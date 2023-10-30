冰球選手Adam Johnson遭對手冰刀鞋割喉逝世：血濺球場不是頭一遭，回顧歷年冰球運動重大意外事故

美國前國家冰球聯盟（NHL）球員，目前效力於英國諾丁漢專業冰球俱樂部的「諾丁漢黑豹隊」（Nottingham Panthers）的亞當・強森（Adam Johnson）在28日英國一場冰球比賽中，不幸遭對手冰刀鞋割傷頸部而嚴重失血，最終不幸離世，享年29歲，消息一出震驚國際。

綜合外媒報導，28日晚間，諾丁漢黑豹隊和謝菲爾德鋼人隊（Sheffield Steelers）在一場冰球挑戰盃比賽中對戰，到了比賽的第二節，強森不幸與對手發生碰撞，導致他的頸部遭到對手的冰刀鞋割傷，傷勢相當嚴重。

根據英國《衛報》（The Guardian）在現場的記者班尼特（Christian Bennett）表示，當時參與這場比賽的觀眾約有8000人，其中有不少家庭帶著孩子一起來看球。而在比賽第二節時，強森與謝菲爾的球員突然碰撞在一起。謝菲爾的球員明顯被擊倒，然而他的滑冰鞋竄起，割傷了強森的喉嚨，很快地便鮮血四溢。儘管強森一度嘗試再站起來，但大約走了三步後即倒地不起，班尼特直言這是他在體育賽事中見過的最可怕的事情之一。

而在29日，英國精英冰球聯盟（Elite Ice Hockey League）表示，他們對此事件感到心碎，證實亞當在事故後不幸去世。而鑒於悲劇的發生，聯盟也宣布原定於10月29日星期日舉行的所有比賽將延期。

聯盟表示：「與英超聯（EIHL）有關的每個人的思念和哀悼之情都與亞當的家人、朋友和隊友在這個極其悲傷和困難的時刻同在。我們也要求每個人尊重亞當家人的隱私。」

亞當所屬的「諾丁漢黑豹隊」周日也發布了聲明，表明：「我們深感悲痛地宣布，在昨天與謝菲爾德鋼人隊的比賽中，亞當發生了一起不幸的意外而去世。我們要由衷感謝昨晚在這個艱難時刻前來支持亞當的每一位人，他是一位優秀的冰球運動員，我們整個隊伍都感到心碎。」

冰球的魅力與挑戰

冰球運動在許多國家，特別是歐美地區受到歡迎。冰球運動節奏快速而刺激，比賽中的球員需要在瞬息萬變的情況下做出相對應的反擊，而允許一定程度的強烈身體碰撞則增加了比賽的可看性，使得場面更為緊張刺激。此外，冰球運動相當強調團隊合作，球隊的成功需要球員之間的協力合作，觀眾可以欣賞到戰術和戰略的應用，以及球員之間的默契展現。

冰球在部分地區擁有深厚的文化與傳統，許多家長會讓孩子們從小就參與冰球運動，這種傳統和文化連接也使冰球變得格外受歡迎，也孕育出無數優秀的冰球選手，他們的才華和表現吸引了無數粉絲，使冰球運動獲得了廣泛的關注與支持。

然而，冰球運動也伴隨著一些危險之處。比賽中允許身體接觸，這可能導致受傷，包括撞擊、扭傷、骨折等，甚至可能引發嚴重的頭部受傷，如腦震盪。

除此之外，冰上滑行本身可能引發意外傷害，因為球員必須在濕滑的冰面上迅速移動，這可能導致滑倒或摔倒。因此，過去在各大聯賽中發生了多起球員因滑倒受傷甚至死亡的事件。

一位冰球巨星的殞落，撼動國際冰球界

回顧1968年1月13日的晚上，明尼蘇達北星隊（Minnesota North Stars）對陣奧克蘭海獅隊（Oakland Seals），比賽進展相當迅猛。當時，兩名防守球員趕去搶明尼蘇達球員馬斯特頓（Bill Masterton）的冰球，馬斯特頓正帶著冰球越過藍線，試圖向右切入。然而，隨著防守球員逼近，其中一名防守球員的球棒纏繞住馬斯特頓的滑冰鞋，使他失去平衡，最終摔倒並撞到了冰面上。

不過在當時，球員們並不普遍配戴頭盔，因此馬斯特頓當時沒有戴上頭盔，他的頭部撞擊聲音之大，使所有在場的人都嚇傻了。馬斯特頓受到撞擊後當場昏迷且立刻失去意識，雖然迅速被送往醫院，但在經過長達30小時的急救後，最終仍無法從這場可怕的意外中倖存。

為了紀念馬斯特頓對冰球界的貢獻，一個名為「比爾・馬斯特頓紀念獎」（Bill Masterton Memorial Trophy）的年度獎項應運而生。這個獎項每年都會頒發給一位展現毅力、體育精神和對冰球的奉獻精神的球員。

NHL歷史上的重大傷害：馬拉丘克事件

此外，在1989年，前NHL球星馬拉丘克（Clint Malarchuk）在比賽中被割斷頸動脈並部分割斷頸靜脈，導致大量失血，最終縫了300針才縫合15公分傷口。

據外媒報導，當時馬拉丘克效力於水牛城軍刀（Buffalo Sabres）擔任守門員。在比賽中，一名聖路易斯藍調隊（Saint Louis Blues）的球員與水牛城藍隊的球員發生碰撞，這一碰撞導致兩名球員均摔倒。由於當時馬拉丘克位於球門旁，他的喉嚨便不慎被對手的冰刀割傷。

馬拉丘克當場感受到嚴重疼痛，並立即掐著自己的喉嚨，試圖控制出血。比賽暫停，緊急醫療團隊迅速趕到現場並進行了急救。由於及時的急救，馬拉丘克從死神的手中逃過一劫，並在多次的手術後，成功修復了他的頸動脈。

雖然馬拉丘克保住了性命，但這次嚴重的事故對他的冰球生涯與心理健康都產生了深遠的影響，因此被視作這次事件被視為NHL歷史上最嚴重的意外之一。

澤德尼克喉嚨遭冰刀刺傷事件

另外在2008年也曾傳出冰球球員遭滑冰鞋上的冰刀劃傷事故。當時一名效力於佛羅里達豹隊（Florida Panthers）的前鋒成員澤德尼克（Richard Zednik）在進攻時，他與隊友約基寧（Olli Jokinen）一起前進，但當約基寧失去平衡，他的冰刀刀片意外地劃過了澤德尼克的頸部，刀片直中了澤德尼克的頸動脈，導致大量出血而倒地不起。