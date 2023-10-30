你是哪種旅行人格？防檢署推出心理測驗提醒回國勿攜帶動植物產品

依據交通部觀光署統計，今年1月到7月累計出國人數已超過600萬人次。為了提醒民眾回國時要遵守動植物檢疫規範，防檢署推出「你的旅行人格」心理測驗，只需三分鐘的時間就可以測出自己所屬的旅行人格，更有實用的入境動植物檢疫小提醒！

※你的旅行人格心理測驗：https://www.cool-style.com.tw/events/APHIA/

心理測驗整體顏色繽紛艷麗，讓人直呼可愛且非常吸睛，測驗最後除了顯示個人旅行人格外，也貼心提醒旅遊回國需要注意的事項，透過這樣的方式讓民眾更了解動植物檢疫規範。

隔三年未踏出國門，許多出國事宜變得陌生，旅程中沿途血拚，忘了有很多動植物產品是不能帶回臺灣的，或是把機上未食用完畢的蔬果餐點帶下飛機，小心違規攜帶動植物產品入境將處以巨額罰款。

防檢署提醒民眾，出國旅遊固然開心，但遵守入境檢疫規範保護我國的動植物，也是身為好國民應盡的責任喔！千萬別因為一時的疏忽而造成損失，違規攜帶動植物產品入境最高可罰100萬元！如不清楚相關規定，可以到動植物防疫檢疫署官網、Facebook、Instagram或LINE官方帳號查詢。

※動植物防疫檢疫署官網：https://www.aphia.gov.tw/

以上廣告由動植物防疫檢疫署提供