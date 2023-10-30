新北餵藥案後續：23款複方藥納管倒數1個月，藥局加速脫手停賣，胃疾者大嘆擾民

年約30歲的林小姐長期有胃酸過多困擾，雖然做過胃鏡、吃過氫離子幫浦阻斷劑（PPI），感覺只有一開始有效。後來有人推薦他一款複方胃藥，每顆只要3到5元，感覺不舒服時才需要吃，效果令他滿意，他便開始常備這種藥。

今年10月，林小姐連跑2家藥局補貨，都撲了空，藥師冷冷地說「胃藥管制了，以後都不會有。」李小姐發現，原來是新北幼兒園疑似餵藥事件後，食品藥物管理署（食藥署）將23款含苯巴比妥或氯二氮平成分的複方藥，增列進第4級管制藥品，其中有20款是處方胃藥，他的常備藥也在列。

「這實在是擾民、矯枉過正，而且浪費行政成本。」林小姐告訴《關鍵評論網》，新北幼兒園餵藥事件已被證實是烏龍，政府還要大動作管制，實在沒道理，反而讓有需要的人無藥可用，他已寫信到食藥署署長信箱抗議。

老藥長年相安無事，以後少一顆罰6萬元，基層批缺乏正當性

「少一顆藥會讓哪個人成癮、中毒、犯罪嗎？」基層醫療協會理事長、兒科醫師林應然表示，新北幼兒園餵藥事件剛發生時，有人懷疑是不是醫療院所的藥物外流，新北市府沒有趕緊查明，任憑流言甚囂塵上，高雄市為了展現治理威能，還率先重罰幾間診所給全國看。

林應然感嘆，這次納管的處方藥都是老藥，使用10多年都平安無事，從不曾出問題，也不是新北市餵藥案的元兇，為何要管制？顯然衛福部受到立法院施壓，即便缺乏正當性，也不可能收回成命。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎指出，這20款將受管制的胃藥當中，至少有8種是市面上常見的，顯示病人有需求，醫師也會開處方箋。12月正式列管後，藥師每天要多花半小時去盤點並記載藥品進出數量，少一顆就罰6萬元，但人非聖賢，豈能永不出錯？

沈采穎說，有時是突襲檢查的稽查人員走了之後，藥師就找到短少的那顆藥，有時是不小心把某批藥的廠商出貨日期，寫成藥局到貨日期，就算藥師再三解釋，衛生局仍照罰不誤，藥師好像被當成賊，動輒得咎。林應然建議，第4級管制藥品應制定「容錯率」，要求完美無缺，只會讓這些處方藥大幅消失。

自從食藥署9月宣布要管制，沈采穎觀察，已有藥局開始將這些藥拋售給同行，說往後絕不進貨，藥廠自然也不會想再生產。12月新制生效後，民眾想取得這些藥物，將是難上加難，除非有藥局「懷抱慈悲心、苦民所苦」，才會願意天天多花時間認真數藥丸、寫紀錄。

大藥局和大醫院覺得沒差，醫：早就沒在用這些古董藥

新制令基層跳腳，但大醫院似乎不受影響。長庚醫院藥事管理部組長陳玉瑩表示，第4級管制藥品是每年回報一次，做好每日例行清點，確認存量和簿冊記載一致，就不用太擔心。醫院經手的管制藥品原本就很多了，有相對應的人力和資訊系統，增加一些品項不會造成太大困擾。

陳玉瑩分析，12月列管之後，原本就沒有經手任何管制藥品的小型藥局，確實可能不再進貨。這些藥將集中於大藥局，有醫師處方箋的民眾，還是找得到人調劑，民眾用藥權益應不至於受到太大影響。

食藥署副署長陳惠芳表示，全國8847家藥局當中，6953家原本就有管制藥品登記證，佔78.6%，比例不低。根據食藥署最近更新的名單，第 1 級管制藥品有9種，第二級有221種，第3級有348種，第4級有79種。

「這種複方藥有些人吃了會嗜睡，也有人當成安眠藥在吃，我在新光看門診30年，我跟同事從來不喜歡用。」新光醫院健康管理部主任、肝膽腸胃科主治醫師朱光恩表示，這些含鎮定成分的複方胃藥，都是他剛畢業時就存在的「古董級」藥品，醫院醫師都很少開，因為療效遠不及氫離子幫浦阻斷劑（PPI）。

朱光恩提醒，民眾用藥觀念需調整，根據最新國際治療指引和醫學實證，治療胃酸過多、胃食道逆流，治療效果最好的就是服用PPI並加上行為改變。病人除了服藥，還要戒除抽菸、喝酒、吃辣、熬夜、吃宵夜等習慣，同時嘗試放鬆緊張情緒、減輕生活壓力。

朱光恩說，如果不願意改變行為，當然會覺得吃藥沒效。如果生活習慣已改，仍覺藥效不彰，可能所用的PPI不適合自己，可以跟主治醫師討論換藥。現在有很多廠牌的PPI可選擇，病人通常都能找到適合自己的藥物。

有些人擔心長期吃PPI有副作用，朱光恩澄清，民眾擔心的萎縮性胃炎、抑制鈣質吸收等副作用，根據實證，都要連續吃藥吃好幾年，才會發生。健保給付只輕中度患者4個月的PPI，中重度最多給付一年，服藥時間尚不足以導致副作用。

多少人可能面臨一藥難求？食藥署、健保署都說難以預估

既然大醫院覺得沒差，基層診所和藥局的需求量有多大？可能面臨一藥難求窘境的民眾有多少人？食藥署說資料都在健保署那邊，但健保署說現有資料不夠精確，估不出來。

陳惠芳表示，12月正式納管後，食藥署才能知道這些複方藥的使用量和流向，也能分析是否有人濫用或依賴。至於納管前的使用情形，由於都是上市超過20年的「處方藥」，醫師開立處方就會像健保署申報給付，可由健保申報量推估。

健保署則說，診所申報藥費多採「簡表」，不須一一載明藥物品項，就算醫師有開這個藥，系統也看不出來，因此申報量並不具參考價值。衛福部部長薛瑞元也曾表示，相關藥物的出貨量與基層的申報量有非常大的落差。

陳惠芳表示，按照《管制藥品管理條例》，如果第4級管制藥品每日收支、銷毀、減損、結存有登載不實，可依法開罰6到30萬元，未依法定期申報則可開罰3到15萬元。衛生局一定會容許陳述意見，罰鍰是一個範圍，裁量空間也在衛生局。