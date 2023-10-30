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2023/10/30,
文學

2023台灣文學獎：陳列《殘骸書》獲金典獎年度大獎，3位蓓蕾獎新人同時名列金典獎

2023台灣文學獎：陳列《殘骸書》獲金典獎年度大獎，3位蓓蕾獎新人同時名列金典獎
Photo Credit: 文化部提供

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獎勵臺灣文學獎的「金典獎」於今日揭曉，陳列描寫白色恐怖的《殘骸書》獲得最大獎「金典獎年度大獎」。而評審團表示，從今年的參賽、入圍及得獎作品來看，當前的文學書寫趨勢多圍繞於國族記憶、家族書寫、成長小說、生態關懷與社會運動；此外，評審團也指出，受到動漫及電玩遊戲等流行文化影響的年輕世代創作者，對文學有著更大的創意與想像，擺脫傳統文學的典律與邏輯，可為讀者帶來不同於以往的閱讀樂趣。

獎勵台灣文學獎的「金典獎」於今（30）日揭曉，最大獎「金典獎年度大獎」由陳列《殘骸書》（印刻文學出版）獲得，評審團指出，《殘骸書》重新喚起人們對白色恐怖的反思與記憶，獲得絕大部分評審的共鳴，在第一輪投票即獲選為金典獎年度大獎。

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Photo Credit: 印刻文學提供
2023台灣文學獎金典獎年度大獎得主陳列
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Photo Credit: 印刻文學提供

根據文化部指出，今年共有191部作品參賽，由複審評審團選出30部入圍作品，決審評審團選出1部獲百萬獎金的「金典獎年度大獎」、7部金典獎、以及3部蓓蕾獎各獲得15萬獎金。

對於陳列的《殘骸書》，評審團說明：「散文名家陳列藉由樸素厚重的語言、歷史現場的巡禮以及個人切身的遭遇，節制而冷靜地描述那些幾乎被淹沒的傷害和羞辱，重新喚起人們對白色恐怖的反思與記憶，不僅是時代的見證，也將震撼未來世代的讀者。」

而除了金典獎年度大獎之外，獲得「金典獎」的7部作品分別為，《子彈是餘生》（寺尾哲也，聯經出版）、《沒口之河》（黃瀚嶢，春山出版）、《弟弟》（陳慧，木馬文化）、《我隨意，你盡量》（王昭華，九歌出版）、《夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》（張嘉祥，九歌出版）、《魔以》（陳淑瑤，印刻文學）、《鱷眼晨曦》（張貴興，時報出版）。

最後，鼓勵首次出版文學書的新人作家的「蓓蕾獎」，則由3位金典獎得主獲得，分別是寺尾哲也《子彈是餘生》、黃瀚嶢《沒口之河》、張嘉祥《夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》，此現象也代表，3位首次出書的文學新手，除了「蓓蕾獎」之外，也拿下7席金典獎中的3席。

評審團表示，從今年的參賽、入圍及得獎作品來看，當前的文學書寫趨勢多圍繞於國族記憶、家族書寫、成長小說、生態關懷與社會運動。

此外，評審團也指出，受到動漫及電玩遊戲等流行文化影響的年輕世代創作者，對文學有著更大的創意與想像，擺脫傳統文學的典律與邏輯，可為讀者帶來不同於以往的閱讀樂趣。然而，無論是樸素的寫實文學，還是華麗的幻想之作，其共通之處都在於對現實世界的關懷與批判。

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Photo Credit: 文化部提供

金典獎贈獎典禮將於11月11日（六）14:30於台北華山1914文化創意產業園區——紅磚六合院西2館舉行，並同步於｢台灣文學獎Online2023粉絲專頁｣線上直播。

更多相關消息，請至以下網頁查詢：

2023台灣文學獎金典獎得獎名單

獎項

作品

作者

出版社

金典獎年度大獎

《殘骸書》

陳列

印刻文學

金典獎

《子彈是餘生》

寺尾哲也

聯經出版

《沒口之河》

黃瀚嶢

春山出版

《弟弟》

陳慧

木馬文化

《我隨意，你盡量》

王昭華

九歌出版

《夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》

張嘉祥

九歌出版

《魔以》

陳淑瑤

印刻文學

《鱷眼晨曦》

張貴興

時報出版

蓓蕾獎

《子彈是餘生》

寺尾哲也

聯經出版

《沒口之河》

黃瀚嶢

春山出版

《夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》

張嘉祥

九歌出版

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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