新北餵藥案後續：23款複方藥納管倒數1個月，藥局加速脫手停賣，胃疾者大嘆擾民
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今年6月，新北某幼兒園遭家長懷疑餵兒童吃安眠藥，雖然調查局驗毛髮均未檢出，社會大眾仍有疑慮，衛福部食藥署遂宣布12月起，第4級管制藥品增列23款含苯巴比妥或氯二氮平成分的複方藥，其中20項是胃藥。新制進入倒數 1 個月，許多藥局正忙於將這些藥脫手、不再進貨，民眾大嘆擾民，但預計影響人數多少，政府部門估不出來。
年約30歲的林小姐長期有胃酸過多困擾，雖然做過胃鏡、吃過氫離子幫浦阻斷劑（PPI），感覺只有一開始有效。後來有人推薦他一款複方胃藥，每顆只要3到5元，感覺不舒服時才需要吃，效果令他滿意，他便開始常備這種藥。
今年10月，林小姐連跑2家藥局補貨，都撲了空，藥師冷冷地說「胃藥管制了，以後都不會有。」李小姐發現，原來是新北幼兒園疑似餵藥事件後，食品藥物管理署（食藥署）將23款含苯巴比妥或氯二氮平成分的複方藥，增列進第4級管制藥品，其中有20款是處方胃藥，他的常備藥也在列。
「這實在是擾民、矯枉過正，而且浪費行政成本。」林小姐告訴《關鍵評論網》，新北幼兒園餵藥事件已被證實是烏龍，政府還要大動作管制，實在沒道理，反而讓有需要的人無藥可用，他已寫信到食藥署署長信箱抗議。
老藥長年相安無事，以後少一顆罰6萬元，基層批缺乏正當性
「少一顆藥會讓哪個人成癮、中毒、犯罪嗎？」基層醫療協會理事長、兒科醫師林應然表示，新北幼兒園餵藥事件剛發生時，有人懷疑是不是醫療院所的藥物外流，新北市府沒有趕緊查明，任憑流言甚囂塵上，高雄市為了展現治理威能，還率先重罰幾間診所給全國看。
林應然感嘆，這次納管的處方藥都是老藥，使用10多年都平安無事，從不曾出問題，也不是新北市餵藥案的元兇，為何要管制？顯然衛福部受到立法院施壓，即便缺乏正當性，也不可能收回成命。
台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎指出，這20款將受管制的胃藥當中，至少有8種是市面上常見的，顯示病人有需求，醫師也會開處方箋。12月正式列管後，藥師每天要多花半小時去盤點並記載藥品進出數量，少一顆就罰6萬元，但人非聖賢，豈能永不出錯？
沈采穎說，有時是突襲檢查的稽查人員走了之後，藥師就找到短少的那顆藥，有時是不小心把某批藥的廠商出貨日期，寫成藥局到貨日期，就算藥師再三解釋，衛生局仍照罰不誤，藥師好像被當成賊，動輒得咎。林應然建議，第4級管制藥品應制定「容錯率」，要求完美無缺，只會讓這些處方藥大幅消失。
自從食藥署9月宣布要管制，沈采穎觀察，已有藥局開始將這些藥拋售給同行，說往後絕不進貨，藥廠自然也不會想再生產。12月新制生效後，民眾想取得這些藥物，將是難上加難，除非有藥局「懷抱慈悲心、苦民所苦」，才會願意天天多花時間認真數藥丸、寫紀錄。
大藥局和大醫院覺得沒差，醫：早就沒在用這些古董藥
新制令基層跳腳，但大醫院似乎不受影響。長庚醫院藥事管理部組長陳玉瑩表示，第4級管制藥品是每年回報一次，做好每日例行清點，確認存量和簿冊記載一致，就不用太擔心。醫院經手的管制藥品原本就很多了，有相對應的人力和資訊系統，增加一些品項不會造成太大困擾。
陳玉瑩分析，12月列管之後，原本就沒有經手任何管制藥品的小型藥局，確實可能不再進貨。這些藥將集中於大藥局，有醫師處方箋的民眾，還是找得到人調劑，民眾用藥權益應不至於受到太大影響。
食藥署副署長陳惠芳表示，全國8847家藥局當中，6953家原本就有管制藥品登記證，佔78.6%，比例不低。根據食藥署最近更新的名單，第 1 級管制藥品有9種，第二級有221種，第3級有348種，第4級有79種。
「這種複方藥有些人吃了會嗜睡，也有人當成安眠藥在吃，我在新光看門診30年，我跟同事從來不喜歡用。」新光醫院健康管理部主任、肝膽腸胃科主治醫師朱光恩表示，這些含鎮定成分的複方胃藥，都是他剛畢業時就存在的「古董級」藥品，醫院醫師都很少開，因為療效遠不及氫離子幫浦阻斷劑（PPI）。
朱光恩提醒，民眾用藥觀念需調整，根據最新國際治療指引和醫學實證，治療胃酸過多、胃食道逆流，治療效果最好的就是服用PPI並加上行為改變。病人除了服藥，還要戒除抽菸、喝酒、吃辣、熬夜、吃宵夜等習慣，同時嘗試放鬆緊張情緒、減輕生活壓力。
朱光恩說，如果不願意改變行為，當然會覺得吃藥沒效。如果生活習慣已改，仍覺藥效不彰，可能所用的PPI不適合自己，可以跟主治醫師討論換藥。現在有很多廠牌的PPI可選擇，病人通常都能找到適合自己的藥物。
有些人擔心長期吃PPI有副作用，朱光恩澄清，民眾擔心的萎縮性胃炎、抑制鈣質吸收等副作用，根據實證，都要連續吃藥吃好幾年，才會發生。健保給付只輕中度患者4個月的PPI，中重度最多給付一年，服藥時間尚不足以導致副作用。
多少人可能面臨一藥難求？食藥署、健保署都說難以預估
既然大醫院覺得沒差，基層診所和藥局的需求量有多大？可能面臨一藥難求窘境的民眾有多少人？食藥署說資料都在健保署那邊，但健保署說現有資料不夠精確，估不出來。
陳惠芳表示，12月正式納管後，食藥署才能知道這些複方藥的使用量和流向，也能分析是否有人濫用或依賴。至於納管前的使用情形，由於都是上市超過20年的「處方藥」，醫師開立處方就會像健保署申報給付，可由健保申報量推估。
健保署則說，診所申報藥費多採「簡表」，不須一一載明藥物品項，就算醫師有開這個藥，系統也看不出來，因此申報量並不具參考價值。衛福部部長薛瑞元也曾表示，相關藥物的出貨量與基層的申報量有非常大的落差。
陳惠芳表示，按照《管制藥品管理條例》，如果第4級管制藥品每日收支、銷毀、減損、結存有登載不實，可依法開罰6到30萬元，未依法定期申報則可開罰3到15萬元。衛生局一定會容許陳述意見，罰鍰是一個範圍，裁量空間也在衛生局。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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