劇《小王子》也將再次精彩上演。這一回，讓我們離開煩擾的大人世界，與小王子一同踏上理解愛、建立關係與尋找自我的星空旅程。
名稱｜《台北大空襲》音樂劇
時間｜2023/11/3（五） - 2023/12/10（日）
地點｜新北市藝文中心演藝廳（新北市板橋區莊敬路62號）
備註｜本活動為售票活動
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台灣原創暢銷百萬桌遊 feat. 求生意志最強的音樂劇製作團隊—— 你是否聽見歷史正在向你呼喊？
1945年5月31日，那天的天空佈滿轟炸機，城市陷入一片火海 ——「台北大空襲」。
2017年迷走工作坊開發的《台北大空襲》桌遊，在嘖嘖募資超過600萬，玩家好評不斷！2023年更由迷走工作坊與方兔互動娛樂工作室共同開發同名PC遊戲《台北大空襲》，以3D美術細膩重建日治時期的台北，打造身歷其境的空襲體驗，讓玩家回到1945年的烽火台灣，直面戰爭的殘酷。
本次三點水製藝文化與迷走工作坊更攜手打造《台北大空襲》音樂劇，將結合桌遊及電玩遊戲概念，透過2.5次元的形式，讓遊戲中的人物與故事情節，在舞台上呈現給觀眾，讓你有身歷其境的不同感受！
名稱｜2023新響藝術季《殺神》讀劇演出
時間｜2023/11/3（五） - 2023/11/4（六）
地點｜新竹縣政府文化局演奏廳（新竹縣竹北市縣政九路146號）
備註｜本活動為售票活動
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你有那種，很想要很想要實現的願望嗎？那一種，你願意付出所有只爲讓它實現的願望。
「祈安山醮的草尪仔，即將成人的尪仔，終將歸於山裡。」
很久很久以前有一個傳說，過了那座雲霧繚繞的樹林，聞到菸草的氣味，那就到了騰雲村。你一定可以看見最顯眼的那座華麗廟宇，簡直可以說是突兀其中，人家都說那裡的山神特別靈，許的願望都會實現，村民總是為祂獻上最好的水果與三牲，還有那朵被神明選中的紅色菸草花。
蘇凌離了家，離開了母親，他奔向那個繁盛一時的村莊，父親所在的地方。而村民們，也正等著他。
【展覽】
名稱｜橋（The Bridge）－ Ryan Mosley（萊恩．莫斯里）個展
時間｜2023/11/4（五） - 2023/12/23（日）
地點｜TAO ART（台北市內湖區洲子街79-1號8樓）
策展人馬克・吉斯本（Mark Gisbourne）：「靜止瞬間與動態、圖像敘事與間隙斷裂同時並存，使得 Mosley 的畫作予人一種即時而自然發生的感受。」
TAO ART 欣然呈現英國藝術家 Ryan Mosley（萊恩．莫斯里）個展「橋（The Bridge）」，同時也是藝術家在亞洲首度個展。這位以繪畫作為主要創作媒材的藝術家，以迷幻、帶些詭譎憂鬱色彩，並充滿神秘感和耐人尋味細節的圖像敘事聞名。這次以「橋」作為展名，呼應著 Mosley 展覽中充滿著液態流動感的畫面，無論是駱駝、馬、獨木舟，都帶有種前往某個目的地的意味，這些圖像元素強烈地暗示著古老的旅行與移動方式，同時邀請觀者進入藝術家以畫筆勾勒的想像世界。英國策展人馬克・吉斯本（Mark Gisbourne）表示：「靜止瞬間與動態、圖像敘事與間隙斷裂同時並存，使得 Mosley 的畫作予人一種即時而自然發生的感受。
名稱｜隱沒的孕震帶 The Seismogenic Zone of Subduction
時間｜2023/10/7（六） - 2023/11/5（日）
地點｜台東美術館大文創教室（台東縣台東市浙江路350號）
在孕震帶中那些貌似看不見、聽不到的種種跡象，是萬物賴以維生的地球正在對我們發出未知的訊息？
今年的臺東聲音藝術節以「隱沒的孕震帶 The Seismogenic Zone of Subduction」為策展主題，孕震帶指的是為未露出到地表、位於地表之下的斷層帶，斷層是自然所界定的邊界，不是人類所認知的地理界線，那是一條在地底持續移動的邊界，這股隱藏於地表之下的神秘力量，從亙古至今帶給人們無限的想像。而在孕震帶中那些貌似看不見、聽不到的種種跡象，是萬物賴以維生的地球正在對我們發出未知的訊息？
本次展覽邀請了10組跨國、當代跨領域創作者聯合展出，作品包含了聲音藝術、數位藝術與科技藝術，以及在臺東聲音採集與駐地創作。
名稱｜2023臺灣作曲家系列《陳茂萱專展》
時間｜2023/10/27（五）- 2023/11/26（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心 藝術迴廊（高雄市鳳山區三多一路1號）
他曾是「音樂逃兵」，拒絕報考大學音樂校系，也曾是白色恐怖時期被警總關照的音樂家。
陳茂萱 (1936-2023)，一位生長於北港士紳家族的東方漢人子弟，因父親對於西方音樂的狂熱而成為北港最早擁有鋼琴的臺灣囡仔。他曾是「音樂逃兵」，拒絕報考大學音樂校系，也曾是白色恐怖時期被警總關照的音樂家。這些來自家族與臺灣社會的力道，促使他開展「以西方音樂技法講述東方內涵 」的創作，推動「臺灣化」的西式音樂教育，終而躍升為二十世紀臺灣作曲與音樂教育界的翹楚 ，獲得國家文藝獎的殊榮。
2023年衛武營主辦的「臺灣作曲家系列展 」以陳茂萱為主題，從陳氏家族的歷史文物追尋澆灌陳茂萱「東西融合」音樂觀的家庭養分，也從他的生命故事發現臺灣政治更迭對於其創作與音樂教育理念的型塑，是不容錯過的難得特展。
【影視】
名稱｜《科西嘉的那個夏天》Homecoming
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。