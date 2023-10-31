改革開放的最後殉道者，這或許是李克強唯一留下的政治遺產
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時評人林飛認為，李克強作為黨內倖存的最後一個派系力量代表與習近平共治十年，如李鴻章一般修修補補，也沒有撐過卸任後的一年，不能不說頗有一些捨身成仁的悲劇色彩，成為中國改革開放路線的最後殉道者。
文：林飛（中國政治評論人）
從去（2022）年秋天的「二十大」結束至今，中國的政局就跌宕起伏，幾乎每個月都有驚人事件發生，連帶社會、經濟也充滿動蕩。就在中國政府官宣李尚福、秦剛兩位國務委員落馬之際，剛剛卸任的前總理李克強就在上海暴亡，令中國公眾錯愕，不敢相信。
的確，李克強走的匆忙，沒有留下什麼政治遺囑，而他短短十年的總理生涯，政績似乎乏善可陳，政治遺產也近於無。
當然，這擋不住人民的懷念，尤其是他在執政最後一年在深圳、在人大會議上的留言，無法不讓人對這位鄧小平改革開放路線的最後一位看守者倍生敬意，也無法不讓中國人將他與晚清重臣、也是李克強同鄉的李鴻章相比較，李鴻章猶如補鍋匠一般縫縫補補到最後一刻，卻無力挽回大清頹勢。
李克強逝世後的當天，他的合肥市紅星路舊宅外逐漸被悼念的菊花和人群淹沒，公眾在社群網站微信上以各種方式悼念，特別是大學生們難得地參與其中，甚至紛紛「預約」進入天安門廣場悼念，引發中國高校管理層的高度緊張。他們害怕李克強的死亡可能再次引發胡耀邦1989年同樣心臟病發作去世後的大規模學生抗議。
胡耀邦是中國政壇中團派力量的締造者和靈魂人物，也是改革開放路線的象徵和犧牲品。李克強則是最後一位團派重量級政客，作為黨內倖存的最後一個派系力量代表與習近平共治十年，如李鴻章一般修修補補，也沒有撐過卸任後的一年，不能不說頗有一些捨身成仁的悲劇色彩，成為中國改革開放路線的最後殉道者。
這或許是李克強唯一的政治遺產，也就是名節。這是傳統中國儒家知識分子最為在乎的，但在當下中國卻可能最無關緊要的，堪自持卻不足以改變哪怕些微歷史進程。
畢竟一介書生。
李克強縱有文革後新一代知識分子的專業能力和傳統士人的民本情懷，縱有1980年代強烈的改開使命感，身居高位卻眼睜睜看著在他任內中國日益閉關鎖國、民生困苦、市場經濟和法制建設雙雙陷入停滯，極大背離了身為一位1977級北大法律系精英的初衷，也辜負了黨外民眾對他的期望、對改開的最後信心。不能不說，這也是李克強政治生涯最大的遺憾。
在這個意義上，中國公眾此刻的心情，顯然不同於34年前主要是知識分子和青年學生對胡耀邦開明作風和平反知識分子功績的緬懷，而更像與李克強總理任內十年「苦苦支撐、節節敗退」的境遇高度共情，將李克強所展現的中國知識分子萬般無奈、徒留名節的悲劇性命運代入自身。與其說他們在悼念前總理，不如說是一種集體安慰，對每個人自己過去十年的生活退行和無能為力而點上蠟燭。
這種高度共情，與去年底內地人民對烏魯木齊火災受害者的同情、與1976年初周恩來去世後人民的悲傷並無區別。李克強身後的遺憾不僅是他個人的、從政生涯的失敗，也是整個時代的悲劇、中國人民的命運。
人們無法不追問，有關中國改革為何失敗、中國的現代化為何難以走出「超穩定」的歷史怪圈，猶如1980年代知識分子們熱衷的一個馬克思主義命題：中國能否走出卡夫丁峽谷？弔詭的是，今天的中國社會也在重溫「潘曉」的問題——「人生的道路為什麼越走越窄？」從李克強到普通人，一夜間彷彿都回到了40年前。這是歷史的遺憾，也更像是米蘭・昆德拉（Milan Kundera）意義上的一個殘酷「玩笑」。
最殘酷的，來自李克強代表的文革後「新三屆」大學生、出身平民的知識分子官僚與出身紅色家庭的「工農兵學員」的「紅二代」政客群體之間的競爭。
前者受益於鄧小平主導恢復高考制度後推動幹部專業化、年輕化的遴選體制，尤其是李克強及其前長胡啟立、學弟胡春華等，都是經由中共黨內「共青團系統」得以躍遷常規官僚層級，但從政以來戰戰兢兢，終其一生掙紮在專業倫理與黨國利益的衝突之中。
而後者則幾乎完全依靠父萌、裙帶、還有黨內大佬陳雲那句「還是自己孩子放心」的政治囑咐，便能依託黨內組織系統的特別通道一路上升，且擅於權謀，視公共政治為自家事，最終憑借「紅色基因」的優勢贏得元老院的支持而登堂入室。
而且，這兩個黨內力量群體，原本相對其他派系而言最具理想主義、最具競爭力，也都有相對強烈的使命感和危機感，才得以結盟共治、聯手對付其他派系，但在過去十年此消彼長，團派力量最終在二十大上徹底出局。李克強結束了任期，卻沒能完成派系內的接班，不僅徹底葬送了改革開放，也葬送了1911年以來的第四共和。殊為可嘆。
如此巨大的歷史悲劇，很大程度上確跟李克強的書生意氣有關，也跟團派力量與黨內元老院的疏離有關，更是團派缺乏體制內條塊聯繫的結構性缺陷所致，如果沒有如鄧小平的強人支持，自然難敵紅二代對手的挑戰。結果，自然落得形式共治、實質逐漸邊緣化的「補鍋匠人」，最大的歷史貢獻無非減輕了十年專制轉型的陣痛，起到另類麻醉劑的功用。
進而，若對比李克強1977年起在北大先後師從龔祥瑞、厲以寧而在憲法學、市場經濟理論方面的新銳精進，和今天中國的法治退步、民生困頓、外交孤立的停滯局面，或更能理解李克強倉促間留下的沉痛遺憾，也能意識到他的身後將是如何黑暗的時代。
最終，他的詭異猝死還帶來一股血雨腥風，猶如基洛夫（Sergei Kirov）被刺後史達林（Joseph Stalin）展開黨內大清洗的序幕。更長遠來看，殘存的黨內元老團，唯一尚可牽制的力量，也因為其中最年輕的團派元老的消失而在未來的十年內難以發揮任何糾偏作用。40年改革開放的遺產、遺老也因此徹底終結，那或許是中國人民難以接受的現實，也是李克強不願意看到的吧。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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