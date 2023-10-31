艾爾多安不怕推翻昨日的自己，斡旋以巴衝突是一場利大於弊的外交遊戲
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說得更直接，在安卡拉看來，對巴勒斯坦議題高調發聲，是利大於弊的外交動作，因為自己早就跟以色列建交，又與巴勒斯坦有段距離、不必擔心被衝突波及，又相對沒有極端伊斯蘭的問題。
文：劉燕婷
以色列與哈瑪斯的衝突發展至今，有不少國家都展現了斡旋意願。
例如中國。北京呼籲國際重視「兩國方案」，外長王毅也先後與美國務卿布林肯（Antony Blinken）、沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）、伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）、土耳其外長費丹（Hakan Fidan）通話，希望促進衝突的政治解決，中方還特地派出中東事務特使翟雋訪問相關國家。
俄羅斯也同樣希望停火。10月11日，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示，「需要尋求結束敵對行動的實際辦法，而且是越早越好。這是第一點。第二點，重返談判進程，這一進程本身須為包括巴勒斯坦人在內的各方所接受。」俄方的停火草案也於16日在聯合國進行表決，內容呼籲以色列和哈瑪斯立即實行持久、受到全面尊重的人道主義停火；譴責針對平民的一切暴力和敵對行動，以及一切恐怖主義行為；呼籲安全釋放所有人質；呼籲人道人員不受阻礙地提供和分配援助，包括食品、燃料和醫療，並為有需要的平民安全疏散創造條件。但最後草案沒能獲得至少9票贊成，宣告流產。
接著是10月21日匆匆過場的開羅和平峰會。峰會由埃及主辦，但安理會五國（中美俄英法）領導人皆未出席，會中阿拉伯國家代表輪流譴責了以色列，聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）也呼籲立即「人道主義停火」、不要忽略唯一能實現和平穩定的「兩國方案」。但峰會最後並未發表任何聯合聲明，原因也很現實：多數阿拉伯國家不喜歡哈瑪斯，部分阿拉伯國家更已同以色列建交，與會各方自然就無法針對評論哈瑪斯7日襲擊、承認以色列自衛權、呼籲停火等議題達成公開共識。
再來是早在10月9日就表示「準備斡旋以巴衝突」的土耳其。10月16日，土耳其外長費丹指出，土耳其正準備就以巴衝突提出「擔保模式」，來緩解緊張局勢、迫使以色列接受兩國方案。「由於沒有對以色列表明具體立場，以色列繼續其行為，並沒有改變其態度。該地區各國、阿拉伯聯盟和伊斯蘭合作組織應重視這一點。我們甚至進一步建議，巴勒斯坦方面的擔保國應來自該地區。這包括土耳其。其他國家也應成為以色列的擔保人。一旦達成雙方都同意的協定，擔保國應承擔起履行協議要求的責任。」
綜上所述，土耳其可說是所有斡旋方中，唯一公開提出「如何強制推進兩國方案」的國家，因為所謂「擔保模式」，其實就是對以巴衝突實施「大國共管」，希望打破現在美國強烈支持以色列、伊朗支持哈瑪斯、其餘巴勒斯坦人缺乏奧援的現況。當然，「擔保模式」只是土耳其的單方提議，若沒有與域內各國形成共識，基本上沒有實踐可能，但土耳其的做法反映了以巴問題在其對外戰略中的重要地位，以及土方希望能藉此展現的大國身分。
尤其艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）又在25日表示，哈瑪斯並非恐怖組織，而是保護自己土地而戰的「解放者」（liberators），這一表態遠比起多數阿拉伯國家「激進」，顯見土耳其欲借此事得分的對外思維。
土耳其在以巴之間的平衡政策
回顧土耳其與以色列的互動，1949年兩國建交以來，以巴問題一直是攪動雙方的重要因素，只是呈現方式有所不同。
1949年至1990年，土耳其雖是第一個與以色列建交的穆斯林國家，卻也十分擔心阿拉伯世界的輿論，因此只敢與以色列進行有限的隱密聯繫，例如1956年以色列入侵西奈半島後，土耳其便宣布降低雙方關係至「代辦等級」，但1958年兩國總理秘密會晤後，以土便開始了情報共享，土方更在1963年將兩國關係回升至「使館等級」。
1967年六日戰爭後，土耳其雖與阿拉伯國家共同呼籲以色列撤出佔領地，但土耳其並未稱以色列為「侵略國」，與其他阿拉伯國家有所不同。
1979年，土方允許阿拉法特（Yasser Arafat）在安卡拉開設巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱巴解）辦事處，並在1980年因以色列併吞東耶路撒冷，而宣布外交兩國關係降至「二等秘書級」，一直要到1991年馬德里和平進程結束後，土耳其才與以色列重新進行「大使級」接觸，不過同時也將與巴勒斯坦權力機構的外交關係提升到同一級別。
1990年代，在馬德里和會、奧斯陸和平協議的以巴和解背景下，以土關係有所深化，不僅經貿互動升溫，雙方也確立了「敘利亞存在威脅」的共同戰略目標，尤其土耳其為打擊盤據敘北土南的庫德族武裝，希望尋求以色列的軍備支持，而雙方在國防工業市場的互動，毫無疑問成了這段關係的穩定基礎，兩國也不避諱展現「戰略夥伴」的公開立場。
但2000年巴勒斯坦第二次大起義爆發後，以土的10年蜜月期就此下滑。一來，土耳其輿論強烈抨擊以色列軍警的暴行；二來，艾爾多安帶領的正義與發展黨（AKP，簡稱正發黨）在2002年11月勝選，前者在以巴問題上的強硬表態，也在一定程度上衝擊了兩國關係。例如2004年以色列暗殺哈瑪斯精神領袖艾哈邁德・亞辛（Ahmed Yassin）後，艾爾多安便公開譴責這是「恐怖行為」，並稱以色列在加薩地帶（Gaza Strip）實施「國家恐怖主義」。
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
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作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
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格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。