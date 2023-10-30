食藥署舉辦「用科技打造更好的藥事服務」國際藥事研討會

衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)於112年10月25日(星期三)假臺北國際會議中心舉辦"Building better pharmaceutical care with technology"用科技打造更好的藥事服務國際藥事研討會，邀請多位國內外重量級專家學者擔任演講者，包括世界藥學會(FIP) Mr. Paul Sinclair主席、日本國立醫藥健康營養研究所(NIBOHN) 中村祐輔理事長 (Dr. Yusuke Nakamura)、日本醫藥品醫療機器綜合機構 (PMDA) 新井洋由理事 (Dr. Hiroyuki ARAI)、韓國仁濟大學藥學院申載國院長(Jae-Gook Shin)、食藥署吳秀梅署長、台北醫學大學醫學資訊研究所李友專教授等，讓國內外參與者瞭解國際間科技於醫藥發展及藥事服務之創新趨勢。

近年來，隨著人工智慧、雲端運算、行動裝置等智慧科技發展，在醫療領域也有驚人的進展，無論在藥物研發、精準醫療、健康照護、藥事服務等方面，都有創新的應用，不僅提高藥品及醫療器材的安全性和有效性，也加速醫療服務的流程，使病人能夠更有效的獲得所需的治療及照護。本場國際藥事研討會將分享各國運用科技於醫藥領域之政策推動及臨床經驗，供世界各地的專業人士進行交流，期能為醫藥發展及藥事服務帶來嶄新的思維及發展。

以上廣告由衛生福利部食品藥物管理署提供