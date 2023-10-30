冰球選手Adam Johnson遭對手冰刀鞋割喉逝世：血濺球場不是頭一遭，回顧歷年冰球運動重大意外事故
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冰球在部分地區擁有深厚的文化與傳統，許多家長會讓孩子們從小就參與冰球運動，這種傳統和文化連接也使冰球變得格外受歡迎，也孕育出無數優秀的冰球選手。然而，冰球運動也伴隨著一些危險之處。比賽中允許身體接觸，這可能導致受傷甚至死亡的事件。
美國前國家冰球聯盟（NHL）球員，目前效力於英國諾丁漢專業冰球俱樂部的「諾丁漢黑豹隊」（Nottingham Panthers）的亞當・強森（Adam Johnson）在28日英國一場冰球比賽中，不幸遭對手冰刀鞋割傷頸部而嚴重失血，最終不幸離世，享年29歲，消息一出震驚國際。
綜合外媒報導，28日晚間，諾丁漢黑豹隊和謝菲爾德鋼人隊（Sheffield Steelers）在一場冰球挑戰盃比賽中對戰，到了比賽的第二節，強森不幸與對手發生碰撞，導致他的頸部遭到對手的冰刀鞋割傷，傷勢相當嚴重。
根據英國《衛報》（The Guardian）在現場的記者班尼特（Christian Bennett）表示，當時參與這場比賽的觀眾約有8000人，其中有不少家庭帶著孩子一起來看球。而在比賽第二節時，強森與謝菲爾的球員突然碰撞在一起。謝菲爾的球員明顯被擊倒，然而他的滑冰鞋竄起，割傷了強森的喉嚨，很快地便鮮血四溢。儘管強森一度嘗試再站起來，但大約走了三步後即倒地不起，班尼特直言這是他在體育賽事中見過的最可怕的事情之一。
而在29日，英國精英冰球聯盟（Elite Ice Hockey League）表示，他們對此事件感到心碎，證實亞當在事故後不幸去世。而鑒於悲劇的發生，聯盟也宣布原定於10月29日星期日舉行的所有比賽將延期。
聯盟表示：「與英超聯（EIHL）有關的每個人的思念和哀悼之情都與亞當的家人、朋友和隊友在這個極其悲傷和困難的時刻同在。我們也要求每個人尊重亞當家人的隱私。」
亞當所屬的「諾丁漢黑豹隊」周日也發布了聲明，表明：「我們深感悲痛地宣布，在昨天與謝菲爾德鋼人隊的比賽中，亞當發生了一起不幸的意外而去世。我們要由衷感謝昨晚在這個艱難時刻前來支持亞當的每一位人，他是一位優秀的冰球運動員，我們整個隊伍都感到心碎。」
冰球的魅力與挑戰
冰球運動在許多國家，特別是歐美地區受到歡迎。冰球運動節奏快速而刺激，比賽中的球員需要在瞬息萬變的情況下做出相對應的反擊，而允許一定程度的強烈身體碰撞則增加了比賽的可看性，使得場面更為緊張刺激。此外，冰球運動相當強調團隊合作，球隊的成功需要球員之間的協力合作，觀眾可以欣賞到戰術和戰略的應用，以及球員之間的默契展現。
冰球在部分地區擁有深厚的文化與傳統，許多家長會讓孩子們從小就參與冰球運動，這種傳統和文化連接也使冰球變得格外受歡迎，也孕育出無數優秀的冰球選手，他們的才華和表現吸引了無數粉絲，使冰球運動獲得了廣泛的關注與支持。
然而，冰球運動也伴隨著一些危險之處。比賽中允許身體接觸，這可能導致受傷，包括撞擊、扭傷、骨折等，甚至可能引發嚴重的頭部受傷，如腦震盪。
除此之外，冰上滑行本身可能引發意外傷害，因為球員必須在濕滑的冰面上迅速移動，這可能導致滑倒或摔倒。因此，過去在各大聯賽中發生了多起球員因滑倒受傷甚至死亡的事件。
一位冰球巨星的殞落，撼動國際冰球界
回顧1968年1月13日的晚上，明尼蘇達北星隊（Minnesota North Stars）對陣奧克蘭海獅隊（Oakland Seals），比賽進展相當迅猛。當時，兩名防守球員趕去搶明尼蘇達球員馬斯特頓（Bill Masterton）的冰球，馬斯特頓正帶著冰球越過藍線，試圖向右切入。然而，隨著防守球員逼近，其中一名防守球員的球棒纏繞住馬斯特頓的滑冰鞋，使他失去平衡，最終摔倒並撞到了冰面上。
不過在當時，球員們並不普遍配戴頭盔，因此馬斯特頓當時沒有戴上頭盔，他的頭部撞擊聲音之大，使所有在場的人都嚇傻了。馬斯特頓受到撞擊後當場昏迷且立刻失去意識，雖然迅速被送往醫院，但在經過長達30小時的急救後，最終仍無法從這場可怕的意外中倖存。
為了紀念馬斯特頓對冰球界的貢獻，一個名為「比爾・馬斯特頓紀念獎」（Bill Masterton Memorial Trophy）的年度獎項應運而生。這個獎項每年都會頒發給一位展現毅力、體育精神和對冰球的奉獻精神的球員。
NHL歷史上的重大傷害：馬拉丘克事件
此外，在1989年，前NHL球星馬拉丘克（Clint Malarchuk）在比賽中被割斷頸動脈並部分割斷頸靜脈，導致大量失血，最終縫了300針才縫合15公分傷口。
據外媒報導，當時馬拉丘克效力於水牛城軍刀（Buffalo Sabres）擔任守門員。在比賽中，一名聖路易斯藍調隊（Saint Louis Blues）的球員與水牛城藍隊的球員發生碰撞，這一碰撞導致兩名球員均摔倒。由於當時馬拉丘克位於球門旁，他的喉嚨便不慎被對手的冰刀割傷。
馬拉丘克當場感受到嚴重疼痛，並立即掐著自己的喉嚨，試圖控制出血。比賽暫停，緊急醫療團隊迅速趕到現場並進行了急救。由於及時的急救，馬拉丘克從死神的手中逃過一劫，並在多次的手術後，成功修復了他的頸動脈。
雖然馬拉丘克保住了性命，但這次嚴重的事故對他的冰球生涯與心理健康都產生了深遠的影響，因此被視作這次事件被視為NHL歷史上最嚴重的意外之一。
澤德尼克喉嚨遭冰刀刺傷事件
另外在2008年也曾傳出冰球球員遭滑冰鞋上的冰刀劃傷事故。當時一名效力於佛羅里達豹隊（Florida Panthers）的前鋒成員澤德尼克（Richard Zednik）在進攻時，他與隊友約基寧（Olli Jokinen）一起前進，但當約基寧失去平衡，他的冰刀刀片意外地劃過了澤德尼克的頸部，刀片直中了澤德尼克的頸動脈，導致大量出血而倒地不起。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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