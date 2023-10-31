艾爾多安不怕推翻昨日的自己，斡旋以巴衝突是一場利大於弊的外交遊戲

文：劉燕婷

以色列與哈瑪斯的衝突發展至今，有不少國家都展現了斡旋意願。

例如中國。北京呼籲國際重視「兩國方案」，外長王毅也先後與美國務卿布林肯（Antony Blinken）、沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）、伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）、土耳其外長費丹（Hakan Fidan）通話，希望促進衝突的政治解決，中方還特地派出中東事務特使翟雋訪問相關國家。

俄羅斯也同樣希望停火。10月11日，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示，「需要尋求結束敵對行動的實際辦法，而且是越早越好。這是第一點。第二點，重返談判進程，這一進程本身須為包括巴勒斯坦人在內的各方所接受。」俄方的停火草案也於16日在聯合國進行表決，內容呼籲以色列和哈瑪斯立即實行持久、受到全面尊重的人道主義停火；譴責針對平民的一切暴力和敵對行動，以及一切恐怖主義行為；呼籲安全釋放所有人質；呼籲人道人員不受阻礙地提供和分配援助，包括食品、燃料和醫療，並為有需要的平民安全疏散創造條件。但最後草案沒能獲得至少9票贊成，宣告流產。

接著是10月21日匆匆過場的開羅和平峰會。峰會由埃及主辦，但安理會五國（中美俄英法）領導人皆未出席，會中阿拉伯國家代表輪流譴責了以色列，聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）也呼籲立即「人道主義停火」、不要忽略唯一能實現和平穩定的「兩國方案」。但峰會最後並未發表任何聯合聲明，原因也很現實：多數阿拉伯國家不喜歡哈瑪斯，部分阿拉伯國家更已同以色列建交，與會各方自然就無法針對評論哈瑪斯7日襲擊、承認以色列自衛權、呼籲停火等議題達成公開共識。

再來是早在10月9日就表示「準備斡旋以巴衝突」的土耳其。10月16日，土耳其外長費丹指出，土耳其正準備就以巴衝突提出「擔保模式」，來緩解緊張局勢、迫使以色列接受兩國方案。「由於沒有對以色列表明具體立場，以色列繼續其行為，並沒有改變其態度。該地區各國、阿拉伯聯盟和伊斯蘭合作組織應重視這一點。我們甚至進一步建議，巴勒斯坦方面的擔保國應來自該地區。這包括土耳其。其他國家也應成為以色列的擔保人。一旦達成雙方都同意的協定，擔保國應承擔起履行協議要求的責任。」

綜上所述，土耳其可說是所有斡旋方中，唯一公開提出「如何強制推進兩國方案」的國家，因為所謂「擔保模式」，其實就是對以巴衝突實施「大國共管」，希望打破現在美國強烈支持以色列、伊朗支持哈瑪斯、其餘巴勒斯坦人缺乏奧援的現況。當然，「擔保模式」只是土耳其的單方提議，若沒有與域內各國形成共識，基本上沒有實踐可能，但土耳其的做法反映了以巴問題在其對外戰略中的重要地位，以及土方希望能藉此展現的大國身分。

尤其艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）又在25日表示，哈瑪斯並非恐怖組織，而是保護自己土地而戰的「解放者」（liberators），這一表態遠比起多數阿拉伯國家「激進」，顯見土耳其欲借此事得分的對外思維。

土耳其在以巴之間的平衡政策

回顧土耳其與以色列的互動，1949年兩國建交以來，以巴問題一直是攪動雙方的重要因素，只是呈現方式有所不同。

1949年至1990年，土耳其雖是第一個與以色列建交的穆斯林國家，卻也十分擔心阿拉伯世界的輿論，因此只敢與以色列進行有限的隱密聯繫，例如1956年以色列入侵西奈半島後，土耳其便宣布降低雙方關係至「代辦等級」，但1958年兩國總理秘密會晤後，以土便開始了情報共享，土方更在1963年將兩國關係回升至「使館等級」。

1967年六日戰爭後，土耳其雖與阿拉伯國家共同呼籲以色列撤出佔領地，但土耳其並未稱以色列為「侵略國」，與其他阿拉伯國家有所不同。

1979年，土方允許阿拉法特（Yasser Arafat）在安卡拉開設巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱巴解）辦事處，並在1980年因以色列併吞東耶路撒冷，而宣布外交兩國關係降至「二等秘書級」，一直要到1991年馬德里和平進程結束後，土耳其才與以色列重新進行「大使級」接觸，不過同時也將與巴勒斯坦權力機構的外交關係提升到同一級別。

1990年代，在馬德里和會、奧斯陸和平協議的以巴和解背景下，以土關係有所深化，不僅經貿互動升溫，雙方也確立了「敘利亞存在威脅」的共同戰略目標，尤其土耳其為打擊盤據敘北土南的庫德族武裝，希望尋求以色列的軍備支持，而雙方在國防工業市場的互動，毫無疑問成了這段關係的穩定基礎，兩國也不避諱展現「戰略夥伴」的公開立場。

但2000年巴勒斯坦第二次大起義爆發後，以土的10年蜜月期就此下滑。一來，土耳其輿論強烈抨擊以色列軍警的暴行；二來，艾爾多安帶領的正義與發展黨（AKP，簡稱正發黨）在2002年11月勝選，前者在以巴問題上的強硬表態，也在一定程度上衝擊了兩國關係。例如2004年以色列暗殺哈瑪斯精神領袖艾哈邁德・亞辛（Ahmed Yassin）後，艾爾多安便公開譴責這是「恐怖行為」，並稱以色列在加薩地帶（Gaza Strip）實施「國家恐怖主義」。